Российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над бухтой Севастополя

Над бухтой в г. Севастополе средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.
По утверждению Развожаева, все службы города работают в штатном режиме. Судя по всему, пострадавших и разрушений в результате работы средств противовоздушной обороны не было.
Напомним, что украинские паблики сегодня сообщили об атаке на Севастополь с помощью беспилотной авиации и о работе средств ПВО над городом. Жители Севастополя слышали характерные звуки работы средств противовоздушной обороны и видели следы в небе от ракет ПВО.
Между тем, ранее Севастополь подвергался атаке БПЛА в ночь на 7 января 2023 года. Украинские формирования с начала специальной военной операции много раз предпринимали попытки атаки Севастополя с помощью беспилотников.
Надо отметить, что средства ПВО в районе города работают эффективно. Не первый раз им удается отразить атаки вражеских беспилотников. Например, 4 января в районе аэродрома Бельбек были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.
Стоит также отметить, что не исключено взаимодействие ВСУ в организации атак беспилотников с вооруженными силами и спецслужбами стран НАТО, которые снабжают украинские вооруженные силы разведывательной информацией со спутников, в том числе о размещении кораблей Черноморского флота и военных объектах в Севастополе и на Крымском полуострове в целом.