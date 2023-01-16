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В ночное время нанесены удары по промышленным и инфраструктурным объектам противника в городе Запорожье и пригородах

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В ночное время нанесены удары по промышленным и инфраструктурным объектам противника в городе Запорожье и пригородах

Иллюстративное фото



В ночное время суток было нанесено поражение промышленному объекту, находящемуся на территории оккупированного киевским режимом Запорожья. В результате удара на объекте промышленности начался сильный пожар.

Появились сообщения о том, что в нескольких кварталах исчезло электроснабжение.

Также сообщается, что удары были нанесены по инфраструктурным объектам и в пригородах Запорожья – на подконтрольных ВСУ территориях.

Тем временем украинские СМИ и политики продолжают публиковать кадры из Днепропетровска, где ракетой был разрушен многоэтажный жилой дом.

Напомним, что детали этого удара сообщил советник в офисе президента Зеленского Алексей Арестович, указав на то, что удар был нанесён либо украинской зенитной ракетой, либо российской ракетой, которая была сбита ЗУР системы ПВО ВСУ. После этих слов на Арестовича обрушились с критикой в том числе представители Минобороны Украины, а советнику пришлось писать в сети о том, что он, комментируя обстоятельства удара по дому в Днепре (Днепропетровске) «находился в состоянии усталости». Далее Арестович опубликовал несколько постов, в которых сначала пытался оправдаться, потом перестал оправдываться, указав на то, что информацию ему передал его товарищ, «который никогда не ошибался». Таким образом, украинский чиновник откровенно дал понять, что никакого удара по жилому дому не произошло бы, если бы не бездумная работа расчётов украинской ПВО. Напомним, что ранее украинские ракеты уже не раз поражали гражданские объекты в тех самых городах, где ЗРК и размещались. Также они (ракеты ВСУ) падали, нанося ущерб, на территории соседних стран – Польши и Молдавии.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:08
    0
    Вот дает Герасимов! Пошла работа безостановочная и системная. Ну надеюсь, не просто так, а как подготовка сами понимает к чему.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 07:50
      -5
      Цитата: голос_разуma
      Вот дает Герасимов! Пошла работа безостановочная и системная.

      Смысл назначения Герасимова командующим СВО дать возможность командующему войсками напрямую быстро давать приказы авиации. Пора нашему руководству смелее избавляться от ненужного паразитического звена в виде эффективных менеджеров. Эффективных менеджеров вроде Набиуллиной можно заменить привлекательными таджиксими или осетинскими девушками. Они бы деньги в количестве 300 миллиардов не подарили бы Зеленскому на ведение войны на Украине а прямиком бы отправили по поручению Герасимова на создание современного вооружения. При Сталине вообще обходились и без эффективных экономистов-менеджеров и без девушек. Поэтому тогда развалилась Британская Империя а не СССР.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +4
    Удары по промышленным и инфраструктурным объектам не прекращаются и это радует. Значит не сегодня завтра украинскими пропагандистами будет объявлена новая дата "закончившихся у России ракет". Пока они считают ракеты мы изменяем их промышленный и инфраструктурный ландшафт.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 07:55
      -8
      Цитата: rotmistr60
      Удары по промышленным и инфраструктурным объектам не прекращаются и это радует.

      Но удары сначало надо наносить по АЭС, потом по крупным ГЭС, а только потом по ТЭС. Атомная энергетика это 40-60% используемых мощностей для генерации электроэнергии на Украине. Все остальное фактически резерв. Да и групный трансформатор может с успехом уничтожить 3кг высокоточная бомба или снаряд с беспилотника.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 08:37
        +5
        Где вас таких одаренных берут? Отправить всех поклонников ядерного удара в саргофак Чернобыльской АЭС на годик.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: rotmistr60
      будет объявлена новая дата "закончившихся у России ракет".

      Так они и закончились. Это "весьмирсними" их долбит
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:05
    +1
    Караул устал. Охранять Зелю от гнева народного.