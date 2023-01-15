Британское Минобороны опровергло сообщения прессы о планах поставки ударных вертолётов Apache Киеву

Британское Минобороны не имеет планов на поставку ударных вертолетов Apache Киеву, сообщения издания Mirror не соответствуют действительности. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в ведомстве.
По словам источника, сообщения о якобы планах передать Украине четыре ударных вертолета Apache с ракетами Hellfire, являются фейком. Подтверждают это и другие британские издания, также ссылающиеся на британских военных. Сама газета Mirror уже удалила статью о планируемой поставке со своего сайта.
Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна
- говорится в сообщении.
Ранее Mirror сообщило о якобы имевших место планах британских военных поставить Киеву четыре вертолета Apache, причем издание также ссылалось на источник в Минобороны Соединенного королевства. Предполагалось, что данной поставкой Лондон покажет другим странам, как необходимо действовать, поскольку для того, чтобы оказать какое-либо воздействие на российскую армию, нужно гораздо больше вертолетов.
Также утверждалось, что вертолеты будут отправлены Киеву после поставки танков Challenger 2 и САУ AS90. Кстати, окончательного решения по самоходным гаубицам тоже нет, пока это только планы. Британцы планируют, что поставки новой техники помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.