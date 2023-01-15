Глава концерна Rheinmetall: В случае принятия положительного решения танки Украина получит через год

То есть речь не о тех танках, которые находятся на балансе у Бундесвера или других армий НАТО и готовых к отправке. Другой вопрос, сколько таких танков страны Запада согласятся снять с боевого дежурства

Киеву не стоит ждать немедленной поставки танков Leopard даже в случае, если Германия примет решение об их поставке уже завтра. Как пояснил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, ранее чем через год Украина танки не получит.Концерну Rheinmetall понадобится до года, чтобы подготовить танки Leopard к передаче Украине в случае положительного решения. По словам Паппенгера, в рамках подготовки к боевому применению танки полностью разбирают, после чего собирают заново. Отсюда и вытекают такие сроки. На сегодняшний день у концерна имеется в наличии 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard 1.Это не касается бронетехники, стоящей на вооружении немецкой армии или другой страны НАТО, но военные вряд ли передадут большое количество танков из действующих частей.- заявил глава Rheinmetall.Ранее в Киеве заявили, что уже пять стран готовы передать танки Leopard Украине и только ждут разрешения от Германии на реэкспорт. Пока в планах Украины сформировать бригаду, вооруженную немецкими танками. Между тем в Берлине пока отбиваются от всех требований по поставкам танков, хотя существует мнение, что 20 января на встрече министров обороны стран НАТО немцев все же дожмут.Пока о выделении танков Challenger 2 в количестве 14 единиц заявила только Великобритания. Кроме того, британцы намерены поставить Киеву 30 САУ AS90 и четыре ударных вертолета Apache с ракетами Hellfire.