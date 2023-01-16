Первый боекомплект морских беспилотников «Посейдон» для АПЛ спецназначения «Белгород» изготовлен и готов к поставке

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 в ближайшее время получит на вооружение морские беспилотники "Посейдон", первый комплект ядерных суперторпед, как их называют на Западе, уже изготовлен. Об этом сообщил информированный источник.
Первый боевой комплект морских беспилотников "Посейдон" изготовлен и готов к поставке. По словам источника, были проведены всесторонние испытания "Посейдонов", завершившиеся успешно, беспилотник подтвердил требуемые характеристики.
Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород" (...) раздельные испытания основных узлов "Посейдона", включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены
- приводит ТАСС слова источника.
Ранее в этом месяце сообщалось, что АПЛ "Белгород" завершила серию испытаний системы запуска морского беспилотника "Посейдон". В рамках тестов экипаж "Белгорода" провел серию бросковых испытаний "Посейдона" с целью проверить систему запуска и поведение субмарины после пуска на различных глубинах. Цель испытаний была достигнута. Для тестирования экипаж применял массогабаритный макет морского беспилотника.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года, заводские ходовые испытания начались в конце июня 2021 года, в состав флота вошла в июле 2022, церемония поднятия Андреевского флага прошла на Севмаше. Служить носитель "Посейдонов" будет на Тихоокеанском флоте. Всего планируется построить четыре носителя "Посейдонов"- по два для Северного и Тихоокеанского флотов.