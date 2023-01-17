Макеевка, Днепропетровск, танки... Грядет ли эскалация конфликта

Запад жаждет крови
Западные общества требуют крови! Но ни в коем случае не своей.
Подавление любой воли к сопротивлению доминированию запада – это веками было основой их процветания. Совершенно неважно, где это происходило – у нас, в Югославии, Афганистане или на Ближнем востоке.
Оптимально, чтоб туземцы сами убивали друг друга. Достаточно этот процесс поручить кому-то из «своих», все равно потом благодать выгоды от чьего-то горя и нищеты прольется на весь «золотой миллиард».
Можно даже навалиться на ослушника и строптивца (Югославия, Ирак) всем своим миролюбивым натовским сообществом. Но...
Все вышеперечисленное работает при строгом соблюдении важного условия!
«Золотой миллиард» не должен испытывать никаких страданий и даже неудобств.
Другими словами, на головы европейцев и американцев ничего не должно прилететь даже в допущении!
И каждое утро по всей Европе должны быть горячие булочки.
Превратиться из «золотого миллиарда» в постапокалиптичестие четверть миллиарда не хочется там никому.
Все это реализовывалось не единожды и по всему миру.
Но теперешняя спецоперация на украйне, ведется Россией одной левой рукой, слегка воспитывая обнаглевшего «бандеру» прутиком. И при этом РФ терпеливо держит за спиной правую руку с огромной дубиной.
Я говорю даже не о ЯО, а о способах ведения войны. При которых, имея возможности, никто не церемонится с противником. Когда тут же уничтожается весь транспорт, связь и управление.
А у нас – такая себе дуэль за нанесенное оскорбление. Сильного и благородного с хамским и ничтожным.
Западу в этой ситуации, победа бандеровской гангрены, не нужна ни разу. Особенно полякам. Но чужими ручонками унизить и ослабить Россию ох как хочется. Делать это будут и дальше, но соблюдая шаткий баланс.
В головах немцев и англичан совершенно не возникает желания наблюдать работу ПВО в небе своих городов. А поляки не думают превратить свою Польшу в радиоактивно загрязненный лунный ландшафт. Никакая украйна, со всеми её наци-проектами, бандеро-бреднями и еврофантазиями, этого не стоит.
Всем страданиям украинцев готовы помочь, сочувствовать и даже взывать о чем-то с политических трибун. Но оказаться в одной лодке? Нет. Выгребайте сами.
А жить будем в Антарктиде
Поставки вооружений без аптечного дозирования неминуемо приведут к большой, а скорее всего, к последней войне.
И не надо рассказывать, что ЯО не может быть применено.
Это такое же оружие, как и обыкновенная пуля. Последними убивают на порядки больше, и тоже без разбора.
Про радиацию тоже не надо... Сколько десятилетий после войны собирают свою кровавую дань обыкновенные неразорвавшиеся боеприпасы?
В свое время общественное мнение считало огнестрельное оружие недостойным честного боя. Пленным аркебузирам руки рубили если что. Подводные лодки – оружие слабых и подлых. А авторы многих совершенствований методов смертоубийства, сначала опускали человечество на ступеньку в преисподнюю, а потом лили крокодиловы слезы.
Вероятность применения ЯО ультимативно приближается именно поставками наступательного оружия укрорейху.
Парадокс в том, что при самом неблагоприятном, но возможном развитии событий, как бонус к уничтожению России – единственным пригодным для жизни местом на земле, будет Антарктида.
Если иногда просматривать западные источники информации, то вы чудесным образом узнаете, что планируемое увеличение численности бундесвера в итоге будет не заявленным а почти символическим. И он как был, так и останется армией мирного времени.
Турки накачивают свои военные мускулы для схватки с... греками. Видать, в рамках «учений» НАТО с боевыми стрельбами друг по другу.
США блокируют поставку туркам даже не самых современных боевых самолетов, заботясь об экологии, наверное.
Член НАТО ФРГ упорно не поставляет бронетехнику другому члену НАТО Польше. И покупка как «Черных Пантер» у Южной Кореи, так и «Абрамсов» в США – это жест отчаяния, а не «братства по оружию».
Так к войне с Россией не готовятся…
А не планировать воевать самим, но при этом плескать бензин в пожар войны на пороге своего дома – процесс увлекательный, но слабо предсказуемый.
Возвращаясь к трагедии в Днепропетровске, то, как ни цинично звучит, это одна из тех бед, что мы уже пережили на Русской земле и, возможно, что нам пережить еще предстоит.
В Европах одинаково не слышен – как стон русского солдата под развалинами в Макеевке, так и всхлипывание украинской девчонки на руинах дома.