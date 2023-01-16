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Замминистра обороны Украины пригрозила уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара

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Замминистра обороны Украины пригрозила уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара

На Украине разгорается самый настоящий скандал вокруг сообщений украинских военных о сдаче Соледара. Напомним, что накануне украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» опубликовал заметку, где сообщил, что ВСУ утратили контроль над рудником №7, после чего фронт вышел за городскую черту. В переводе на доступный язык это означает, что ВСУ над Соледаром контроль полностью утратили. Потерю Соледара подтвердили и другие украинские военнослужащие, которым удалось выбраться из города живыми в западном направлении.


На эти заявления украинских военных жёстко отреагировала Анна Маляр, находящаяся в должности замминистра обороны.

По словам чиновницы военного ведомства, теперь необходимо говорить о применимости на Украине закона о раскрытии информации о передвижении украинских войск.

Анна Маляр:

За такое раскрытие предусмотрена уголовная ответственность, уголовное преследование, так как эти данные имеет право разглашать только Генштаб и другие официальные источники.

Таким образом замминистра обороны фактически призывает украинцев верить не тем, кто непосредственно находился в Соледаре и вёл там бои, а украинским чиновникам, находящимся от линии фронта за сотни километров.

Маляр:

Простым языком скажу: там пока идут бои. Всё остальное – непроверенная и несанкционированная информация без понимания общей картины боя. Генштаб составляет свои сводки так, чтобы не нарушать военных планов Украины. И обнародуем мы её с учётом контекста всей информации и обстановки.

За этими витиеватыми формулировками скрывается единственная мысль: ВСУ Соледар потеряли, но в Киеве пока не придумали, как это преподнести в информационном плане для тех украинцев, которые «не умеют пользоваться» другими источниками информации, кроме сводок ГШ ВСУ… Видимо, готовится высказывание в стиле «Соледар не имел никакой тактической и стратегической ценности», как это уже было с такими городами как Волноваха, Лисичанск и Северодонецк.
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23 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:03
    +7
    А за подтверждение о сдаче Артемовска наверное сразу на месте расстреливать будут ! Конечно для клоунской команды пиар важнее реальности-живут в стране розовых пони где все благостно и перемога за перемогой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:06
      +1
      Вот когда Артемовск освободят,тогда и посмотрим,кого там расстреляют!А по факту статьи-горькая правда как обычно не нравится никому
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 07:28
        +4
        а вы так и про Соледар говорили слово в слово-я помню. Вот когда...тогда и. , а когда Соледар освободили. теперь пытаетесь принизить победу и утверждаете что из Соледара ВСУ не бежали в панике и не попали в котел а организованно обступили. а как они могли оступиться если им команду на отход ДО сих пор никто не давал? Они не признают что сдали город. а результат-то вот "неркаха" https://vk.com/video-213181913_456276596
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:57
          0
          Принизить победу?Отнюдь нет.Но и раздувать урряя и все такое,прорвали,окружили,разбили-не собираюсь.Ибо это только маленький успех.Причем в результате длительного бодания,потерь с нашей стороны.Не вижу повода бросать чепчики,ушанки и все такое.Это всего небольшой успех,после серьезного поражениеюя в той же Харьковской области
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 07:32
        +2
        Правду, как и шила в мешке не утаишь! Думают, в каком цвете перед гейропой выставить очередную "перемогу".
    2. стар
      стар Сегодня, 08:03
      +1
      А за подтверждение о сдаче Артемовска наверное сразу на месте расстреливать будут !

      А почему нет? Народу там ещё много осталось. Причём сам же народ эти меры и одобрит.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:53
      +2
      Цитата: голос_разуma
      А за подтверждение о сдаче Артемовска наверное сразу на месте расстреливать будут !

      В это время Анна Маляр и компания ,будут рассказывать про то что они штурмом берут Кремль ............................
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А за подтверждение о сдаче Артемовска наверное сразу на месте расстреливать будут !

      За сдачу Артемовска, могли бы и расстрелять Залужного, Резника и Маляр.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:12
    +9
    Чем больше Маляр посадит солдат и офицеров ВСУ в тюрьму тем лучше... так держать Анна Маляр. smile
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:53
      +2
      Чем больше Маляр посадит солдат и офицеров ВСУ в тюрьму тем лучше.
      ..да она б всё всу в тюрму, а сама вместе со всеми подопечными и министром м-16 в руки, за плече джарвелин..и на крайняк пояс шахида и вперёд в Соледар
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:54
      +3
      так держать ...Маляр

