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Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW

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Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW

В Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер» смогли захватить систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW. Об этом сообщают российские военкоры.


Система управления огнем предназначена для отслеживания цели и ракеты, корректировки траектории ракеты для гарантированного поражения назначенной цели. Кроме того, система управления огнем позволяет наводчику комплекса протестировать его работоспособность до начала эксплуатации.

На показанных военкорами кадрах можно увидеть следы осколков на системе управления огнем. Вероятно, в нее попали осколки при поражении самого BGM-71 ТOW.





Напомним, что BGM-71 TOW представляет собой тяжёлый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) американского производства. Он был разработан еще в 1960-е годы, с тех пор подвергался определенным модификациям. Комплекс находится на вооружении армий США и многих европейских государств.

За более чем полвека эксплуатации ПТРК использовали в самых разных конфликтах - от войны во Вьетнаме и арабо-израильских войн до гражданской войны в Сирии. Он неплохо себя зарекомендовал.

С началом боевых действий на Украине страны НАТО стали поставлять такие комплексы украинской армии. Как оказалось, формирования ВСУ активно использовали эти ПТРК и во время боев за Соледар. Но американское оружие не помогло украинским формированиям отстоять город: он был освобожден силами ЧВК «Вагнер».
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army photo by SGT Amber Robinson; Telegram-канал "Военный осведомитель"
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:28
    0
    ПТУР "той" -старая игрушка НАТО). так что давайте, давайте шумерам новое вооружение-оно все попадёт в правильные руки. Вагнера потом с его помощью лягушатников будут в Африке жарить...
    1. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 09:47
      +3
      Судя по всему "в курятнике" на "Хамвике" был установлен..Известная игрушка и опасная. hi
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 10:09
        0
        В боях, за Соледар была разбита бригада заходившая в Херсон. На пропагандистском виде ехала калонна "Хамви" с "Тоу"
        Буквально десят мин. назад слушая радио про бои за Соледар думал. А где их "Тоу". А вот они голубчики.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:28
    +5
    Там (на Украине) таких трофеев пруд пруди, так что ещё не раз отпишут.
  3. Dos
    Dos Сегодня, 09:35
    +1
    hi Таки ж сколько этого "добра" на складах и базах полосатых?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:38
      +2
      Dos, в том то и ПРОБЛЕМА что завались и подобного и по новее, а главное для уничтожения России они этого не пожалеют.
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог Сегодня, 09:45
        +1
        Так правильная утилизация этого добра стоит немалых денег, а так отвалил украинцам пару транспортников этого железа, склады освободил под новое, своему ВПК работу дал.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:53
    +1
    захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
    А разве в первый раз эта система попадает к нашим в руки?