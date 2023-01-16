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Американский канал: США превратили Украину в большую лабораторию по тестированию американских вооружений в боевых условиях

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Американский канал: США превратили Украину в большую лабораторию по тестированию американских вооружений в боевых условиях

Военный конфликт на Украине выгоден США, прежде всего компаниям военно-промышленного комплекса. Как пишет CNN, Вашингтон воспользовался возможностью и превратил украинскую территорию в одну большую лабораторию для тестирования американских вооружений.


Соединенные Штаты испытывают разработанные системы вооружений в реальных боевых действиях, Вашингтон воспользовался уникальной возможностью испытать оружие не просто в каком-то боестолкновении с боевиками где-то в Азии или на Ближнем Востоке, а в войне с промышленно-развитой страной, да еще и потенциальным противником. Причем боевые системы тестируются в условиях интенсивного применения.

Украина - абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно-развитыми странами

- заявил источник CNN.

На сегодняшний день США получили огромное количество информации по американским системам вооружений и даже успели сделать некоторые выводы, хотя изучать полученные данные придется "годами". Например, установлено, что РСЗО HIMARS требуют частого технического обслуживания из-за интенсивности применения, а буксируемые гаубицы М777 могут вообще снять с вооружения, так как они ненадежны, их трудно перемещать и прятать от беспилотников. Беспилотники Switchblade 300 и противорадарные ракеты показали небольшую эффективность, хотя на них возлагались определенные надежды. Применение российскими войсками дронов-камикадзе "Ланцет" показало практическое отсутствие защиты американской бронетехники от ударных дронов.

По словам конгрессмена Джима Хаймса из комитета палаты представителей по разведке, по информации, полученной из Украины, "можно написать целую книгу".
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13 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:46
    0
    Если это и cnn написало, то точно в разделе мнения читателей,(который никто не найдет) но не на основном выпуске
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:47
    -1
    Та еще новость, их министр бороны еще пару месяцев назад призвал запад протестировать свое вооружение на полигоне -окраина. Сейчас бриты начнут тестировать свои танки, немчура в Сирии уже протестировала, видать результат не устроил.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:48
    +2
    И уже можно некоторые выводы сделать.
    Ну, например, что дешевое и массовое вооружение постсоветских технологий-дает больше преимуществ перед дорогим но более качественным оружием. Больше играет роль количество снарядов и количество стволов в артиллерии чем, точность и дальность выстрела.
    Современные российские ПТУРы ничем не хуже западных, а в чем то и лучше, а вот разрекламированные возможности "крышебоев" себя не оправдали в борьбе с современной российской бронетехникой.
    С другой стороны, важность современной эффективной связи и насыщенность средствами связи всех отдельных групп и подразделений на поле боя выше чем регламентировалось в армии РФ и штатные средства связи работают неудовлетворительно.
    Точность разведданных и скорость огневой поддержки по ним важнее чем общая мощь в количестве единиц бронетехники и количестве личного состава.
    Колесная натовская техника вязнет в русской распутице как и повозки наполеона и танки гитлера.
    даже слабые но хоть сколь-нибудь системные ПВО создают проблему для авиации формата "фронтовой штурмовик" и боевой поддержки вертолетами.
    Мотострелковые и мотопехотные и иные высокомобильные механизированные подразделения не могут удерживать территорию после прорыва и для этого нужны "легкие пехотные" части с увеличенным штатом личного состава для занятия и удержания полевых укреплений блокпостов и т.д.
    тактика просачивания ДРГ по западным шаблонам не работает против сплошной линии обороны.
    оборону можно держать с помощью минных полей и корректировки артогня и минометов, без насыщения первой линии непосредственно пехотой.
    современное сложное западное вооружение теряет эффективность при обслуживании неопытными или плохо подготовленными расчетами
    штатных средств разведки и наблюдения, не хватает в штатных комплектации передовых частей ни по натовском стандарту ни по ВС РФ и обе стороны использует гражданские БПЛА купленные на деньги волонтеров.
    Танки действуют мелким группами, опираясь на знание местности и данные разведки а не крупными соединениям на открытой местности.
    танки используются с закрытых позиций и быстро меняют место дислокации .
    индивидуальные средства бронезащиты недостаточны во всех комплектах армий и требуют совершенствования и усиления.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:55
      0
      Можно. Более того, "на местах" их делают очень быстро, а вот военная машина в целом, с генералитетом, будет очень долго заниматься каким то изменением в привычном уставе.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 08:05
      +1
      И уже можно некоторые выводы сделать

