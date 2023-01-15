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Британское Минобороны опровергло сообщения прессы о планах поставки ударных вертолётов Apache Киеву

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Британское Минобороны опровергло сообщения прессы о планах поставки ударных вертолётов Apache Киеву

Британское Минобороны не имеет планов на поставку ударных вертолетов Apache Киеву, сообщения издания Mirror не соответствуют действительности. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в ведомстве.


По словам источника, сообщения о якобы планах передать Украине четыре ударных вертолета Apache с ракетами Hellfire, являются фейком. Подтверждают это и другие британские издания, также ссылающиеся на британских военных. Сама газета Mirror уже удалила статью о планируемой поставке со своего сайта.

Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна

- говорится в сообщении.

Ранее Mirror сообщило о якобы имевших место планах британских военных поставить Киеву четыре вертолета Apache, причем издание также ссылалось на источник в Минобороны Соединенного королевства. Предполагалось, что данной поставкой Лондон покажет другим странам, как необходимо действовать, поскольку для того, чтобы оказать какое-либо воздействие на российскую армию, нужно гораздо больше вертолетов.

Также утверждалось, что вертолеты будут отправлены Киеву после поставки танков Challenger 2 и САУ AS90. Кстати, окончательного решения по самоходным гаубицам тоже нет, пока это только планы. Британцы планируют, что поставки новой техники помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.
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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:36
    +1
    Шо и тут кинулы? Шо ж такое? всего 4 то и пообещали да и то фэйк? А то тут только ципсо начало разгонять уныние-это де первые ласточки, ща сначала вертолеты, потом куча танков потом самолеты, космические корабли, звезду смерти ! А оказывается что и даже четыре штутки зажали? ну хитрецы, ну подлецы! сегодня даем, завтра не даем, следите за руками вобщем, одно слово мелокбританцы.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:55
      0
      Говорит это лишь о том, что нет на сегодня в укри британцев достойных "экстракции".
      В противном случае поставили бы. Со своими экипажами.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:37
    +1
    Может и Challenger 2 и САУ AS90 украм не видать, как своих ушей. Обещать, не значит жениться.
  3. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 17:38
    0
    Это был пробный шар! Анализ мнения населения....Когда надо будет, дойдёт дело и до Апачей. Вопрос в том, а будет ли кому их поставлять!
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 19:23
      0
      ИМХО, так и есть.

      "Пробный шар", для того, чтобы дискуссию в обществе начать.

      А потом отдать то, что самим не нужно: Си Кинги, Уайлдкеты; или, ИМХО, вероятнее всего Газели - дешево (дешевле только даром), просто, и много. Сирийцы до сих пор на Газелях летают: машина простая, может и ПТУР таскать, и несколько пассажиров и/или груз небольшой, и "массу устных указаний" можно с Газелью передать.

      Апачи это дорого (дороже только Еврофатер), очень сложно и нужно самим британцам.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    +1
    Может англичанам хорош врать.Поставят,и с англицкими экипажами.Получай англия гробы.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 18:15
      -1
      Среди украинских пилотов были сотни тех кто за последние 20-25 лет побывал наемником в различных регионах планеты , в различных горячих точках.
      И наверняка опыт пилотирования "Апачей" как и Ми-35 тоже имеется неплохой.
      Так что проблем с кадрами думаю не будет если дойдет до самолетов или вертолетов.
      1. agoran
        agoran Сегодня, 18:34
        +1
        Если вы умеете ездить на велосипеде, то и на горном сможете ехать.
        Здесь смысл в боевом применении, работа в паре, группе и т.д.
        Техническое обслуживание, поставки запчастей, поставки вооружений, там много всего, лениво расписывать.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 18:41
          0
          Да и на шоссейнике можно сразу на соревнования разницы же никакой, а главное там пилотов как грязи хватай любого с улицы и вперед.
          1. Osipov9391
            Osipov9391 Сегодня, 18:55
            0
            Не с улицы конечно, но они есть.
            Тот же Харьков готовил их намного больше чем надо для собственных ВВС за 30 лет.
            И они разбредались по всему миру.
            Кто наемником шел в Африку, кто на работу по контракту с ООН и так далее.
            Таких может быть не одна сотня.
            И где они никто не знает. Наверняка пытаются перекупить их назад.
            Или уже перекупили но еще не использовали - не рационально пока.
            Попридерживают для западной техники.
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:39
    +2
    вот и фся лябовь laughing ....они там в игру "верю-не верю" играют request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:51
      +4
      Я бы не спешил радоваться.Все зависит от обстановки на фронте.Если бодягу будут тянуть-дойдет и до вертолетов.
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:39
    -2
    опровергли или нет это не важно ... если была инфа значит подобное всерьёз обсуждалось ... и что уж там сработало не так (возможно американцам не нужны потери апачей) мы вряд ли узнаем точно
    1. arthh
      arthh Сегодня, 18:07
      -1
      Да ладно это ты не знаешь Британскую прессу, там что бы что то написать не нужна никакая инфа вообще. Дэйли мэйл писали что русские солдаты каждый имеют по комплекту дилдо и насилуют женщин, по твоему это тоже у них было место быть такое? Это просто сайт который набрасывает дерьмо не больше ни меньше
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:43
        0
        ...и виагру нашим бойцам спецом выдают, ага... wassat чё только не придумают...
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 17:40
    +3
    Это явно был "пробный шар", тем более, что без разрешения США эти ударные вертолеты ни кто и ни куда поставить не может. Видимо пока "общество" не готово делиться "Апачами", но думаю, что пилотов они начнут готовить...ну так, про всяк выпадок...
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:56
    +1
    Есть подозрение, что победа России в Соледаре сильно встряхнуло чванливые головы НАТОвских стратегов.
    Если ещё таким макером возьмём Бахмут, думаю сразу посыпятся предложения о мире.
  9. Falx
    Falx Сегодня, 18:02
    0
    ту дичь, которую публикует британская пресса, вообще нельзя воспринимать серьёзно. Ложь, пропаганда и агитация.
    пожалуй британские СМРАДы - самые помоечные в мире!
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:03
    0
    Британское Минобороны не имеет планов на поставку ударных вертолетов Apache Киеву, сообщения издания Mirror не соответствуют действительности. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в ведомстве.

    Теперь Mirror со Sky Newsом будет спорить?
    В судах? Или в своих СМИ?
    В суде правильнее. Например в Khamovnichesky Court of Moscow.
    Тут ни у Миррор, ни у Скай Ньюс своих хитрых адвокатов не будет. И решение окажется объективным и беспристрастным.
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 18:04
    0
    Ну вот, бедные укропы уже арифметику вспоминать начали, один вертолет одним залпом 70 танков, значит четыре.... "сумасшедшие деньги!"(с)
  12. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:18
    0
    Британское Минобороны опровергло сообщения прессы о планах поставки ударных вертолётов Apache Киеву

    НО! На счет ихнего авианосца ЭТО ПРАВДА!!!!!
  13. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:19
    +1
    Редкий "Апач" долетит до середины Днепра.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:33
    0
    Британское Минобороны опровергло сообщения прессы о планах поставки ударных вертолётов Apache Киеву
    . Хвост виляет собакой или собака хвостом....
  15. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:18
    0
    Спитфайры надо лучше поставить, толку больше будет laughing
    Хоть Герани начнут догонять и умирать за Вашингтон drinks
    200 сбитых вертушек это круто soldier