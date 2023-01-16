Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса Японии: Важные объекты страны плохо защищены от ракетных ударов

8
Пресса Японии: Важные объекты страны плохо защищены от ракетных ударов

Как пишет японская газета Nikkei, значительная доля военных объектов и объектов инфраструктуры Японии имеют недостаточную защиту от возможных ракетных ударов противника.


Кроме того, отмечает издание, у почти половины этих объектов проблемы с хорошей сейсмологической защитой.

Nikkei пишет, ссылаясь на источники в министерстве обороны страны, что до 80 процентов объектов инфраструктуры Сил самообороны Японии не защищены должным образом от ракет, а 40 процентов плохо защищены от землетрясений.

Напомним, что Япония находится на относительно близком расстоянии от Северной Кореи, которая уже неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Япония также известна постоянными сейсмологическими проблемами, наравне как и неприязнью к КНДР со стороны своих властей. Вместо того, чтобы наладить конструктивный диалог с Пхеньяном, Токио идёт по пути конфронтации, к которому Японию подталкивает ещё и Вашингтон.

Правительство страны готовится полностью изменить ситуацию с защитой от ракет стратегически важных объектов, отмечает Nikkei. Газета пишет, что планируется решить этот вопрос в ближайшие 10 лет, а на ближайшие пять лет для этих целей будет выделено около миллиарда долларов. Сообщается, что в рамках решения этих задач ряд объектов военной инфраструктуры будет перенесён под землю, а также будут созданы до 130 новых складов для хранения боеприпасов и амуниции.

По большому счёту, со стороны США идёт упор на то, чтобы создать азиатский аналог НАТО, и одним из его членов была бы Япония. Для этого раздувается так называемая северокорейская угроза - в том числе с целью заставить Токио нарастить расходы на военную сферу.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:29
    +1
    Вот хорошо чтоб они это понимают. плохо что их премьеру на это все равно. Видимо ему признание американских хозяев дороже раз он Японию в аукус тащит. Тоже не терпится вернуть самураев 16 век к мечам и бумажным домам без электричества. раз ввязывается в противостояние с РФ и Китаем.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:31
    0
    Есть бородатый анекдот, что "для того, чтобы сохранить крепкие зубы до старости, нужно не соваться не в своё дело и вести себя вежливо". Но, японцы, похоже, об этом не слышали. Не живётся им спокойно.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:56
      0
      После того, как Япония позаимствовала английский опыт государственного управления она вольно или невольно уподобилась англосаксам, только с восточным "колоритом" - лезет туда куда не надо и всё пытается расширить своё пространство на континентальные земли при том что территория Японии уже ни одну сотню лет никого не интересует.
      Вновь желают огрести? angry
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:36
    0
    Пресса Японии: Важные объекты страны плохо защищены от ракетных ударов
    . Не надо нарыватся, так и угроз станет сильно меньше.
  4. Dos
    Dos Сегодня, 09:37
    0
    hi И вновь взыграл самурайский дух у зажмурившихся!
    И начали они точить ножи для сеппуки ...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:38
    0
    до 80 процентов объектов инфраструктуры Сил самообороны Японии не защищены должным образом от ракет
    Боятся, как черт ладана ударов КНДР, а в последнее время рот раззевают на Россию и даже пытаются угрожать.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:41
    +1
    ряд объектов военной инфраструктуры будет перенесён под землю,
    Отличное место для строительства бункеров- провинция Фукусима.
    Наверху радиоактивное заражение местности. Внизу -либо затопит либо растресет. Зато не занимаются полезные земли, которых и так мало.
    Кроме того если Ким все таки долбанет А-бомбой по японцам, но принципиально ничего не поменяется. Как была зараженная территория, так и осталась.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:47
    0
    планируется решить этот вопрос в ближайшие 10 лет, а на ближайшие пять лет для этих целей будет выделено около миллиарда долларов. Сообщается, что в рамках решения этих задач ряд объектов военной инфраструктуры будет перенесён под землю, а также будут созданы до 130 новых складов для хранения боеприпасов и амуниции.
    belay fool Нужен не миллиард, а триллион. request Там горные породы, а не чернозем.