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ВМС США внедряют новую модель комплектования личного состава флотских экипажей

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ВМС США внедряют новую модель комплектования личного состава флотских экипажей

В последние годы Военно-морские силы США сталкиваются с серьезной нехваткой персонала. Командование надводным флотом ВМС пытается решить данную проблему, однако получается эта задача с трудом. Только в ноябре 2022 года, как пишет издание Navy Times, было зафиксировано около 9 тысяч незанятных штатных должностей в Военно-морских силах США.


Вице-адмирал Рой Китченер в связи с этим анонсировал испытание новой модели комплектования личного состава экипажей. Цель новой программы – сокращение числа моряков, занятых временной дополнительной службой. Этих моряков забирают с их основных мест службы, в результате чего страдает эксплуатация кораблей.

Как отметил вице-адмирал Китченер, в соответствии с новой моделью комплектования экипажей командование старается назначать матросов на нужные рабочие места в нужное время. Так, определяются потребности надводного флота в специалистах определенного профиля. Но эта программа все равно не может компенсировать нехватку личного состава на флоте. Сейчас ВМС США пытаются набирать новых рекрутов, но это удается с трудом. Одна из составных частей новой модели комплектования ВМС - перераспределение так называемых внутренних резервов. Видимо, что-то из серии "работы на две ставки" в разных должностях...

Как утверждают в командовании ВМС, 2023 год будет весьма сложным с точки зрения комплектования личного состава. Это связано с тем, что всё меньше американцев желает связывать даже несколько лет своей жизни с военной службой.

Вооруженные силы становятся все менее привлекательными с точки зрения как зарплаты, так и карьеры, поскольку в гражданской жизни можно найти не менее выгодные работы, только без присущих военной службе рисков и ограничений. Пентагон пытается заманивать молодых людей на службу с помощью разнообразных бонусов, включая погашение студенческого кредита.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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13 комментариев
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  1. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 08:07
    +3
    в соответствии с новой моделью комплектования экипажей командование старается назначать матросов на нужные рабочие места в нужное время

    Действительно что то новое и необычное )
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: LAlexAlex
      в соответствии с новой моделью комплектования экипажей командование старается назначать матросов на нужные рабочие места в нужное время

      Действительно что то новое и необычное )

      Надо понимать так, что раньше если на подводной лодке нужен дизелист, то туда отправляли повара, а дизелиста - на "подсобное ранчо" коровам хвосты крутить?

      Но тут пришёл Рой Китченер и совершил революцию в комплектовании ВМФ США.

      Цельный вице-адмирал, блин... Ка он умудрился такие погоны получить? На командира отделения не тянет, Сунь Нетудацзе, блин...
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:08
    +2
    Ну кроме очевидного падения престижа военной службы связанного с принятием общество ЛГБ ценностей, и прочей толерстии, видимо американцы коллективно бессознательно чувствуют что приходит время большого полярного лиса. И скоро их авианосцам лежать на дне грудами ржавого метла на радость крабам. А произойдёт ли это от удара Посейдона со стороны России или в результате войны за Тайвань с Китам или после удара иранским или северокорейским противокорабельными ракетами какая разница? исход то один.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    -1
    Как утверждают в командовании ВМС, 2023 год будет весьма сложным с точки зрения комплектования личного состава. Это связано с тем, что всё меньше американцев желает связывать даже несколько лет своей жизни с военной службой.
    . А чего так то?
    Подросло поколение тик токеров и прочих блм?
    Впрочем, а у кого подобных проблем нет из тех стран, толерастно - дермократических радостных???
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:11
    -1
    Американские лгбт и негры, пардон блм, так и рвутся в американскую армию, что наблюдается нехватка в пушечном мясе.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:57
      -1
      Цитата: Fizik13
      Американские лгбт и негры, пардон блм

      Я как-то говорил тут, что в случае наземной войны с США в плен американцам сдаваться нельзя.
      Подумаешь, бородатые у нас были. Отрежут голову и всех делов...
      А эти ещё и ... feel Так, что сам от позора повесишься.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:11
    +1
    Пентагон пытается заманивать молодых
    ...смех и грех..вице-адмиралу Китченеру олт меня дельный совет...не чего всякие стены строить от латиносов....наоборот..принимать надо..опускать в гендеры и на флот...после опуска у латиносов обратной дороги всё равне не останится..да и платить им можно будет по остаточному принципу
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      не чего всякие стены строить от латиносов....наоборот..принимать надо..опускать в гендеры и на флот...после опуска у латиносов обратной дороги всё равне не останится..да и платить им можно будет по остаточному принципу

      Они и без этой процедуры за гражданство рады бесплатно служить.
      Да только если раньше у них даже Элвис не побоялся в Германии служить, то сейчас, когда бесноватая американская администрация то там, то сям воюет и, того и гляди, Третью мировую запалит, что-то в армии служить не очень охота им. Наркотрафик, переправка нелегальных мигрантов и сутенёрство кажутся латиносам сегодня менее опасным бизнесом, чем служба в американской армии.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 08:12
    -1
    Одна из составных частей новой модели комплектования ВМС - перераспределение так называемых внутренних резервов. Видимо, что-то из серии "работы на две ставки" в разных должностях...

    Повар-пекарь судовой - трубопроводчик-пулемётчик! Вот! bully
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 08:28
      0
      Повар-пекарь судовой - трубопроводчик-пулемётчик! Вот! bully

      Это я вижу на своём примере . Выплываю рыбачить на моторной лодке , тут я и капитан и моторист и матрос и рыбопромысловик , да и чего только я не замещаю в своём лице .
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:12
        0
        Цитата: Vyacheslav57
        Повар-пекарь судовой - трубопроводчик-пулемётчик! Вот! bully

        Это я вижу на своём примере . Выплываю рыбачить на моторной лодке , тут я и капитан и моторист и матрос и рыбопромысловик , да и чего только я не замещаю в своём лице .

        Вы наверняка еще и рыбнадзор lol - "Да ну его нафиг!!!а вдруг поймают с ней и посодют!!"
        И по рукам себя...
  7. стар
    стар Сегодня, 08:13
    0
    Им надо раскручивать идею «голубого братства моряков», где никто не имеет права прикрывать тыл своего товарища от других своих товарищей. Глядишь народ и потянется laughing
  8. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:08
    0
    США внедряют новую модель комплектования личного состава

    А на комплектование экипажей из ЛГДБ 3-его - 10-ого полов еще не перешли или уже комплектуют!?