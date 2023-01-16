Американские военные обещают за месяц-полтора подготовить по стандартам НАТО батальон ВСУ

Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье

На территории Германии началась военная подготовка военнослужащих ВСУ, американцы обещают Киеву через месяц-полтора вернуть полностью подготовленный батальон украинских солдат. Об этом сообщает Associated Press.В минувшее воскресенье, 15 января, американские военные приступили к обучению большой группы украинских военных, прибывших в Германию несколько дней назад. На этот раз подготовку разом пройдут примерно 500 военнослужащих ВСУ, обучение займет "пять-восемь недель", проходит оно на полигоне в Графенвере в Баварии. В Пентагоне обещают Киеву полностью подготовленный по стандартам НАТО батальон.- говорится в публикации.Американцы придают этой программе обучения большое значение, сегодня,16 января, подготовительный лагерь посетит с проверкой председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Ранее сообщалось, что США уже подготовили для Украины примерно3,1 тысячи военнослужащих.Между тем на украинских ресурсах появилась информация, что военнослужащих ВСУ начали готовить к эксплуатации боевых машин Bradley и происходит это также в Германии. Сообщается, что обучение проходят военные из 47-й бригады ВСУ, дислоцированной на севере Харьковской области. Возможно, что именно эта бригада получит часть американских машин, коотрые должны в скором времени прибыть на Украину. Известно, что на вооружении 47-й бригады стоят словенские танки Т-55S и эмиратские легкие бронетранспортеры Panthera T6.