Глава пресс-центра Сил обороны ВСУ: Российские войска готовы к переходу в наступление на Запорожском направлении

Сейчас отмечается увеличение обстрелов в Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения. (...) это говорит о намерении отразить предполагаемую атаку ВСУ, чтобы затем перейти в контрнаступление

Российские войска завершили возведение оборонительной линии на территории Запорожской области и готовятся к контрнаступлению на данном направлении. Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.Россия завершила создание линии обороны, подтянула резервы и готова к отражению наступления ВСУ с переходом в контрнаступление. По словам Ерина, общая обстановка на данном направлении остается "стабильно тяжелой", российская артиллерия наносит постоянные удары. Все подходы к линии обороны прикрыты минными полями. В то же время активных действий со стороны ВС России не наблюдается.- заявил глава пресс-центра.Ранее в российском Минобороны сообщили о завершении работ по созданию глубоко эшелонированной обороны на Запорожском направлении. На территорию области прибыли резервы, в том числе и из числа мобилизованных в рамках частичной мобилизации. Также на линию соприкосновения переброшена новая военная техника, включая танки Т-90М "Прорыв", САУ "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г". Дистанционное минирование вели с помощью комплексов "Земледелие".По планам руководства российской группировки, в настоящее время основным направлением будет Донбасс, на других направлениях задачей российских войск будет сдерживание противника до определенного момента.