Вы никогда не получите Tornado. Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией

Украина не сможет получить от Германии истребители Tornado. Об этом написал в своих социальных сетях немецкий политический деятель Гауке Шульц.Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, который в бытность его послом в ФРГ допускал хамские заявления в адрес германского руководства, потребовал у Берлина предоставить Киеву 93 истребителя Tornado. Эти самолеты в Германии готовят к списанию, поэтому киевский режим мечтает их заполучить.Однако в Берлине есть очень много противников предоставления Украине самолетов. В первую очередь, немецкие политики опасаются, что передача истребителей киевскому режиму может привести к прямому конфликту с Россией.- написал в социальной сети немецкий политик Гауке Шульц.Он также отметил, что работающие с истребителями немецкие военнослужащие, которых он знает лично, не хотят допускать незаконного присвоения этой военной техники украинским режимом.Напомним, что кроме самолетов Украина буквально требует у Германии танки Leopard, несмотря на все заверения немецкого руководства, что танки нужны самому бундесверу и их не так много, как могло бы показаться. Но наглость украинского руководства не знает пределов, пока киевский режим поддерживается его американскими покровителями.