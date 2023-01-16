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Покинувшие передовые позиции дезертиры из 4-й танковой бригады ВСУ записали обращение к Зеленскому

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Покинувшие передовые позиции дезертиры из 4-й танковой бригады ВСУ записали обращение к Зеленскому

Наступление российской армии на отдельных направлениях, особенно в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), снова привело ВСУ к появлению так называемых "отказников", массово покидающих передовые позиции на линии соприкосновения и бежавших в тыл, подальше от боевых действий. Очередное видео с дезертирами появилось на украинских ресурсах и распространилось в Сети.


На этот раз позиции покинул личный состав 4-й отдельной танковой бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского, причины бегства все те же, просто меняются названия бригад, батальонов и т.д. Украинские военные по-прежнему жалуются на отсутствие снабжения, обвиняя в этом своих командиров. В заявлении на имя Зеленского и Залужного они заявляют, что у них нет абсолютно ничего, ни обмундирования, ни вооружения, а о средствах связи и военной технике вообще говорить нечего. При этом они обещают вернуться на позиции, как только все требуемое получат.

Когда мы это все будем видеть, когда мы все это получим, мы сразу же приступим к выполнению задач

- говорится в заявлении.

При этом дезертирами они себя не считают и заявляют, что с честью выполнили и даже перевыполнили задание командования, продержавшись в боях с российскими войсками целых семь дней, а не три как было приказано. Таким образом "отказники" пытаются снять с себя обвинения в дезертирстве, которое им непременно предъявят. Естественно, что весь личный состав под суд не пойдет, выявят зачинщиков и посадят, остальные отправятся обратно на передовую, но уже в составе другого подразделения.

Ранее главком ВСУ Залужный обратился к Зеленскому с просьбой подписать указ, ужесточающий наказание за дезертирство. Все дело в том, что это явление приобрело в ВСУ массовый характер, а применяемые меры ни к чему не привели. Уже появилась информация о расстрелах украинских дезертиров, пойманных при отступлении. Как неоднократно заявляли в Донецке и Луганске, не в ту сторону бегут покинувшие позиции всушники. Для сохранения жизни необходимо бежать в сторону позиций российской армии, лучшее сдаться в плен и остаться живым.

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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:14
    +3
    Это к вопросу о том насколько "организованно" ВФУ бежали из Соледара. А то в последнее время наблюдаю тенденцию. Сначала берется тезис о том что бои за Соледар были тяжелые и вфу "цеплялись за каждый дом". Да это так с этим никто не спорит. а потом подводится вывод-они дескать были не разбиты не разгромлены, в котел не попали а просто отступили на "следящие рубежи".А отсюда один шаг до вбросов в стиле "берм с большими усилиями" "сточим зубы" и прочего нытья. Так вот. То что они плотно сидят в обороне, так это всегда за ними были. В основам из-за неинформированной об обстановке, отсутсвии связи с командованием и страхе наказания за дезертирство. Но то, что Вагнера вскрыли Соледар буквально за две недели после того как им дали крат-бланш на это-это как говорится медицинский факт. Не стану углубляться но скажу раньше Соледар штурмовали другие подразделения и другие части. И в Соледаре вот эти несколько бригад попали в огневой мешок и были уничтожены все кроме тех кто сдался или без команды покинул позиции и бежал ночью мелким группами. Поскольок официального приказа об отходе из Соледара нет со стороны противника до сих пор-все отступившие значит дезертиры. и никакого "организованного" отступления не было и быть не могло. Соотвественно реальная потеря Соледара оказалась тем чем и опасались пиарщики клоуна большой потерей и ударом по боевому духу вфу. Вот и начинается перелом в их сознании-вермахт образца 43 года превращается в вермахт 44. еще опасный и зубастый но уже битый и знающий об этом. А обороняться они будут отчаянно до самого последнего момента. У нас и при штурме зееловыских высот в 45 погибло больше чем у англосаксонских союзничков за всю войну.
    а по видосу конкретно-ну и зачем вы новые танки в европе просите? чтоб потом вот так же пролюбить их как эти танкисты?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:56
      0
      еще опасный и зубастый но уже битый и знающий об этом.
      ...есть один вопрос...на видио это всё что осталось от 4-й танковой бригады....если да..то напрашивается вопрос...а где остальные...как правило танковая бригада насчитывает до 2000 голов, пусть даже при внесении командованием всу об уменьшении танковых взводов с 4 единиц танков до 3-х....всё равно то что на видео это мизер от бригады
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 09:16
    +6
    Дезертиры - это хорошо....
    Ничто так не разрушает армию и фронт - как дезертиры.
    "Че ж я -дурнее Мыколы? Он живой останется- а меня убьют!!"
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 09:36
      +2
      Заявляют, что с честью выполнили и даже перевыполнили задание командования, продержавшись в боях с российскими войсками целых семь дней, а не три как было приказано.

