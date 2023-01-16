Военное обозрение
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Обеспокоенные снижением поставок оружия Украине Нидерланды пообещали нарастить военную помощь для ВСУ

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Обеспокоенные снижением поставок оружия Украине Нидерланды пообещали нарастить военную помощь для ВСУ

Нидерланды снова обеспокоены снижением военной помощи Украине и призывают США и Европу немедленно нарастить поставки вооружений. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.


Нидерландский дипломат в воскресенье, 15 января, провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой последний в очередной раз пожаловался на маленькие объемы западной помощи, поступающей Киеву в последнее время. После встречи Хукстра выступил с заявлением, что Нидерланды выступают за увеличение поставок вооружений на Украину, в том числе и тяжелой бронетехники, а также пообещал нарастить военную помощь от Нидерландов для ВСУ.

Украине нужно больше военной поддержки, больше оружия (...) помощь от Нидерландов будет продолжаться, чтобы Украина могла удерживать позиции на поле боя

- заявил он.

Ранее в этом месяце премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал сделать "все возможное", чтобы Украина не проиграла в военном конфликте с Россией. Каким способом в Амстердаме хотят добиться этого, не сообщается. Однако можно отметить, что это очередное заявление из серии "мы вам поможем", но пока не знаем чем", поскольку Нидерланды своего вооружения не производят, поставлять им нечего, а выделяемые суммы в 1 и 2 млн. долларов как-то не смотрятся на фоне многомиллиардных вливаний тех же США.

В декабре прошлого года Вопке Хукстра провел рабочую встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, темой которой была Украина. В итоге стороны договорились удвоить военную помощь Киеву. Что собрались "удваивать" Столтенберг и Хукстра, пока неизвестно, но громкие заявления сделаны, Зеленский доволен.
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16 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:37
    +1
    В итоге стороны договорились удвоить военную помощь Киеву
     Запад, заинтересован, в затягивании конфликта..
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 08:38
    +2
    запретили бы лучше наркоту у себя, а то до чертей не далеко.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:15
      +2
      Аэродромный hi, ага как же, у них бюджет с этой наркоты процентик имеет так что не будут они энтот краник перекрывать.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:39
    +3
    Голландия в военном отношении закончилась когда ее вермахт за 5 дней размотал. А ведь тогда население было 10 миллионов Голландской колониальной империи и в армии 500 тыс. И вся страна в фортах и каналах. А в итоге пшик. ну и все кончились на этом в военном отношении и империю свою потеряли колониальную. теперь больше на легализованной проституции специализируются, тюльпанах и наркоте. Может чем из этого и помогут. Учитывая любовь клоуна к коксу - он очень будет благодарен.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:40
    +2
    Еще придет времячко разбора соглашений 5% налогов.
    И все их сторонники увидят свет.
    Пятерочки(х5 ретейл групп) даже так залезли.
    Хлеб, яблоки,лампочки, стелажи прокладки и водка.
    Вся прибыль.
    Враги продали родную хату. Сейчас пытаются сжеть.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +1
    Нидерланды снова обеспокоены снижением военной помощи Украине
    Такое ощущение, что в Голландии, как только не успеют принять очередную дозу или курнуть, так сразу накатывает беспокойство, тревожность и желание всех призвать и не важно к чему. Какие воинственные стали, а еще несколько лет назад возмущались понаехавшими украинцами и их поведением.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:46
    +1
    "Заграница нам поможет, запад с нами!" - О. Бендер.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:18
      +1
      Uprun hi, причём горланять больше всего о помощи те страны которые либо сами нищеброды и не могут ни чего, либо те кто хочет пропиариться на фоне войны.
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:46
    0
    "В итоге стороны договорились удвоить военную помощь Киеву. Что собрались "удваивать" Столтенберг и Хукстра, пока неизвестно, но громкие заявления сделаны, Зеленский доволен."

    Фюреру, очевидно, голландцы пообещали удвоить поставки марихуаны. Ещё бы он не был доволен.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:48
    +1
    Обеспокоенные снижением поставок оружия Украине Нидерланды пообещали нарастить военную помощь для ВСУ
    чего этим то неймётся??? совсем сбрендили?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:59
      +1
      совсем сбрендили?
      .....после ВМВ это территория извращенческого биомусора...так что пускай помощь хоть удесятеряют..итог будет один
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:54
    0
    Украина не меняется. Меняет только хозяев. И у всех- попрошайничает.
  10. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:06
    0
    поскольку Нидерланды своего вооружения не производят, поставлять им нечего, а выделяемые суммы в 1 и 2 млн.
    ...ну а чё...дарили раз в год 2 мульта, в этом году будет 4 мульта помощи.....но гендерам на улице красных фонарей прийдётся стать на стахановский труд...а так всё норм
  11. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:12
    0
    И этих помощников фашистского режима возьмём на заметку! Хорошие времена наступили, вся грязь и слизь наружу вылезла! По осени всех посчитаем!
  12. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:14
    0
    Ага. Помогут. Луковицы тюльпанов
    пришлют им как затычки в задницу. А потребуется более что то мощное, то пришлют уже луковицы гиацинтов.

    Ну должны же у укров быть свои тюльпаны и гиацинты!!!!
  13. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 09:15
    0
    Это троллинг союзников со стороны Нидерландов. Им самим по силам взять незалежалую на содержание.