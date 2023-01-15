Фронт теперь находится за пределами Соледара.

Украинские военные признали потерю Соледара. Произошло это после того, как остатки ВСУ потеряли контроль над рудником №7, которые сами они относили к городской черте, хотя этот объект географически находится вне города.Накануне украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» публиковал мутное фото с украинским флагом на одной из вышек, утверждая, что флаг «развевается на самой западной точке Соледара». Сегодня тот же человек пишет в социальной сети о том, что российские войска полностью овладели территориями 7-го рудника, включая промышленную зону.Украинский военнослужащий, не используя термины, напрямую связанные с потерей Соледара, тем не менее такую потерю признаёт, используя следующую формулировку:Это подтверждают и другие украинские военнослужащие, которым удалось выбраться из Соледара.Ранее сообщения о том, что ВСУ потеряли Соледар, были опубликованы и несколькими украинскими журналистами. Представители политических властей Украины эти заявления не комментируют.Тем временем поступают сообщения о том, что российские войска, освободив Соледар и его западные пригороды, развивают наступление в западном и южном направлениях. Так, под контроль ЧВК «Вагнер» перешёл достаточно протяжённый участок автодороги, соединяющей Бахмут (Артёмовск) и Соледар с Северском. Бои идут в районе авторазвязки M03 и T0513, от которой идёт дорога к Славянско-Краматорской агломерации.