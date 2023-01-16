Покинувшие передовые позиции дезертиры из 4-й танковой бригады ВСУ записали обращение к Зеленскому

Когда мы это все будем видеть, когда мы все это получим, мы сразу же приступим к выполнению задач

Наступление российской армии на отдельных направлениях, особенно в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), снова привело ВСУ к появлению так называемых "отказников", массово покидающих передовые позиции на линии соприкосновения и бежавших в тыл, подальше от боевых действий. Очередное видео с дезертирами появилось на украинских ресурсах и распространилось в Сети.На этот раз позиции покинул личный состав 4-й отдельной танковой бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского, причины бегства все те же, просто меняются названия бригад, батальонов и т.д. Украинские военные по-прежнему жалуются на отсутствие снабжения, обвиняя в этом своих командиров. В заявлении на имя Зеленского и Залужного они заявляют, что у них нет абсолютно ничего, ни обмундирования, ни вооружения, а о средствах связи и военной технике вообще говорить нечего. При этом они обещают вернуться на позиции, как только все требуемое получат.- говорится в заявлении.При этом дезертирами они себя не считают и заявляют, что с честью выполнили и даже перевыполнили задание командования, продержавшись в боях с российскими войсками целых семь дней, а не три как было приказано. Таким образом "отказники" пытаются снять с себя обвинения в дезертирстве, которое им непременно предъявят. Естественно, что весь личный состав под суд не пойдет, выявят зачинщиков и посадят, остальные отправятся обратно на передовую, но уже в составе другого подразделения.Ранее главком ВСУ Залужный обратился к Зеленскому с просьбой подписать указ, ужесточающий наказание за дезертирство. Все дело в том, что это явление приобрело в ВСУ массовый характер, а применяемые меры ни к чему не привели. Уже появилась информация о расстрелах украинских дезертиров, пойманных при отступлении. Как неоднократно заявляли в Донецке и Луганске, не в ту сторону бегут покинувшие позиции всушники. Для сохранения жизни необходимо бежать в сторону позиций российской армии, лучшее сдаться в плен и остаться живым.