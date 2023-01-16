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Российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над бухтой Севастополя

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Российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над бухтой Севастополя

Над бухтой в г. Севастополе средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.


По утверждению Развожаева, все службы города работают в штатном режиме. Судя по всему, пострадавших и разрушений в результате работы средств противовоздушной обороны не было.

Напомним, что украинские паблики сегодня сообщили об атаке на Севастополь с помощью беспилотной авиации и о работе средств ПВО над городом. Жители Севастополя слышали характерные звуки работы средств противовоздушной обороны и видели следы в небе от ракет ПВО.

Между тем, ранее Севастополь подвергался атаке БПЛА в ночь на 7 января 2023 года. Украинские формирования с начала специальной военной операции много раз предпринимали попытки атаки Севастополя с помощью беспилотников.

Надо отметить, что средства ПВО в районе города работают эффективно. Не первый раз им удается отразить атаки вражеских беспилотников. Например, 4 января в районе аэродрома Бельбек были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Стоит также отметить, что не исключено взаимодействие ВСУ в организации атак беспилотников с вооруженными силами и спецслужбами стран НАТО, которые снабжают украинские вооруженные силы разведывательной информацией со спутников, в том числе о размещении кораблей Черноморского флота и военных объектах в Севастополе и на Крымском полуострове в целом.
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12 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:57
    +2
    Американцы в Румынию подогнали два разведовательных самолета Авакса Е-3... будут тестировать ПБА и вести разведку Крыма и Черного моря.
    Впереди нас ожидают схватки с коварнейшим врагом.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:06
    +2
    Российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над бухтой Севастополя
    . Понятно, при летать будет больше и опаснее.
    ПВО работать в полную силу, по другому никак, пока.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:07
    +2
    А аэродром бельбек разве там находится recourse
    Я чего уже прямо запутался
    Не может же он одновременно в нескольких местах находиться what
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:21
      +1
      А аэродром бельбек разве там находится
      Именно там. Устье реки Бельбек, пара км от границы города. Глянь на карте.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:30
        0
        Вам то я пожалуй поверю. На карте позже гляну. Спасибо
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 08:41
      0
      Там находится, частенько мимо езжу.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:11
    +2
    будут пакостить пока свет по всей бывшей украине не погаснет. И вообще пока она карте еще нарисовано. Вот дружественная Малороссия-я уверен гадить нам не будет. А этот нацистский проект пора закрывать.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:15
      0
      Вот дружественная Малороссия-я уверен гадить нам не будет. А этот нацистский проект пора закрывать.

      Никакая Малоросссия не гарантирует дружественность, вот Киевская область РФ гарантирует.
      Не должно быть на той территории гособразования со своей армией.
  5. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 08:13
    +1
    А почему сбили над бухтой?
    Как этот БПЛА долетел до бухты? Даже со стороны моря это, как минимум, 20 км.
  6. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 08:40
    0
    Над какой бухтой, их там много, Северная, Южная, Казачья, Камышовая, как далеко проник дрон?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    0
    средства ПВО в районе города работают эффективно.
    От эффективности работы ПВО напрямую зависит безопасность граждан и объектов инфраструктуры. Остается пожелать, чтобы эффективность не снижалась, т.к. это не последняя попытка ударить по Севастополю.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:00
    0
    Вопрос какие беспилотники мы сбиваем. НАТО тестирует нашу систему ПВО, а нам голову ломать как не прозевать и не всю систему засветить