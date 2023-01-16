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Российские штурмовые группы продвигаются в Артёмовске сразу на нескольких направлениях

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Российские штурмовые группы продвигаются в Артёмовске сразу на нескольких направлениях

Увеличивается площадь территорий, подконтрольных российским подразделениям в Артёмовске (Бахмуте). Продвижение в городе осуществляют сразу несколько штурмовых групп ЧВК «Вагнер», причём с разных направлений. Это стало возможным после освобождения от ВСУ нескольких сёл в пригородах Артёмовска.

В этом плане ситуация в определённой степени напоминают то, что было в Соледаре. Там российская артиллерия наносила удары по местам активности противника, после чего в дело вступали отряды «Вагнера», разрезая группировку противника на части в разных частях населённого пункта.

Известно о том, что штурм потрёпанных позиций противника, включая наёмников, идёт в районе улицы Патриса Лумумбы в восточной части города. Одновременно с этим российские штурмовые отряды продвигаются в Артёмовске на улице Трудовая в северной части города, а также на юго-восточном и южном направлениях – в районе улицы Независимости и вдоль правого (западного) берега реки Бахмутка у Малого Троицкого переулка.


Ранее в американской прессе вышел материал, где предлагается ВСУ оставить Бахмут (Артёмовск), чтобы сохранить личный состав и не повторить ошибки, совершённой в Соледаре.

Тем временем создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин наградил особо отличившихся в боях за Соледар медалью «За взятие Соледара». Медаль учреждена самой ЧВК. При этом в сети появились предложения распространить такого рода медали на всех участников боёв за этот и другие города ДНР и всё же изменить название, используя термин «За освобождение», ведь ДНР - часть Российской Федерации.
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:30
    +11
    Командиры и команда та же, что и Соледарский пирог разрезала и съела. А значит что и судьба Артемовска та же будет. И пока невменяемое политическое руководство бывшей украины будет упираться и кидать туда подкрепи, в ожидании саммита НАТО в 20 числах, получится хороший такой котел. И приведет это к огромнейшей дыре на фронте по типу сталинградской. И естесвенно после этого и Северску недолго останется. Лишь бы Вагнерам сейчас не мешали и вовремя снабжали всем необходимым. Это просто наконечник копья какой-то -острие меча! А насчет медалей надо быстрее шевелиться. неповоротливая военная машина слишком долго и с этим вопросом решает. А вот ЧВК раз и уже не только решение приняло но и сделало и выдало. И сразу пошла критика-не так назвали не то слово. так сделайте сами а не сидите не ожидайте! Я тоже за то чтоб было освобождение-так для противника обиднее, но еще раз повторю-кто первый встал-того и тапки. седлайте другую медаль от ВС РФ и пусть там будет "освобождение" .
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 07:48
      +6
      Цитата: голос_разуma
      Командиры и команда та же, что и Соледарский пирог разрезала и съела.

      Судя по словам Пригожина, вагнеровцы в Соледаре резали и ели не пирог, а слона... wink
      Если это выгорит и в Артёмовске - в добрый путь!
      Не перестаю восхощаться гибкостью форм управления боевой машиной музыкантов!
      Хочется верить, что ВС РФ возьмут на заметку основу тактики городских боёв подразделений Вагнера.
      Ибо Краматорск со Славянском заждались...
      Да и Харьков хватит ракетами кошмарить - освобождать надо!
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 07:51
      +4
      В одном из интервью Пригожин , отвечая на вопрос - Почему ЧВК Вагнер громит и прорывает любую оборону противника , а остальные Российские войска у неё в помощниках ? Потому что ЧВК Вагнер сильнейшая военная организация в мире , боевой опыт нарабатывала несколько десятилетий по всему миру .
      Не знаю , правда это или нет , мы по крайней мере услышали об этой организации в прошлом году . Но воины отменные , военной хитростью и смекалкой , мужеством и самоотверженностью просто проламывают врага .
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 08:03
        +4
        Цитата: Vyacheslav57
        воины отменные , военной хитростью и смекалкой , мужеством и самоотверженностью

        Таких достойных кадровых военных в ВС РФ тоже не мало, но командиры их стараются удерживать как ядро или уволить что бы не подсидели. А вот всяких ненужных или тупых стараются убрать в штаб или в академию. Отсюда и провалы в планировании на некоторых этапах СВО.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:20
        +1
        В Сирии их потрепали правда чуть. Вот и опыт.
      3. Николай310
        Николай310 Сегодня, 08:28
        -4
        не напомнить,как эту "сильнейшую" организацию в мире в Сирии загнали под американские вертолёты и артиллерию и во что их превратили???

        хватит уже щёки надувать постоянно...до СВО всё надували,что мы самые великие,сейчас всех раскатаем...в России Вагнер действительно сейчас сильнейший...но опять же,сколько в этом заслуги Пригожина и сколько Шойгу и Герасимова-большой вопрос...скорее это слабость вторых,чем какая-то невиданная сила первых...

