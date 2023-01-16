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Немецкий политик Шульц: Украина никогда не получит истребители Tornado от Германии

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Немецкий политик Шульц: Украина никогда не получит истребители Tornado от Германии

Украина не сможет получить от Германии истребители Tornado. Об этом написал в своих социальных сетях немецкий политический деятель Гауке Шульц.


Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, который в бытность его послом в ФРГ допускал хамские заявления в адрес германского руководства, потребовал у Берлина предоставить Киеву 93 истребителя Tornado. Эти самолеты в Германии готовят к списанию, поэтому киевский режим мечтает их заполучить.

Однако в Берлине есть очень много противников предоставления Украине самолетов. В первую очередь, немецкие политики опасаются, что передача истребителей киевскому режиму может привести к прямому конфликту с Россией.

Вы никогда не получите Tornado. Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией

- написал в социальной сети немецкий политик Гауке Шульц.

Он также отметил, что работающие с истребителями немецкие военнослужащие, которых он знает лично, не хотят допускать незаконного присвоения этой военной техники украинским режимом.

Напомним, что кроме самолетов Украина буквально требует у Германии танки Leopard, несмотря на все заверения немецкого руководства, что танки нужны самому бундесверу и их не так много, как могло бы показаться. Но наглость украинского руководства не знает пределов, пока киевский режим поддерживается его американскими покровителями.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / SSgt. Matthew Hannen, U.S. Air Force
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13 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 09:06
    +2
    Украина не сможет получить от Германии истребители Tornado. Об этом написал в своих социальных сетях немецкий политический деятель Гауке Шульц.

    Раз такое написали, значит начали подготовку к передаче. Эти самолёты явно устарели но ещё что-то могут. Пару сотен по Европе найдётся.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:12
      0
      Вывод правильный, видно уже обговаривали. Но тогда возникает вопрос: а от кого она их получит?
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:07
    +1
    Никогда не говори никогда (с) Ну а если серьезно сейчас ведь идут политические игры суть всего козьего балаган последнего времени в следущем:
    1. Товарное количество танков и другой бронетехники, которое хотя бы гипотетически могло представлять какое-то значение в поставках есть только у Германии
    2. Германия сказала что сама будет давать технику и разрешит давать другим странам ( а например у Чехии, Греции и Польши есть "леопарды" но без разрешения германии их вроде как передавать нельзя) тольок если вся коалиция западных союзников будет тоже давать
    3. после этого сделала "демонстративное "заявление Англия что она выделяет сколько там танков и возможно вертолетов (про вертолеты тут же дезавуировали) и Польша с Прибалтикой. -но тут Германия сказала что Польша сама давать не может потому что танки не полностью ее а только в пользовании что ли.
    4. тогда началось давление на Финляндию и Норвегию раз вы хотите в НАТО-давайте помогайте ну и они по два три танка обещали дать.
    5. естесвенно все ждут что скажет главный хозяин а сша сказали что Абрамсов не дадут.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:07
    +2
    Хозяин прикажет , эта гнусь всё передаст , ещё и поклониться подобострастно...
  4. Dos
    Dos Сегодня, 09:11
    +1
    hi А чего так мелко? Почему не требуют передачи всей Неметчины в услужение свидомым?
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:13
    +1
    Уже запутались они совсем.
    Как это не поставят? Ещё как поставят! Ибо , Германия оказывает поддержку ВСУ и Украине.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:14
    +1
    Вы никогда не получите Tornado
    А глядя на немецкое правительство хочется сказать: "Никогда не говори никогда."
  7. AAC
    AAC Сегодня, 09:23
    +1
    А поставка САУ, зениток и боеприпасов ничего не значит? Это для нас, русских, как горох? Немцев ничему жизнь не учит. В историческом плане прецедент с репарациями нужно чаще использовать. А немцы уже и привычны. Предлагаю, когда победим Украину, ЕС и НАТО потребовать со всех поставщиков (а немцев в первую очередь) репарацию. И так, что бы ощутимо. За каждого погибшего и раненого русского. За каждую единицу техники. За каждый дом. А то сидят у себя в парламентах и не думают, что русский солдат может опять прийти и водрузить свое знамя на этот парламент.
  8. Snay
    Snay Сегодня, 09:29
    0
    Это дам, это потом может быть, это не дам.. Так они сами дозаигрывались с хо*лами вот они и обурели..
    Позиция Грузии вызывает уважение в отличии от американских шестерок Европы.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:29
    0
    Немецкий политик Шульц: Украина никогда не получит истребители Tornado от Германии
    . Ну да, самим мало...
    На цуЗой каравай, роток не разевай!
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:52
    0
    Вы никогда не получите Tornado.
    recourse Никогда не говори, никогда....
  11. mkop
    mkop Сегодня, 10:04
    0
    Он также отметил, что работающие с истребителями немецкие военнослужащие, которых он знает лично, не хотят допускать незаконного присвоения этой военной техники украинским режимом.

    А другие поставки из Германии - это тоже незаконное присвоение военной техники киевским режимом? Или это другое и тут понимать надо? Как у них там необычно все...
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:05
    0
    Министр обороны немчуры посмотрела на весь этот балаган и решила по-тихому свалить...., женщина однако..... , оно ей надо на старости лет?