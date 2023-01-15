Трое военнослужащих погибли в результате детонации боеприпасов в Белгородской области

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Больше десяти российских военных пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры в селе Тоненькое Корочанского района Белгородской области. Об этом сообщают сразу несколько российских изданий со ссылкой на экстренные службы.
По имеющейся на данный момент информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с оружием. 14 января 2023 года командир взвода - старший сержант хотел продемонстрировать обращение с ручной гранатой РГД-5, но неосторожные действия привели к подрыву гранаты прямо в расположении взвода. В результате возник пожар площадью более 450 кв. метров, который тушили более 4-х часов, а также сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в бывшем Доме культуры.
Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами
- заявил источник в экстренных службах.
На данный момент сообщается о трех погибших и не менее 10 пострадавших. По другим сведениям, число пострадавших возросло до 15 человек. Все погибшие и пострадавшие из числа мобилизованных, возможно из Свердловской области. По крайней мере, командир взвода представлял этот регион.
(...) военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными
- сообщает Baza.
По данному факту возбуждено уголовное дело, официальных сообщений от Министерства обороны не поступало.