Военное обозрение
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Трое военнослужащих погибли в результате детонации боеприпасов в Белгородской области

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Трое военнослужащих погибли в результате детонации боеприпасов в Белгородской области

Фото иллюстрационное



Больше десяти российских военных пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры в селе Тоненькое Корочанского района Белгородской области. Об этом сообщают сразу несколько российских изданий со ссылкой на экстренные службы.

По имеющейся на данный момент информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с оружием. 14 января 2023 года командир взвода - старший сержант хотел продемонстрировать обращение с ручной гранатой РГД-5, но неосторожные действия привели к подрыву гранаты прямо в расположении взвода. В результате возник пожар площадью более 450 кв. метров, который тушили более 4-х часов, а также сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в бывшем Доме культуры.

Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами

- заявил источник в экстренных службах.

На данный момент сообщается о трех погибших и не менее 10 пострадавших. По другим сведениям, число пострадавших возросло до 15 человек. Все погибшие и пострадавшие из числа мобилизованных, возможно из Свердловской области. По крайней мере, командир взвода представлял этот регион.

(...) военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными

- сообщает Baza.

По данному факту возбуждено уголовное дело, официальных сообщений от Министерства обороны не поступало.
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39 комментариев
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 18:24
    +8
    14 января 2023 года командир взвода - старший сержант хотел продемонстрировать обращение с ручной гранатой РГД-5, но неосторожные действия привели к подрыву гранаты прямо в расположении взвода

    Если всё так, то нет цензурных слов передать всю "гордость" такими вояками! Жаль погибших ребят...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:36
      +3
      С такими гениями и враги не нужны, сами все уничтожат. Вот на солько все просто нет слов, эмоций и нецензурных много, а слов нет...
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 19:08
        0
        К сожалению в мирное время на масштабных учениях всегда есть погибшие и раненые.
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 19:24
          0
          "К сожалению в мирное время на масштабных учениях всегда есть погибшие и раненые"
          на службе каждые полгода участвовал в крупных учениях, масштаба окружных. один воин погиб- утонул в озере, в самоходе. правда, это было в ссср
      2. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 19:12
        +1
        Читаешь такие сводки и диву даёшься , один ( нехороший человек ) подрывает гранатой себя и ещё трёх сослуживцев , другой , чтобы спасти товарищей , накрывает гранату собственным телом . Как разделить пофигизм и героизм , ведь в одних школах учились ? Очень жаль погибших и искреннее сочувствие родным и близким .
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 19:27
          0
          " Как разделить пофигизм и героизм , ведь в одних школах учились ?"
          да легко!
          один десять классов закончил, другой-три. один на первой парте сидел, другой на последней ныкался. и последних парт, гораздо больше, чем первых. как то так
      3. Дмитрий Донской
        Дмитрий Донской Сегодня, 19:15
        0
        У нас была поговорка такая.Дай ему член стеклянный,он его не только разобьет,но и порежется.Походу этот сержант из этой оперы. fool
      4. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 19:22
        +1
        "С такими гениями и враги не нужны, сами все уничтожат"
        так это был старший сержант, представь, какие там рядовые
    2. SARANCHA1976
      SARANCHA1976 Сегодня, 19:31
      0
      С ргдшки пожар на пол квадратных километра и детонация боеприпасов?.. вы серьёзно? По-моему военные нашли новое слово для объяснений.. детонация
  2. Вадим Иванов_3
    Вадим Иванов_3 Сегодня, 18:26
    +4
    Аж целый старший сержант, где ему звание дали и обучал ли кто его лично обращению с оружием?
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 18:29
      +2
      Человеческий фактор всегда имеет место быть…
      1. Комментарий был удален.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 18:38
      -1
      Конечно, военная кафедра в ВУЗе. А еще 2 месяца боевого слаживания. Жаль вот только мозгов так нигде и не дали.
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 18:50
        0
        Не пишите еруды, с каких пор после военки стали сержантов присваивать?
        1. Старый_геолог
          Старый_геолог Сегодня, 19:06
          0
          Мы после военки проходили сборы в Таманской дивизии, после этого нам лейтенантов всем присвоили, и служившим до этого и не служившим. Запускали МАФС-3 и ВФС, посмотрели вживую БАТы и ИМРы, пару шашек взорвали, пару сушин с помощью ДШ завалили, вот и готов командир взвода полевого водоснабжения. Потом несколько раз повестки на переподготовку в 90-х приходили, но я в это время в полях был. Но галочки о прохождении мне кажется в военкомате все-таки ставили, т.к. в последней повестке уже в начале 2000-х уже было написано- капитан! Может и ошибка конечно. Надо в военкомате узнать, может мне пора уже лампасы на штаны нашивать и папаху каракулевую :-) Хотя я от жизни отстал, их вроде отменили.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:17
            0
            Цитата: Старый_геолог
            Мы после военки проходили сборы в Таманской дивизии, после этого нам лейтенантов всем присвоили, и служившим до этого и не служившим. Запускали МАФС-3 и ВФС, посмотрели вживую БАТы и ИМРы, пару шашек взорвали, пару сушин с помощью ДШ завалили, вот и готов командир взвода полевого водоснабжения. Потом несколько раз повестки на переподготовку в 90-х приходили, но я в это время в полях был. Но галочки о прохождении мне кажется в военкомате все-таки ставили, т.к. в последней повестке уже в начале 2000-х уже было написано- капитан! Может и ошибка конечно. Надо в военкомате узнать, может мне пора уже лампасы на штаны нашивать и папаху каракулевую :-) Хотя я от жизни отстал, их вроде отменили.