      А вот что пишет SPUTNIK
      Кроме достижения главных целей специальной военной операции, Россия в технологическом противостоянии с коллективным Западом на Украине проверяет на практике, в сложной боевой обстановке, могущество и совершенство своих новейших вооружений – гиперзвуковых ракет, истребителей пятого поколения, разведывательно-ударных БПЛА и дронов-камикадзе, бронетехники, систем радиоэлектронной борьбы, лазерных, электромагнитных, роботизированных и других комплексов.
      С первых дней спецоперации на Украине российские войска применяют новейшие образцы вооружения для уничтожения боевой техники, позиций и арсеналов ВСУ. Технологическое доминирование РФ на Европейском театре военных действий (ТВД) позволяет эффективно перемалывать силы и средства противника, включая современную боевую технику из поставок США и НАТО.
      Так что все готовятся к большой войне и отрабатывают свои военные технологии .
    3. слава1974
      слава1974 Сегодня, 09:58
      0
      дешевое и массовое вооружение постсоветских технологий-дает больше преимуществ перед дорогим но более качественным оружием. Больше играет роль количество снарядов и количество стволов в артиллерии чем, точность и дальность выстрела.

      Вообще-то все практики делают обратный вывод.
      Количество снарядов и стволов не имеет преимущество.Важнее иметь точность стрельбы и дальность выстрела.
      Как пример действия ( для нас неудачные) в Харьковской области. Десяток наших складов с боеприпасами уничтожены ударами "Хаймарсов", оставшиеся боеприпасы не помогли отразить наступление противника. А противник в свою очередь ,имея меньше стволов ,меньшим количеством боеприпасов нанес нам огневое поражение ,в результате чего случилась "перегруппировка".
      По данным экспертов, у нас преимущество в количестве снарядов и стволов от 3 до 10 раз, но артиллерия ВСУ наносит нам сопоставимые огневые поражения ,как и мы им.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:58
    +1
    Американцы открыли Америку!
    То, что НАТО тестирует сое оружие на Украине было понятно с самого начала СВО.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:12
    0
    Американский канал: США превратили Украину в большую лабораторию по тестированию американских вооружений в боевых условиях
    . А что новое там тестируется???
    На счёт самих вооружений, чего то не заметно, а наработки всяких умников... какие и как, результаты какие имеются?
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 08:18
    0
    В общем, "тренируются на кошках". Ну... каждый сам себе злобный Буратино.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +1
    Вашингтон воспользовался возможностью и превратил украинскую территорию в одну большую лабораторию для тестирования американских вооружений
    Как говорится грех было бы не воспользоваться такой возможностью. Поэтому в этом ничего нет удивительного. Для нас плохо тем, что американцы, выявив недостатки отдельных видов своего оружия в реальных боевых условиях, внесут соответственные коррективы, что улучшит качество этого оружия.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:50
    +1
    Нормальное вооружение ,только оно рассчитано на другую войну.На ту где американцы гоняют по пустыне бармалеев на пикапах. Там где нет сопротивления и американское 100% превосходство.
  9. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:31
    0
    Практика показывает, что явного преимущество на поле боя ни натовская техника, ни наша не имеет (в чем-то выигрываем мы, в чем-то они, усилиями бывшего СССР паритет в вооружениях был реально создан) из этого следует, что в вооруженном конфликте победа пропишется на той стороне, которая будет в своем распоряжении иметь большие ресурсы, как материальные так и людские! Ядерный конфликт не обсуждается, так как это неминуемая гибель всего человечества. Считаю, что необходимо форсированными темпами формировать соответствующую антизападную коалицию!
  10. слава1974
    слава1974 Сегодня, 10:01
    0
    По словам конгрессмена Джима Хаймса из комитета палаты представителей по разведке, по информации, полученной из Украины, "можно написать целую книгу".

    Зная американцев ,они не одну книгу напишут.Они и докторские защитят, и выводы сделают, и заказы на новую технику сделают.
    А где наши выводы? Про разведыватель-ударные комплексы с 80-х годов разговоры ходят, а их у нас нет, а у американцев есть.Как так получается?