      Что ж Вы гады глумитесь над " Героями " , которые в два с половиной раза перевыполнили приказ . Только вот не уточнили , после трёх дней продержаться им было приказано сдохнуть или сдаться в плен . Хоть так , хоть эдак приказ не выполнен .
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 09:18
    +4
    В заявлении на имя Зеленского и Залужного они заявляют, что у них нет абсолютно ничего, ни обмундирования, ни вооружения, а о средствах связи и военной технике вообще говорить нечего. При этом они обещают вернуться на позиции, как только все требуемое получат.

    Следующий этап - выборные полковые комитеты и махновщина.
  4. Dos
    Dos Сегодня, 09:19
    +2
    hi И где эта "братва" скрывается!? Что едят - пьют?
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:19
    +2
    ну гжа маляр вам впишет по первое число...земля вам нацикам стекловатой
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:24
    +3
    Ага, прям МАССОВО бегут а кто тогда оказывает упорное сопротивление нашим, в том же Артёмовске? Соледар тоже до последнего держали так что по массовость я бы не говорил.
  7. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 09:25
    +2
    Для сохранения жизни необходимо бежать в сторону позиций российской армии, лучшее сдаться в плен и остаться живым.

    А на кой они нужны России? Балласт. Только кормить их за казённый счёт.
    Пусть на месте разлагаются сами и разлагают остальных.
  8. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 09:25
    +1
    Они не отказываются воевать. Они просят вооружение и обещают вернуться на передовую как только его получат. Это не называется дезертирство
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:33
      +3
      Dinamo hi, оставление позиций без приказа выше стоящих коммандиров есть дезертирство как не крути. Накажут их за это вряд-ли иначе уже очень многие на Украине сидели а не воевали. А так надо посмотреть на дальнейшую судьбу этого подразделения.
    2. Snay
      Snay Сегодня, 09:38
      +2
      Это называется отмазой.................
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    +3
    позиции покинул личный состав 4-й отдельной танковой бригады ВСУ
    А танковая бригада это 3 танковых батальона, механизированный батальон, артиллерийская группа и служба обеспечения. Как я понял из статьи они остались без техники (значит уничтожена), да и позиции покинули остатки того, что было изначально сформировано. Если уже крупные подразделения, а не взвода (роты) оставляют свои позиции, то это говорит о многом.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:34
    +1
    Как неоднократно заявляли в Донецке и Луганске, не в ту сторону бегут покинувшие позиции всушники. Для сохранения жизни необходимо бежать в сторону позиций российской армии, лучшее сдаться в плен и остаться живым.
    . Всё сложно /просто...
    Сложно... без поллитры не разберёшься!
    Просто... а тут и литр не поможет, что б придти к консенсусу. .
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 09:35
    +2
    Чем больше дезертиров в ВСУ, тем лучше. Для нас.Нестойкий противник - меньше потерь у нас.