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Депутат Европарламента от Ирландии: НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму

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Депутат Европарламента от Ирландии: НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму

В Европе далеко не все политические деятели поддерживают курс на сохранение и усиление Североатлантического альянса. Недавно с критикой НАТО выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.


Как отметил ирландский евродепутат, политические деятели Европы должны начать представлять реальные интересы европейцев, а не лоббировать потребности НАТО и военно-промышленных корпораций.

НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму

- заявил Мик Уоллес в социальных сетях.

Он также отметил, что люди в Европе не хотят войны, они настроены на мир и ждут, когда прекратится прокси-конфликт с участием США и НАТО (очевидно, подразумеваются события на Украине). Ранее вооруженный конфликт на Украине был охарактеризован как прокси-война НАТО с Россией президентом Хорватии Зораном Милановичем.

Но, к сожалению, такие позиции среди европейских политиков, особенно топового уровня, встречаются редко. Основная часть европейских политиков сегодня послушно следует в фарватере внешнеполитического курса США.

В итоге европейские страны, некогда игравшие самостоятельную роль в мировой политике, превратились в покорных сателлитов США, готовых служить американским интересам даже ценой собственного благополучия. Это прекрасно видно на примере экономических санкций против России, которые вредят не столько даже нашему государству, сколько самим европейским странам, эти санкции введшим. Выигрывают от санкций США, которые нарастили поставки СПГ в Европу и готовятся продавать европейским странам огромное количество вооружений.
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Использованы фотографии:
сайт НАТО
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:26
    +3
    Депутат Европарламента от Ирландии: НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму
    . Да неужели request А тож никто этого не знал, не понимал fool
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:40
      +1
      Цитата: rocket757
      Депутат Европарламента от Ирландии: НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму
      . Да неужели request А тож никто этого не знал, не понимал fool

      Прямо-таки внезапно... Огорошил...
      Кассандра, блин, не меньше.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:52
        +1
        Нам интересно посмотреть, когда у некоторых здравый смысл просыпается/появляется, но на общем фоне повального страха перед Россией, а от того, полного неадеквата в речах и поступках, это так, эпизод на день, два, не больше.
        Увы, увы, пока, а может и вообще, оно именно так.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 08:51
      +1
      а почему у нас все через ...? при комунистах варшавский договор разбежался при первом шухере и танки не помогли ... при капиталистах последние армяне с ОДКБ сбежать норовят ... что с нами не так ? и долги им прощаем и углеводороды в пол цены ...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:41
        +1
        Никто не любит неопределённость, все стремятся примкнуть к сильному, к победителю...
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:28
    +2
    Депутат Европарламента от Ирландии: НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму

    Европейские политики начинают понимать, что США пользуются Европой, как девушкой с пониженной социальной ответственностью.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:34
    +2
    Правильно! И Ирландии пора освободиться от власти прогнившей английской монархии погрязшей в коррупции от власти английского колониального капитала! Бойцы за свободу Ирландии могут пройти подготовку в Донбассе в составе ЧВК вагнер и получить практический опыт в борьбе с английским монархистами-колониалистами
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +1
    НАТО создали США для прислуживания Европы американскому империализму
    Вот и депутат от Ирландии заговорил о том, о чем в принципе ранее говорили премьер Венгрии и президент Хорватии. Вот только почему сегодня это начало звучать, а не вчера или даже позавчера? Неужели до этого думали, что все идет как нужно и к тому же выгодно их странам?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вот только почему сегодня это начало звучать, а не вчера или даже позавчера? Неужели до этого думали, что все идет как нужно и к тому же выгодно их странам?

      Может, их в Европарламенте ээстоооннцы покусали?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:49
    0
    «Глас вопиющего в пустыне"........................................................
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 08:58
    0
    Один никому не известный депутат из... глубинки ничего не значит.
    Что он против Газпрома, Красный линий и бомбежек Киева? Ничто
  7. DiViZ
    DiViZ Сегодня, 09:04
    0
    Не, последователи Трампа и Кеннеди нам нужны. Быстро на ассимиляцию и трансгендеризацию.
  8. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 09:06
    0
    что характерно, политические деятели Европы призывающие к соблюдению интересов Европы это в основном мужчины. А призывы к войне мы слышим от политиков которые из прекрасного пола. Призывы вооружить Украину и одержать победу мы слышим тоже от женщин. И министры обороны в большинстве европейских стран тоже женщины. Такой гендерный перекос в политике это результат феминизма насаждаемого в обществе уже много лет. Известная особенность женского мозга когда дама прекрасно соображает на сегодняшний день и не думает на перспективу.