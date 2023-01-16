Российские штурмовые группы продвигаются в Артёмовске сразу на нескольких направлениях

Увеличивается площадь территорий, подконтрольных российским подразделениям в Артёмовске (Бахмуте). Продвижение в городе осуществляют сразу несколько штурмовых групп ЧВК «Вагнер», причём с разных направлений. Это стало возможным после освобождения от ВСУ нескольких сёл в пригородах Артёмовска.В этом плане ситуация в определённой степени напоминают то, что было в Соледаре. Там российская артиллерия наносила удары по местам активности противника, после чего в дело вступали отряды «Вагнера», разрезая группировку противника на части в разных частях населённого пункта.Известно о том, что штурм потрёпанных позиций противника, включая наёмников, идёт в районе улицы Патриса Лумумбы в восточной части города. Одновременно с этим российские штурмовые отряды продвигаются в Артёмовске на улице Трудовая в северной части города, а также на юго-восточном и южном направлениях – в районе улицы Независимости и вдоль правого (западного) берега реки Бахмутка у Малого Троицкого переулка.Ранее в американской прессе вышел материал, где предлагается ВСУ оставить Бахмут (Артёмовск), чтобы сохранить личный состав и не повторить ошибки, совершённой в Соледаре.Тем временем создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин наградил особо отличившихся в боях за Соледар медалью «За взятие Соледара». Медаль учреждена самой ЧВК. При этом в сети появились предложения распространить такого рода медали на всех участников боёв за этот и другие города ДНР и всё же изменить название, используя термин «За освобождение», ведь ДНР - часть Российской Федерации.