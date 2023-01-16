Замминистра обороны Украины пригрозила уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара

За такое раскрытие предусмотрена уголовная ответственность, уголовное преследование, так как эти данные имеет право разглашать только Генштаб и другие официальные источники.

Простым языком скажу: там пока идут бои. Всё остальное – непроверенная и несанкционированная информация без понимания общей картины боя. Генштаб составляет свои сводки так, чтобы не нарушать военных планов Украины. И обнародуем мы её с учётом контекста всей информации и обстановки.

На Украине разгорается самый настоящий скандал вокруг сообщений украинских военных о сдаче Соледара. Напомним, что накануне украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» опубликовал заметку, где сообщил, что ВСУ утратили контроль над рудником №7, после чего фронт вышел за городскую черту. В переводе на доступный язык это означает, что ВСУ над Соледаром контроль полностью утратили. Потерю Соледара подтвердили и другие украинские военнослужащие, которым удалось выбраться из города живыми в западном направлении.На эти заявления украинских военных жёстко отреагировала Анна Маляр, находящаяся в должности замминистра обороны.По словам чиновницы военного ведомства, теперь необходимо говорить о применимости на Украине закона о раскрытии информации о передвижении украинских войск.Анна Маляр:Таким образом замминистра обороны фактически призывает украинцев верить не тем, кто непосредственно находился в Соледаре и вёл там бои, а украинским чиновникам, находящимся от линии фронта за сотни километров.Маляр:За этими витиеватыми формулировками скрывается единственная мысль: ВСУ Соледар потеряли, но в Киеве пока не придумали, как это преподнести в информационном плане для тех украинцев, которые «не умеют пользоваться» другими источниками информации, кроме сводок ГШ ВСУ… Видимо, готовится высказывание в стиле «Соледар не имел никакой тактической и стратегической ценности», как это уже было с такими городами как Волноваха, Лисичанск и Северодонецк.