      Должна не только посадить, но и покрасить. Она же - маляр, кисточку держать и красить должна уметь.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:28
    +7
    ВСУ Соледар потеряли, но в Киеве пока не придумали, как это преподнести в информационном плане
    Ну почему не придумали. Уже даже через иностранные СМИ начинают активно проводить тему о не такой уж стратегической и тактической важности Соледара в общем плане ГШ ВСУ и даже появились крамольные мысли о возможном организованном отходе из Артемовска. А пока действительно по украинским СМИ "херои" в Соледаре до сих пор бьются сдерживая полчища "агрессора".
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:49
      +4
      Геннадий, hi!
      Цитата: rotmistr60
      Ну почему не придумали. Уже даже через иностранные СМИ начинают активно проводить тему о не такой уж стратегической и тактической важности Соледара в общем плане ГШ ВСУ и даже появились крамольные мысли о возможном организованном отходе из Артемовска.

      Уже не раз слышал, что рядовой свидомый украинец уже не знает, кому верить и, что удивительно (!), верят уже не Зеленскому, не своим новостям и даже не западным. Не выгребают против течения в потоке врагнья, захлестнувшего Украину. Верят Арестовичу! Этот конец света отболтает как "небольшие перебои в поддержании жизнедеятельности цивилизации".
      Так вот Арестович им уже объяснил, что
      ... освобождение российскими войсками города Соледар абсолютно бессмысленно и не принесет никакой пользы.


      Невольно вспомнилось

      - Слава Богу, дело ведёт инспектор Лестрейд. Газеты пишут - лучший инспектор.
      - Инспектор Лестрейд - самодовольный осёл, миссис Хадсон.
      - Так пишет "Таймс"…
      "Таймс" не может ошибаться.
      Арестович - тоже...
      1. стар
        стар Сегодня, 08:07
        +2
        Уже не раз слышал, что рядовой свидомый украинец уже не знает, кому верить и, что удивительно (!), верят уже не Зеленскому, не своим новостям и даже не западным.

        Рядовой свидомый украинец не имеет никакого права не верить Зеленскому! В противном случае в дверь может постучаться СБУ и никто не узнает, где могилка.. Это вам не Янукович с золотым батоном (где он, кстати - батон этот?)
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:33
          +2
          Цитата: стар
          Это вам не Янукович с золотым батоном (где он, кстати - батон этот?)

          Во Франции этой темой не интересовался, а вот теперь, в связи с шопингом мадам Зеленской и Вашим вопросом подумалось - а на Елисейских полях ломбарды есть?


          - Слушай, старик, у вас в ювелирном магазине драгоценности принимают?
          - Сделаем!

          Может, она не зря по миру-то мотается? Монетизирует "наследство", так сказать...
          lol
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 07:50
    +3
    Простым языком скажу: там пока идут бои. Всё остальное – непроверенная и несанкционированная информация без понимания общей картины боя.

    Т.е. Генштаб полностью утратил связь с частями и подразделениями. Информации нет, что там твориться не в курсе.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:53
    +3
    Для начала платочек на рот западных военкоров накиньте.... Там все западные разведки работают по оперативному сбору информации....
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:56
    +1
    А Вы разве не знаете, что ВСУ контролирует Крым? Кто скажет иное, под суд в Киев.
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:57
    +1
    На Украине разгорается самый настоящий скандал вокруг сообщений украинских военных о сдаче Соледара. Напомним, что накануне украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» опубликовал заметку, где сообщил, что ВСУ утратили контроль над рудником №7, после чего фронт вышел за городскую черту. В переводе на доступный язык это означает, что ВСУ над Соледаром контроль полностью утратили. Потерю Соледара подтвердили и другие украинские военнослужащие, которым удалось выбраться из города живыми в западном направлении.

    За такое раскрытие предусмотрена уголовная ответственность, уголовное преследование, так как эти данные имеет право разглашать только Генштаб и другие официальные источники.


    расстрел за потерю мотивации, проще говоря хохлам особа думать своими мозгами не дают,
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:01
    +3
    Цитата: Zoldat_A
    освобождение российскими войсками города Соледар

    Вдумайтесь в эти слова... украинский Геббельс говорит что мы освободили Соледар... smile.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:32
    +1
    Замминистра обороны Украины пригрозила уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара
    . Таких дурилок хватает, если не везде, то почти везде.
  10. Snay
    Snay Сегодня, 08:33
    +1
    Ага, казнить мерзавцев! Они там смотрю совсем на всю голову контуженные..
  11. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 09:08
    +1
    Топали в западном направлении? Ну больше у ВСУ будет обмороженных, там сплошные поля. А Маляр-Штукатур может пугать сколько угодно, один хрен правда всплывёт и что тогда?