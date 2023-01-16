Американский канал: США превратили Украину в большую лабораторию по тестированию американских вооружений в боевых условиях

Украина - абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно-развитыми странами

Военный конфликт на Украине выгоден США, прежде всего компаниям военно-промышленного комплекса. Как пишет CNN, Вашингтон воспользовался возможностью и превратил украинскую территорию в одну большую лабораторию для тестирования американских вооружений.Соединенные Штаты испытывают разработанные системы вооружений в реальных боевых действиях, Вашингтон воспользовался уникальной возможностью испытать оружие не просто в каком-то боестолкновении с боевиками где-то в Азии или на Ближнем Востоке, а в войне с промышленно-развитой страной, да еще и потенциальным противником. Причем боевые системы тестируются в условиях интенсивного применения.- заявил источник CNN.На сегодняшний день США получили огромное количество информации по американским системам вооружений и даже успели сделать некоторые выводы, хотя изучать полученные данные придется "годами". Например, установлено, что РСЗО HIMARS требуют частого технического обслуживания из-за интенсивности применения, а буксируемые гаубицы М777 могут вообще снять с вооружения, так как они ненадежны, их трудно перемещать и прятать от беспилотников. Беспилотники Switchblade 300 и противорадарные ракеты показали небольшую эффективность, хотя на них возлагались определенные надежды. Применение российскими войсками дронов-камикадзе "Ланцет" показало практическое отсутствие защиты американской бронетехники от ударных дронов.По словам конгрессмена Джима Хаймса из комитета палаты представителей по разведке, по информации, полученной из Украины, "можно написать целую книгу".