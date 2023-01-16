Покинувшие передовые позиции дезертиры из 4-й танковой бригады ВСУ записали обращение к Зеленскому

Наступление российской армии на отдельных направлениях, особенно в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), снова привело ВСУ к появлению так называемых "отказников", массово покидающих передовые позиции на линии соприкосновения и бежавших в тыл, подальше от боевых действий. Очередное видео с дезертирами появилось на украинских ресурсах и распространилось в Сети.
На этот раз позиции покинул личный состав 4-й отдельной танковой бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского, причины бегства все те же, просто меняются названия бригад, батальонов и т.д. Украинские военные по-прежнему жалуются на отсутствие снабжения, обвиняя в этом своих командиров. В заявлении на имя Зеленского и Залужного они заявляют, что у них нет абсолютно ничего, ни обмундирования, ни вооружения, а о средствах связи и военной технике вообще говорить нечего. При этом они обещают вернуться на позиции, как только все требуемое получат.
Когда мы это все будем видеть, когда мы все это получим, мы сразу же приступим к выполнению задач
- говорится в заявлении.
При этом дезертирами они себя не считают и заявляют, что с честью выполнили и даже перевыполнили задание командования, продержавшись в боях с российскими войсками целых семь дней, а не три как было приказано. Таким образом "отказники" пытаются снять с себя обвинения в дезертирстве, которое им непременно предъявят. Естественно, что весь личный состав под суд не пойдет, выявят зачинщиков и посадят, остальные отправятся обратно на передовую, но уже в составе другого подразделения.
Ранее главком ВСУ Залужный обратился к Зеленскому с просьбой подписать указ, ужесточающий наказание за дезертирство. Все дело в том, что это явление приобрело в ВСУ массовый характер, а применяемые меры ни к чему не привели. Уже появилась информация о расстрелах украинских дезертиров, пойманных при отступлении. Как неоднократно заявляли в Донецке и Луганске, не в ту сторону бегут покинувшие позиции всушники. Для сохранения жизни необходимо бежать в сторону позиций российской армии, лучшее сдаться в плен и остаться живым.