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Первый боекомплект морских беспилотников «Посейдон» для АПЛ спецназначения «Белгород» изготовлен и готов к поставке

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Первый боекомплект морских беспилотников «Посейдон» для АПЛ спецназначения «Белгород» изготовлен и готов к поставке

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 в ближайшее время получит на вооружение морские беспилотники "Посейдон", первый комплект ядерных суперторпед, как их называют на Западе, уже изготовлен. Об этом сообщил информированный источник.


Первый боевой комплект морских беспилотников "Посейдон" изготовлен и готов к поставке. По словам источника, были проведены всесторонние испытания "Посейдонов", завершившиеся успешно, беспилотник подтвердил требуемые характеристики.

Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород" (...) раздельные испытания основных узлов "Посейдона", включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее в этом месяце сообщалось, что АПЛ "Белгород" завершила серию испытаний системы запуска морского беспилотника "Посейдон". В рамках тестов экипаж "Белгорода" провел серию бросковых испытаний "Посейдона" с целью проверить систему запуска и поведение субмарины после пуска на различных глубинах. Цель испытаний была достигнута. Для тестирования экипаж применял массогабаритный макет морского беспилотника.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года, заводские ходовые испытания начались в конце июня 2021 года, в состав флота вошла в июле 2022, церемония поднятия Андреевского флага прошла на Севмаше. Служить носитель "Посейдонов" будет на Тихоокеанском флоте. Всего планируется построить четыре носителя "Посейдонов"- по два для Северного и Тихоокеанского флотов.
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24 комментария
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  1. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 07:20
    +1
    Изумительно...Но полагаю, что это уже не первый комплект..Так как первый расставлен в районе Британии, Японии, Калифорнии и Флориды ещё весной 2022 года. hi
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:10
      +2
      Наш ответ Байдену!

      С пролетарским приветом!
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 07:22
    +6
    А вот и Песец.
    Добились таки.
    "Посейдон" - оружие Судного Дня, а не военного применения. Уничтожение побережья США. Тотальный геноцид.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 07:33
      +5
      Тотальный геноцид.

      Геноцид — это преднамеренное уничтожение народа, обычно определяемого как этническая, национальная, расовая или религиозная группа, полностью или частично.
      Видит Бог , у нас такого намерения не было . Нас просто вынуждают . И пусть теперь живут с таким чувством , что под задницей припекает .
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 09:12
        +1
        Цитата: Vyacheslav57
        Тотальный геноцид.

        Геноцид — это преднамеренное уничтожение народа, обычно определяемого как этническая, национальная, расовая или религиозная группа, полностью или частично.
        Видит Бог , у нас такого намерения не было . Нас просто вынуждают . И пусть теперь живут с таким чувством , что под задницей припекает .

        Население США не является монолитным ни по одному из перечисленных выше признаков. Значит это НЕ геноцид. stop
        Это я для справки hi
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 07:54
      +2
      Уничтожение портов США, Наглии и Хранции. Страшное оружие. Но нужно оно чтобы помнили что есть такое и перехватить его практически не возможно.
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 08:00
        +1
        Оружие возмездия. Его применение приведет к невозможности использования портов и ВМ баз. Так в принципе можно и ракетой, рванет боеголовка в акватории порта, подводный взрыв, эффект будет тот же, но применение Посейдона это неизвестность, а она страшит.
        Уверен, начнуться переговоры по ограничению стратегических вооружений, начнут торговаться чтобы сняли с вооружения эту торпеду.
    3. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 08:03
      +1
      Цитата: Shurik70
      Тотальный геноцид

      Нам не нужен мир без России
    4. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:11
      0
      Цитата: Shurik70
      Посейдон" - оружие Судного Дня

      Это прежде всего стратегический беспилотник. Он модульной конструкции. И назначение боевых модулей может быть разным. Думаю, что в основном они будут использоваться для разведки. Все таки ядерная энергетическая установка позволит неограниченное время находится у берегов стран НАТО и собирать информацию о движении АПЛ.
    5. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:26
      -3
      Б52 летают. Учения проводят с выходом на рубежы пусков.
      Есть смелость и наглость у наших рукотыкателей для демонстрации перед Нью-Йорк - балтимор таких?
      Испугать обывателя, не политиков.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:35
    -1
    [quote]Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород/quote]

    Вот совсем не понимаю, зачем об этом трубить на весь мир?
    А не получится так, что за "Белгородом" сейчас будут следить не спуская с него глаз?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:38
      +4
      А не получится так, что за "Белгородом" сейчас будут следить не спуская с него глаз?

      А вы думаете что сей час за ним не следят постоянно?
      1. Paradox00
        Paradox00 Сегодня, 07:44
        -1
        На то она и Подлодка, что плавает скрытно. Пока на рейде стоит - видят, как ушла в море - уже сюрприз.
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 07:56
      +1
      Цитата: ваш вср 66-67
      Вот совсем не понимаю, зачем об этом трубить на весь мир?

      Те кому положено по должности и так узнают. Так зачем скрывать? Наоборот пусть побольше узнает.
      Цитата: ваш вср 66-67
      А не получится так, что за "Белгородом" сейчас будут следить не спуская с него глаз?

      За любой АПЛ следят, но попробуй отследи если подо льды уйдет
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:40
    +1
    Первый боевой комплект морских беспилотников "Посейдон" изготовлен и готов к поставке.
    Что сразу уводит в отрыв от американцев нашу подводную составляющую ядерной триады. А кто в Сша сегодня может поручиться за то, что у американских берегов уже не ждет своего часа пара "Посейдонов"?
    1. Иван 1980
      Иван 1980 Сегодня, 07:47
      -1
      Ни кто может были масогоборитные образцы может были настоящие посейдоны, кто его знает.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 07:52
      -1
      Прочитайте, не популярную беллетристику, а ТТХ Посейдона и применение данного оружия!)))
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 08:29
        +3
        Ссылку дайте на
        Цитата: Sergey39
        ТТХ Посейдона и применение данного оружия!

        Где можно найти?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:54
    0
    Надеюсь, что боеголовки будут по 100 мт.
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 08:30
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надеюсь, что боеголовки будут по 100 мт.

      Зачем?
    2. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:15
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надеюсь, что боеголовки будут по 100 мт.

      И кобальта побольше, побольше! fellow wassat
      Вообще-то, хочется поздравить разработчиков! drinks Запуск в серию это огромный камень с плечь! good
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:29
    0
    Первый боекомплект морских беспилотников «Посейдон» для АПЛ спецназначения «Белгород» изготовлен и готов к поставке
    Мы скажем так... это не угроза wink, это конкретное предупреждение, самым ретивым angry
    Хотя, о мороженным на всю голову, хоть в лоб, хоть по лбу, все едино... кость, она и есть кость, шо ты ей сделаешь.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 08:30
    0
    Урааа! Урааа! Урааа! Сигонелла чешет грудь, Сан -Диего чешет, Тронхейм туда же с Ротой
  8. asher
    asher Сегодня, 08:35
    -3
    Да уж масштабы прямо поражают! Целых 4 носителя ядерных торпед! Да поставьте вдоль побережья Северного и Тихого океана 444 пусковых для этих торпед (ведь у них по слухам ядерный реактор с неограниченным запасом хода) и держите американцев за яйца! Да и вообще любой российский танкер или сухогруз должны иметь возможность нести Посейдон! Подозреваю, что наши дельцы у власти даже мысли об этом боятся помыслить. Это ж такой бизнесс накроется, куда продавать высосанное из России!?