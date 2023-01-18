Скептикам на заметку – перспективы авиамоторов семейства ТВ7-117

Одобрение получено
Окончание прошлого года выдалось напряженным. Впрочем, как и все предшествующие двенадцать месяцев. В лихорадящем информационном поле как-то размылись важные новости авиационной индустрии. Федеральное агентство воздушного транспорта или Росавиация выдали целый ряд сертификатов типа на новую российскую технику.
Фактически этот документ открывает машинам путь к серийному производству и гарантирует соответствие принятым в стране авиационным правилам. 29 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров вручил сертификаты типа трем вертолетам – грузовому Ми-171А3, новой версии казанского «Ансат» и впервые в отечественной истории беспилотнику БСА-200.
Первая машина представляет собой самую высокотехнологичную версию 171-й серии, предназначенную для обслуживания буровых платформ в море. Вертолет получил усиленный фюзеляж, специальные кресла в салоне, снижающие нагрузки при аварийной посадке, надувные баллонеты для приводнения и увеличенные топливные баки.
Модернизированный «Ансат» также может брать в полет больше керосина, оснащен новой бортовой электроникой и иным хвостовым оперением. Беспилотник БАС-200 хотя и получил сертификат типа ограниченной категории, но уже вполне готов к эксплуатации. Машину отличают роторно-поршневой двигатель, возможность поднимать в небо до 50 кг полезной нагрузки и дальность полета в 430 км.
Ми-171А3. Источник: rostec.ru
ТВ7-117СТ-01. Источник: zhukvesti.ru
Упомянутая выше техника крайне интересна, требует отдельного анализа и демонстрирует рост отечественных инженерных компетенций в авиационном моторостроении.
Но сейчас заострим внимание на четвертом продукте, также получившем 29 декабря 2022 года сертификат типа – турбовинтовом двигателе ТВ7-117СТ-01. Судьба изделия сейчас явно в тени старших газотурбинных двигателей серии ПД. Между тем от скорости принятия в эксплуатацию данных моторов зависит судьба региональных воздушных перевозок в России.
Многострадальный мотор
В отличие от новейших авиамоторов серии ПД турбовинтовой ТВ7-117СТ-1 ведет свою историю еще с советских времен. Разрабатывать серию ТВ7-117 начали в 1985 году под 60-местный Ил-114, который должен был использоваться на ближних маршрутах. Среди потенциальных носителей нового мотора числился также транспортный МиГ-110, выполненный по двухбалочной схеме с высокорасположенным крылом.
Работы над самолетом начались в 1990 году и спустя несколько лет были заморожены. Успели только к 1997 году создать макет. Идейным преемником транспортника от КБ МиГ можно считать Су-80, оснащенный американскими двигателями.
МиГ-110. Источник: l-boris.livejournal.com
Турбовинтовой мотор для самолета гражданского назначения был выбран не случайно – только такая конструкция позволяла снизить расходы на эксплуатацию, топливо и повысить ресурс. Жертвовать в сравнении с газотурбинными моторами пришлось скоростью, но этот показатель не кажется критичным для региональных перевозок. ТВ7-117 в варианте «С» на стендовые испытания вышел в 1986 году, а в 1990 году пару моторов установили на Ил-114.
Надо отметить, история двигателя с самого начала не задалась – он страдал поломками, а в 1993 году стал причиной авиакатастрофы. Опытный Ил-114 с бортовым номером RA-54001 потерпел крушение на взлете из Жуковского из-за отказа мотора, в результате чего на месте погибли четыре человека, еще трое скончались в больнице, двое выжили. Это был первый потерянный борт – второй Ил-114Т в серийном исполнении разбился в 1998 году в Домодедово из-за ошибки пилотирования. Первая катастрофа серьезное отодвинула сертификацию авиамотора – Авиарегистр России выдал разрешение только в 1997 году.
На данный момент ни один из восемнадцати выпущенных самолетов не эксплуатируется, за исключением одной летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. Интересно, что этот самолет оснащен модернизированным двигателем ТВ7-117СМ с новым блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-65. Потребности российских перевозчиков в подобных самолетах оцениваются в три сотни бортов.
Ил-114-300. Источник: uacrussia.ru
ТВ7-117СТ под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Источник: vk34.ru
Новейшая история турбовинтового ТВ-7-117С связана с возрождением программ Ил-114 с дополнительным индексом 300 и легкого военно-транспортного Ил-112В.
Для нужд российских ВКС конструируется вариант турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, способный развивать максимальную мощность в пределах 2 800–3 600 л.с. Для этого предусмотрены четыре режима работы – взлетный (2 800 л. с.), максимальный взлетный (3 000 л. с.) и два чрезвычайных – 15-минутный на 3 500 л. с. и 2,5-минутный на 3 600 л. с. На моторе установлен блок БАРК-65СТМ, позволяющий управлять не только двигателем, но и воздушным винтом.
