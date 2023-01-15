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Немецкий концерн Rheinmetall пообещал поставить Киеву 300 тысяч снарядов к ЗСУ Gepard

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Немецкий концерн Rheinmetall пообещал поставить Киеву 300 тысяч снарядов к ЗСУ Gepard

Украинским самоходным зенитным установкам Gepard, переданным Киеву Германией в прошлом году, недолго осталось находиться без нужного количества боеприпасов. Как заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, Германия обеспечит Украину снарядами для зениток.


Германия поставит Киеву 300 тысяч боеприпасов калибра 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF, стоящих на вооружении ЗСУ Gepard 1A2. Правда имеется один нюанс - снаряды будут поставлены в середине 2024 года. Сейчас Rheinmetall производит первую партию боеприпасов, она должна быть готова в июне-июле этого года.

Мы завершим производство первой партии боеприпасов в июне-июле. К середине следующего года мы поставим в Украину 300 тыс. боеприпасов. Это очень много, поэтому будем надеяться, что украинская проблема боеприпасов для Gepard будет решена

- заявил Паппенгер.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят 30 зенитных установок Gepard, переданных Германией в прошлом году. Еще 7 ЗСУ и примерно 30 тысяч боеприпасов Берлин обещал поставить в декабре 2022 года. Ранее Германия хотела передать Украине боеприпасы производства Швейцарии, но Берн наложила запрет на передачу 35-мм боеприпасов для ЗСУ Gepard Киеву. Позднее немцы нашли независимого производителя в Норвегии, согласившегося поставить запрошенное количество снарядов 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF, но так и не получили необходимое количество снарядов.

ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км. В настоящее время основное количество ЗСУ Gepard находится в районе Одессы, где установки прикрывают "суда зерновой сделки".
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:47
    -3
    Очень оперативно. К лету. Они их еще пока не наделали. А с хранения бундесвера не дают. Вот пидтримка так пидтримка. Установки есть а стрелять нечем. Креативненько по европейски так...
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 21:10
      +1
      "Меня терзают смутные сомненья"...это что за "производство снарядов" для Гепарда? У Рейнметалла нет такого, производили боекомплекты швейцарцы, в этом и была проблема: немцы то ЗУшки отдали, а швейцарцы запретили немцам передавать свои боеприпасы укропам, а немецкого производства "замещающие" - косорезили и не координировались с системой наведения, лупили в молоко, автоматика косила мимо. В итоге какую-то часть нужных снарядов закупили у бразильцев вроде (там были на складах и швейцарцев там не спросили, чай не Европа), но они моментом закончились, всё же 550 выстрелов в минуту очень быстро выпуливают всё имеющееся. Так что даже к лету поставки немцами - это просто отмазка, до лета "доживут лишь немногие" укропы и поставлять может оказаться некому. А своё производство снарядов разворачивать для установок 1973-1976 г.в. - оно немцам надо?
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:48
    +1
    Rheinmetall опять какую-то чушь придумал для обхода всех ограничений!
    НО!
    Были раньше Майбах, Порше.... (Производители бронетехники в Германии)
    Где они сейчас?
  3. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 20:56
    0
    300.000 снарядов

    —-Боекомплект - 310 снарядов. Это 1000 боекомплектов. Порядка 25 на установку.

    —-Наверняка и стволы в ЗИПе
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:59
    +2
    И вся эта ситуация только из-за того, что боеприпасы к Шилкам вместе с ЗУшками кто-то сбагрил ИГИЛу wassat
  5. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 21:00
    -1
    Фашисты вы о ком-то думаете. Стройте северный поток, какие самоходки какие снаряды.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 21:04
      +1
      Цитата: Родился_в_России
      Фашисты вы о ком-то думаете.

      Они думают о новом министре обороны, взамен Кристи Ламбрехт. yes
      Самое прикольное, что обсуждаются 3-4 кандидатуры и все бабы!!! Да простят меня женщины!
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 21:09
        +1
        У них все мужики заняты одним делом-пердолит друг друга.
  6. topol717
    topol717 Сегодня, 21:02
    0
    В настоящее время основное количество ЗСУ Gepard находится в районе Одессы, где установки прикрывают "суда зерновой сделки".
    Ну т.е. в море по судам никто уже не стреляет???
    Они рассчитывают что в 24 году СВО еще будет продолжаться? а как же выборы президента РФ?
    И кто оплачивает 300 тысяч снарядов калибра 35мм?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 21:08
      0
      Такими темпами вполне до 2024 года продлиться.
  7. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 21:05
    -2
    Ну, напрямую не можем уничтожить заводы, понятно, но диверсии можно организовать? Уже абсолютно все равно, обвинят нас или нет, от слова совсем. По всем т.н. цивилизованным устроить, взрывы, пожары и т.д. Они объявили нам войну, чего ждать...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:06
    0
    300 ,тыс снарядов на один час боя на все поставленые установки.?
  9. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 21:12
    +1
    Пошла жара . Не броники и не каски , и даже не джавелины , и даже не гаубицы или химерсы. и даже не гепарды . Танки , вертолеты . Потом ОДНОЗНАЧНО будут самолеты и ракеты . Что у нас ? Есть план ? Или это тот , который от Горбачева достался с бориской ? "Партнеры" , обсе-пасе-обнимашки, "братские народы" и денег чубайсам-иммало ? Ну-ну ....И главное - система . Гос.система сейчас рассчитана не на созидание (импортозам или ВПК или просто чипы ) - а на "освоение бюджета" москвой . Итог - как частность ,в нашей плачевном обеспечении армии , которая держится исключительно на патриотизме периферии . Управленческий кризис налицо . Тупик .
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 21:20
    0
    Ну и какие существа после этого поставляют в Германию газ? Или надеются что по ним эти снарядики не прилетят?