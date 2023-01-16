Противник потерял возможность обстреливать Донецк из Марьинки

Украинские войска фактически утратили контроль над Марьинкой. В течение ряда лет этот город, примыкающий к Донецку с запада, фактически превращался в мощнейший укрепрайон, а также в плацдарм для наступления, планы которого ВСУ и их западные спонсоры тоже вынашивали годами и о которых ранее стало известно российской разведке. Эти планы, кстати, подтвердились после обнаружения нашими бойцами в украинских штабах карт и других документов, где наступление на Донецк и другие города Донбасса, неподконтрольные Киеву, описывалось.Подтверждением того факта, что ВСУ фактически утратили контроль над Марьинкой, является не только появление в городе российских военкоров со съёмочными группами, но и то, что в течение последних нескольких дней из Марьинки противник не ведёт обстрелы Донецка. А эти обстрелы именно из Марьинки с 2014-15 годов были практически постоянными.В самой Марьинке очаги локального сопротивления ещё присутствуют – на западе города. Однако противник методично уничтожается и в этих очагах, что отодвигает ВСУ от Донецка.На данный момент российские войска ведут наступление к северу от Марьинки, забирая под свой контроль десятки опорных пунктов противника, которые только на первый взгляд сделаны, скажем там, «из земли и палок». На самом деле опорники, создаваемые годами, это хорошо оборудованные заглублённые позиции, внутренняя часть которых представляет собой самый настоящий бетонный саркофаг, в котором и находился личный состав противника. Такие опорные пункты имеют коммуникационные сети, по которым можно перемещаться от одного к другому. Ещё раз стоит отметить, что под одной только Марьинкой этих опорников и защищённых бетонов блиндажей – десятки.