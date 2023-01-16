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Глава украинской энергокомпании: Удары ВС России по ТЭС привели к дефициту электроэнергии на Украине

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Глава украинской энергокомпании: Удары ВС России по ТЭС привели к дефициту электроэнергии на Украине

Недавние удары ВС России по тепловым электростанциям (ТЭС) привели к острому дефициту электроэнергии на Украине. Дела обстоят настолько серьезно, что национальному регулятору «Укрэнерго» пришлось ввести дополнительные ограничения на потребление электричества на всей территории страны, включая ее столицу.


Об этом на своей странице в соцсети сообщает генеральный директор энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Глава украинской энергокомпании связывает ухудшение ситуации в энергетике с серией ударов российских военных по ТЭЦ, которые были нанесены 14 января.

Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений

- отмечает Коваленко.

Он не берется делать прогнозы о том, когда ситуацию удастся нормализовать, считая такое прогнозирование преждевременным. Гендиректор энергокомпании не может назвать даже приблизительные сроки окончания ремонтных работ на поврежденных электростанциях.

О ракетном ударе ВС России, нанесенном 14 января и упоминаемом Коваленко, ранее сообщали в Министерстве обороны РФ. В сообщении говорилось, что целями для росссийских ракет стали система военного управления ВСУ и связанные с ней энергетические объекты. Все они были успешно поражены.

Днем ранее в украинской энергокомпани ДТЭК сообщали о поражении двух тепловых электростанций. При этом одну из них даже пришлось полностью остановить.
Автор:
Использованы фотографии:
https://kyiv.dsns.gov.ua/
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:21
    0
    По ходу опять прибедняются, на жалость спонсоров давят.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:49
      0
      Это точно.
      Прибедняются, на жалость давят, а под сурдинку гонят эл.энергию за валюту в Словакию.
      Похоже что даже на Западе стали понимать суть украинства - плакаться о тяжёлой жизни, безапелляционно заявлять что мир без Украины не проживёт и обманывать тех кто им помогает. negative
  2. народник
    народник Сегодня, 09:29
    +1
    Главное не снижать усилий по разрушению энергетической инфраструктуры. А ещё лучше, если эти усилия будут наращиваться. Это может привести к остановке железных дорог и невозможности вести военные действия со стороны ВСУ.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:31
    0
    Это у них сейчас уже так, а удары что-то вроде продолжаются.
  4. Dos
    Dos Сегодня, 09:32
    0
    hi Та нехай запасаются свечами! Парафиновыми и не только!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:36
      -1
      Dos hi, пол зимы (календарной) прошло а не массовых эвакуаций-бегства жителей из крупных городов, ни глобальных проблем у ВСУ в плане работы Ж. Д. нет, да определённо проблемы есть но и они их решают.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:36
    0
    Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный
    А как хотели? По Донбассу бить ежедневно и при этом самим жить без проблем? Не получится и надеюсь до окончания СВО.
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:37
    -1
    Вот на ютубе вижу что люди из Украины кто снимал что-то, так и дальше выкладывают ролики, то есть там не всё плохо с электричеством как нам рисуют в СМИ.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:49
      0
      Ghost1 hi, так гражданские приспособились и считают это платой за победу над Россией уже дни до весны считают и радостно предвкушают визг по поводу какие они типа крутые вот мол Россия бомбила-бомбила а они выстояли, а воякам по ровну им электричество для нужд выделят и в ущерб гражданских.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:45
    0
    Это ведь надо понять, с какой надежностью строили в СССР стратегические объекты инфраструктуры. А то "ничего кроме калош не делали".
    Делали, еще как делали!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:53
      0
      Дилетант hi, дело даже не в надежности а то что у нас опять на пол-шишечки, ударили неделя а то и две опять ударили вроде бы логично они там под шаманят, восстановят а мы опять в труху, только результат пока оставляет желать лучшего.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:48
    0
    "Новая нормальность" (министр обороны США Л. Остин)