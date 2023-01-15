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Глава концерна Rheinmetall: В случае принятия положительного решения танки Украина получит через год

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Глава концерна Rheinmetall: В случае принятия положительного решения танки Украина получит через год

Киеву не стоит ждать немедленной поставки танков Leopard даже в случае, если Германия примет решение об их поставке уже завтра. Как пояснил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, ранее чем через год Украина танки не получит.


Концерну Rheinmetall понадобится до года, чтобы подготовить танки Leopard к передаче Украине в случае положительного решения. По словам Паппенгера, в рамках подготовки к боевому применению танки полностью разбирают, после чего собирают заново. Отсюда и вытекают такие сроки. На сегодняшний день у концерна имеется в наличии 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard 1.

Это не касается бронетехники, стоящей на вооружении немецкой армии или другой страны НАТО, но военные вряд ли передадут большое количество танков из действующих частей.

То есть речь не о тех танках, которые находятся на балансе у Бундесвера или других армий НАТО и готовых к отправке. Другой вопрос, сколько таких танков страны Запада согласятся снять с боевого дежурства

- заявил глава Rheinmetall.

Ранее в Киеве заявили, что уже пять стран готовы передать танки Leopard Украине и только ждут разрешения от Германии на реэкспорт. Пока в планах Украины сформировать бригаду, вооруженную немецкими танками. Между тем в Берлине пока отбиваются от всех требований по поставкам танков, хотя существует мнение, что 20 января на встрече министров обороны стран НАТО немцев все же дожмут.

Пока о выделении танков Challenger 2 в количестве 14 единиц заявила только Великобритания. Кроме того, британцы намерены поставить Киеву 30 САУ AS90 и четыре ударных вертолета Apache с ракетами Hellfire.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:04
    0
    Короче все со всех сторон обломали. Сначала долго мялись и жались. Потом пообещали "брэдли" но позже пояснили , что не сразу. А теперь с "леопардами" такая же петрушка. Да еще и министерку обороны Германии что-то в отставку выпинывают. А она из кабинета Шольца как раз. Че то теряет позиции "смешливый" канцер... Наверное бюргерам не нравится холодные сосиски в темноте кушать, даже гипотетически не хотя пострадать ради незалэжной...Хорошая прививка в 45 получена. Как и грузинами в 08. Тоже не хотя ввязываться в противостояние и ПВО возвращать. . Россия -лучший производитель прививок от нацизма.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:06
    0
    Киеву не стоит ждать немедленной поставки танков Leopard даже в случае, если Германия примет решение об их поставке уже завтра. Как пояснил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, ранее чем через год Украина танки не получит.
    ой, поставят из наличия бундесвера, а потом "Рейнметалл" компенсирует... А так то, иные страны так же готовы поставить танки из наличия своих армий. И так думаю, что на замену будут "просить" М1 "Абрамсы"
    1. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: svp67
      поставят из наличия бундесвера

      Леопард-1А5 из наличия бундесвера не поставят. У него их нет. Речть идет о 88 находящихся на хранении у группы Rheinmetall старых танков Leopard 1A5, вопрос о передаче которых укропу всплывал еще весной 2022 года. У концерна для танков имеется только 3500 танковых выстрелов калибра 105 мм. Еще в наличии на храненииу Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2А4.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:15
    0
    В случае положительного решения ,концерн Рейнметалл получит своих сотрудников в цинковых гробах.ру. намного раньше.Мы уже совсем не те люди,которые верят что , улыбающаюся фашистская задница говорит правду.Лёпы поедут раньше на Украину,с нациками ненавидящих Россию.
  4. seamen2
    seamen2 Сегодня, 17:15
    0
    *Хватит-хватит! Надоели! Знать, царевну волки съели. Мне ж, однако, волку в пасть нежелательно попасть*.
    пресс релиз от Rheinmetall.