Ил-112В. Источник: uacrussia.ru
С этим мотором также связана трагедия.
17 августа 2021 года опытный (точнее было бы сказать – сырой) Ил-112В потерпел крушение в Кубинке из-за пожара правого двигателя. Погибли три летчика-испытателя. Катастрофа не только затормозила работы по военному самолету, но и сказалась на темпах разработки гражданского Ил-114-300. В Объединенной авиастроительной корпорации тогда заявили:
«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться».
На данный момент на авиазаводе в подмосковных Луховицах в разной степени готовности три лайнера Ил-114-300. Один из них впервые поднялся в воздух 16 декабря 2020 года, второй готов на 80–90 процентов, у третьего собран только планер. Программа разработки приостанавливалась не только по причине катастрофы военного Ил-112В, но из-за серьезных проблем с мотором ТВ7-117СТ-01. Изначально сертификацию типа планировали на первый квартал прошлого года, но случилось все только в конце декабря.
Задержка в проектировании самолета оценивается в несколько лет, и это уже стало причиной для кадровых решений – в апреле 2022 года уволился руководитель направления Ил-114 Объединенной авиастроительной корпорации.
АВ112-114. Источник: aviaforum.ru
Теперь немного о самом моторе. ТВ7-117СТ-01 – авиационный турбовинтовой двигатель со свободной турбиной. Он является продуктом модернизацией серии ТВ7-117С/СМ, в частности, оснащен новым цифровым блоком управления двигателем БАРК-65СМ. Пятикилограммовый блок обеспечивает двигателю лучшую экономичность и большой ресурс горячей части.
Обновили изделию и воздушный винт – теперь это шестилопастный АВ112-114. Как видно из наименования агрегата, построен он на базе «военного» винта от Ил-112В. Диаметр винта 3,9 метра, максимальная тяга до 3 710 кгс.
Двигатель отличается от предшественника увеличенной на 100 л. с. мощностью – на нормальном взлетном режиме 2 900 л. с. и на максимальном – 3 100 л. с. В этом году должны быть построено не менее шести серийных моторов, что позволит продолжить задержавшиеся испытания Ил-114-300.
ТВ7-117-СТ-01. Источник: telegram
Серия ТВ7-117 не ограничивается применением только на пассажирских и военно-транспортных самолетах компании «Ил». Дефорсированный вариант ТВ7-117-СТ-02, выдающий на максимально взлетном режиме 2 600 л. с. готовят для двухмоторного самолета ТВРС-44 «Ладога». Региональный пассажирский 44-местный лайнер должен заменить на авиалиниях Ан-24/26.
«Ладога» и Ил-114-300 являются важной частью широкой линейки гражданских авиабортов, призванных избавиться от засилья импортной техники. Если готовые и перспективные самолеты выстроить в шеренгу, то парочка окажется ровно в центре. Выше по рангу стоят турбореактивные SSJ-100, МС-21 и в далекой перспективе – Ил-96-400, ремоторизованный тяжелыми ПД-35.
В качестве варианта на вершине может расположиться и российско-китайский CR929. Ниже рангом L-410 от «Уральского завода гражданской авиации» и заменитель легендарного «кукурузника» ЛМС-901 «Байкал». Для последнего специально построили с нуля турбовинтовой ВК-800СМ взлетной мощностью 877 л. с.
С учетом новых реалий вытянуть постройку всей линейки самолетов в запланированные сроки невозможно. Например, разработку большого ПД-35 уже сместили вправо на несколько лет.
Турбовальный ТВ7-117В. Источник: cont.ws
История ТВ7-117СТ-01 была бы неполной без упоминания турбовальной версии мотора ТВ7-117В. Его должны были разработать еще в начале 90-х годов для вертолета Ми-38, но конструкторы решили использовать канадские силовые установки. В итоге деньги на турбовальную версию пришли только в 2003 году.
Особенностью ТВ7-117В является высокая степень унификация с турбовинтовой версией для легкого транспортника Ил-112В. Мотору повезло больше всех из серии – агрегаты выпускаются, пусть и малыми партиями, для вертолетов Ми-38. На взлетном режиме силовая установка развивает 2 800 л. с., в чрезвычайных условиях способна на 3 140 л. с.
Хорошие новости об авиамоторе ТВ7-117СТ-01 позволяют надеяться на ускорение работы в стратегически важном для России направлении региональных перевозок. Речь идет даже не об импортозамещении, а о выживании целой отрасли.