        к мужеству солдат Вагнера вопросов нет,а вот медали за каждый посёлок по 7 Отваг давать-это извините уже..

        в годы ВОВ рекордсменом по количеству медалей за Отвагу был Грецов Семён Васильевич. у него таких медалей было 6...но воевал он с 41-го по 45-й гг,прошёл от Ленинградской области до Берлина...а не от Попасной до Соледара...

        правильно Стрелков вчера сказал,если за каждый пгт давать подобные медали,то к концу войны офицеры Вагнера передвигаться не смогут из-за тяжести навешанных медалей...

        и последнее,свои города ОСВОБОЖДАЮТ,а не берут...

        П.С. конечно,медалей и орденов не жалко,но превращать всё в фарс тоже вряд ли стоит...а то дошло до того,что сам Пригожин три звезды носит(пусть ДНРовская и ЛНРовская)...извините,у Василевского две...которому ни Пригожин ни тем более другие персонажи с Фрунзенской в подмётки не годятся...
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:38
    +2
    идёт в районе улицы Патриса Лумумбы

    А что это скакуасы не переименовали улицу? Это же тоже из СССР!
    1. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 08:05
      +4
      Лумумба был негром. Переименовывать улицу, названную в честь негра - это же расизьм!!! В США BLM обидится и потребует прекращения помощи Бандерии. А влияние на демократов у BLM есть и немаленькое.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 08:53
      -3
      Лумумба тоже из СССР???

      Лумумба-конголезский политик,боровшийся за истинную независимость Конго от Бельгии,а не номинальную,как его оппоненты. выступавший за то,чтобы недра республики принадлежали народу Конго,а не вывозились в бывшую метрополию. за что и был убит бельгийцами...

      причём тут "тоже из СССР" или нижеследующий бред про BLM???

      вот уж кто-кто.а такие,как Лумумба и его идеи,США и их сателлитам(да и путинской олигархической России,кстати) точно не нужны...поэтому что сохранение улицы в Артёмовске,что сохранение этого топонима в Москве-для нынешних буржуазной РФ и националистически-марионеточной Украины крайне странно...

  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:47
    +5
    Теперь главное, это что бы генералы и эй-полковники из Арбатского военного округа не начали Вагнеру "палки в колеса" вставлять. Они там все герои в орденах, а воюет и добивается успехов ЧВК.
    Абыдна, панимаиш
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 08:04
      +4
      Оно и понятно - после освобождение Соледара пришло время наградить причастных, а Пригожин категорически не дает примазаться к славе.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:22
      0
      Пригожин с Кадыровым в дружбанах. Вместе должны отстаивать "колёса".
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 08:36
      -2
      Мариуполь кто освободил? успехов они добиваются...2,5 посёлка за 11 месяцев...вот успех,так успех...

      Вы хоть своим умом понимаете,что вы сталкиваете армию(какую-никакую,но другой у нас нет,тем более усиленную мобилизованными,т.е простым народом) и ЧВК...самое время во время войны,когда украинцы начинают получать танки и не только НАТОвские мериться у кого длиннее...

      и так уже разборки в ведомствах идут...только проблема,что это не ток-шоу окна и не малахов...тут эти разборки могут к катастрофе привести...

      за МинОбороны и народными корпусам Мариуполь,Северодонецк и Лисичанск,каждый из которых больше Попасной и Соледара вместе взятых...но при этом из каждого утюга вагнер,вагнер,вагнер...

      если бы в годы ВОВ Вагнер с такими темпами воевал,мы Берлин бы как раз к 2022-м году взяли...
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:05
        +2
        Цитата: Николай310
        и так уже разборки в ведомствах идут...только проблема,что это не ток-шоу окна и не малахов...

        Всё верно, это не ток-шоу, это финансирование, причем громадное! Цель деятельности частной организации - является систематическое извлечение прибыли. Вагнер не исключение. Хотя надо понимать, что это только одна и очень специализированная узкая сторона деятельности, которая нисколько не умаляет героизм, упорство и мастерство музыкантов.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:49
    +3
    Российские штурмовые группы продвигаются в Артёмовске...

    Действуйте, ребята, бейте гадов, вычищайте нашу землю от бандерлогов - нелюдей...
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 08:22
    -2
    Забавно наблюдать, как украинским городам присваивают бывшие советские названия

    Бахмут = Артёмовск
    Лиман = Красный Лиман

    И только с Соледаром вышла заминка request Потому что прежнее
    название Соледара - КАРЛО-ЛИБКНЕХТОВСК laughing
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:25
    +2
    Российские штурмовые группы продвигаются в Артёмовске сразу на нескольких направлениях
    . Понятно, у нас сформирована штурмовая пехота.
    Много людей с боевым опытом, да и вновь вступившие, быстро осваивают все "премудрости" по ходу дела, под руководством опытных командиров.
    Хорошая база и ценный опыт для внедрения там, где это необходимо, в данный момент.
    Так держать!