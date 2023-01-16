В ночное время нанесены удары по промышленным и инфраструктурным объектам противника в городе Запорожье и пригородах

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В ночное время суток было нанесено поражение промышленному объекту, находящемуся на территории оккупированного киевским режимом Запорожья. В результате удара на объекте промышленности начался сильный пожар.Появились сообщения о том, что в нескольких кварталах исчезло электроснабжение.Также сообщается, что удары были нанесены по инфраструктурным объектам и в пригородах Запорожья – на подконтрольных ВСУ территориях.Тем временем украинские СМИ и политики продолжают публиковать кадры из Днепропетровска, где ракетой был разрушен многоэтажный жилой дом.Напомним, что детали этого удара сообщил советник в офисе президента Зеленского Алексей Арестович, указав на то, что удар был нанесён либо украинской зенитной ракетой, либо российской ракетой, которая была сбита ЗУР системы ПВО ВСУ. После этих слов на Арестовича обрушились с критикой в том числе представители Минобороны Украины, а советнику пришлось писать в сети о том, что он, комментируя обстоятельства удара по дому в Днепре (Днепропетровске) «находился в состоянии усталости». Далее Арестович опубликовал несколько постов, в которых сначала пытался оправдаться, потом перестал оправдываться, указав на то, что информацию ему передал его товарищ, «который никогда не ошибался». Таким образом, украинский чиновник откровенно дал понять, что никакого удара по жилому дому не произошло бы, если бы не бездумная работа расчётов украинской ПВО. Напомним, что ранее украинские ракеты уже не раз поражали гражданские объекты в тех самых городах, где ЗРК и размещались. Также они (ракеты ВСУ) падали, нанося ущерб, на территории соседних стран – Польши и Молдавии.