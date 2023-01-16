Хорватский президент: США и НАТО воюют против России руками украинцев

План не может быть в санкциях. Он не может состоять в том, чтобы убрать Путина. К санкциям прибегают от одной войны к другой. И кем мы должны при этом быть? Рабами Америки?..

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал события, разворачивающиеся на Украине. По словам президента государства, входящего в состав Североатлантического военного блока, США и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России.Миланович подчеркнул, что Вашингтон и другие страны НАТО используют украинцев, чтобы их руками воевать против Российской Федерации. Для этого выделяются всё новые и новые средства, в первую очередь на передачу Украине вооружения и тяжёлой техники.При этом в заявлениях президента Хорватии, сделанных местным журналистам, прозвучала фраза «рабы Америки». Миланович использовал её в том контексте, что нельзя быть «рабами Америки» и постоянно надеяться на то, что вопрос будет решён с помощью санкций, которые кто-то навязывает.Зоран Миланович:Напомним, что ранее парламент и президент Хорватии заблокировали инициативу об обучении украинских военных на своей территории, отметив, что в противном случае для Хорватии возрастут риски с точки зрения безопасности.