            Полковника максимум в запасе можно получить, но наверное таких единицы кто получил после военной кафедры.
            1. аксельбант
              аксельбант Сегодня, 19:30
              0
              "Полковника максимум в запасе можно получить"
              некоторые и без военной кафедры маршалами стали. картонными, правда
        2. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:09
          0
          Цитата: Пижон
          Не пишите еруды, с каких пор после военки стали сержантов присваивать?

          Сейчас присваивают, можно отучиться или на рядового запаса 1 год, сержанта 2 года и лейтенанта 3 года. Но вроде присваивают сержанта, чтобы старшего получить надо послужить.
  3. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 18:27
    +1
    Глядишь ещё и под градусом дело окажется...
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:18
      0
      Старый Новый год однако... Даже не удивлюсь, все мы люди.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 18:28
    0
    14 января 2023 года командир взвода - старший сержант хотел продемонстрировать обращение с ручной гранатой РГД-5, но неосторожные действия привели к подрыву гранаты прямо в расположении взвода. В результате возник пожар площадью более 450 кв. метров, который тушили более 4-х часов, а также сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в бывшем Доме культуры.
    Заставь дурака Богу молиться... Что ж он натворил то... Сколько горя принес
  5. V.B.
    V.B. Сегодня, 18:29
    +5
    Весьма сомнительно. Хотя могли нажраться и дальше как всегда. Правда, боеприпасы на руках, а не в оружейке? Или скрывают прилёт.
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 18:31
    +1
    Дураков хватает, особенно дорвавшихся к оружию... Своих в свое время держал, но по сторонам.. !!! Пьяное бахвальство, вот и все! Как то у одних были клоуны, вырвать чеку и кинуть другому..., или чтобы выбросил, ну или чтобы успеть выкрутить (в это не верю !
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:33
    +2
    Угу. У нас так тоже проводил занятия. Нельзя кисдород чистый с нефтепродуктами мешать. А он как ляпнул литола на вентиль и был таков
  8. Zulugami
    Zulugami Сегодня, 18:35
    -2
    Вот еще одна перемога для украинцев,русские убивают себя не заходя в Украину
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 18:48
      0
      Мда, помню раньше смеялись над украинцами, когда у них такие же новости всплывали, теперь уже не так смешно.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:35
    +1
    Трое военнослужащих погибли в результате детонации боеприпасов в Белгородской области
    . "сказочный ДЛБ", что ещё можно сказать.
  10. Адрей
    Адрей Сегодня, 18:39
    +1
    Цитата: V.B.
    Хотя могли нажраться и дальше как всегда. Правда, боеприпасы на руках, а не в оружейке?

    Причем в складе боеприпасов понты колотить. Кто вообще туда пустил дебила?
    Цитата: V.B.
    Или скрывают прилёт.
  11. potap6509
    potap6509 Сегодня, 18:42
    +1
    К сожалению д...... ов хватает не только в моей родной области, меры безопасности при обращении с оружием писаны кровью. Искренне жаль погибших и пострадавших.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:47
      -1
      И их вообще полно. С ними ещё жить приходиться. Написано нельзя так делать. Зачем лезть? Типа смотри как я умею, смотри как надо было. Летают вверх тормашками теперь. Действительно откуда такие беруться angry
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 18:50
      +1
      Цитата: potap6509
      К сожалению д...... ов хватает не только в моей родной области, меры безопасности при обращении с оружием писаны кровью. Искренне жаль погибших и пострадавших.

      Это да, их везде хватает. А правила обращения с оружием либо приобретаются с малолетства (меня отец еще учил с 6-ти лет), либо вбиваются в голову через самое доходчивое место.
  12. Волжанин64
    Волжанин64 Сегодня, 19:07
    0
    Слов нет, кроме ДЕБИЛ.
    Авторитет завоевывают совсем по другому и на поле боя.
    Куда смотрел ротный, при наличии на такой должности Дебила-сержанта.
  13. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 19:08
    -3
    Какая чушь и ложь.уже не знают как озвучить работу укров . Жаль людей.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:22
      0
      Ну, конспирологию в данном случае приплетать не надо, никто не замалчивал бы факт диверсии, наоборот.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:25
      0
      Цитата: вадим_иванов
      Какая чушь и ложь.уже не знают как озвучить работу укров . Жаль людей.

      Вам что перемога нужна? Людей действительно жалко, но и укров приплетать не надо. Своих "гениев" хватает.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:17
    0
    Военное обозрение и канал "База" чего общего.
  15. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:19
    -1
    Пока не возродят СМЕРШ, или кто то из Кремля не скажет :
    «Наши цели ясны, задачи определены.
    как Хрущёв, так и будут в войсках продолжаться несчастные случаи.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:29
      0
      ...Пока не возродят СМЕРШ...

      Это то тут причём? СМЕРШ это смерть шпионам, а не дебилам играющимся с оружием. Эти сами уничтожают и себя и тех кто поблизости.
  16. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:22
    0
    Потому что нельзя мобилизовывать всех подряд.

    Обязательно должен быть психологический отбор.
  17. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:26
    0
    К сожалению, и в мирное время, и в военное - часть потерь по глупости, разгильдяйтву и пьянству.
    Жесткими мерами их можно сократить, мно избавится от них совсем - нереально, как от дтп или несчастных случаев при разгрузочно-погрузочных работах.
    Не бывает, что собрали 300 тыс войска и - без ЧП, к сожалению.
    Но каждый командир должен стараться, чтобы это было не у него , по крайней мере.