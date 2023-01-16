Глава украинской энергокомпании: Удары ВС России по ТЭС привели к дефициту электроэнергии на Украине

Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений

Недавние удары ВС России по тепловым электростанциям (ТЭС) привели к острому дефициту электроэнергии на Украине. Дела обстоят настолько серьезно, что национальному регулятору «Укрэнерго» пришлось ввести дополнительные ограничения на потребление электричества на всей территории страны, включая ее столицу.Об этом на своей странице в соцсети сообщает генеральный директор энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.Глава украинской энергокомпании связывает ухудшение ситуации в энергетике с серией ударов российских военных по ТЭЦ, которые были нанесены 14 января.- отмечает Коваленко.Он не берется делать прогнозы о том, когда ситуацию удастся нормализовать, считая такое прогнозирование преждевременным. Гендиректор энергокомпании не может назвать даже приблизительные сроки окончания ремонтных работ на поврежденных электростанциях.О ракетном ударе ВС России, нанесенном 14 января и упоминаемом Коваленко, ранее сообщали в Министерстве обороны РФ. В сообщении говорилось, что целями для росссийских ракет стали система военного управления ВСУ и связанные с ней энергетические объекты. Все они были успешно поражены.Днем ранее в украинской энергокомпани ДТЭК сообщали о поражении двух тепловых электростанций. При этом одну из них даже пришлось полностью остановить.