НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму

В Европе далеко не все политические деятели поддерживают курс на сохранение и усиление Североатлантического альянса. Недавно с критикой НАТО выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Как отметил ирландский евродепутат, политические деятели Европы должны начать представлять реальные интересы европейцев, а не лоббировать потребности НАТО и военно-промышленных корпораций.- заявил Мик Уоллес в социальных сетях.Он также отметил, что люди в Европе не хотят войны, они настроены на мир и ждут, когда прекратится прокси-конфликт с участием США и НАТО (очевидно, подразумеваются события на Украине). Ранее вооруженный конфликт на Украине был охарактеризован как прокси-война НАТО с Россией президентом Хорватии Зораном Милановичем.Но, к сожалению, такие позиции среди европейских политиков, особенно топового уровня, встречаются редко. Основная часть европейских политиков сегодня послушно следует в фарватере внешнеполитического курса США.В итоге европейские страны, некогда игравшие самостоятельную роль в мировой политике, превратились в покорных сателлитов США, готовых служить американским интересам даже ценой собственного благополучия. Это прекрасно видно на примере экономических санкций против России, которые вредят не столько даже нашему государству, сколько самим европейским странам, эти санкции введшим. Выигрывают от санкций США, которые нарастили поставки СПГ в Европу и готовятся продавать европейским странам огромное количество вооружений.