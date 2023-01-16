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Зеленский по-прежнему лжёт украинцам, заявляя о «продолжении боёв за Соледар»

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Зеленский по-прежнему лжёт украинцам, заявляя о «продолжении боёв за Соледар»

Несмотря на признания украинских военных о потере контроля над городом, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему цинично водит за нос свой народ, утверждая о «продолжении ожесточённых боёв» за Соледар.


Вот как прокомментировал происходящее в своём вчерашнем видеообращении к народу глава украинского государства:

Битва за Соледар продолжается без какой-либо передышки и остановки

Как уточнил украинский президент, эти бои крайне важны, для того чтобы «нанести потери» российской армии, в то время как про значительные потери в технике и живой силе ВСУ, он предпочитает умалчивать.

Также нелепо прозвучало ещё одно его заявление на фоне перехода Соледара под контроль российских войск:

Этот год – решающий. Сейчас мы нуждаемся в ещё большей мобилизованности – во всём свободном мире. Нужны новые оборонные решения, благодаря которым украинским воинам удастся отбросить российскую армию с нашей земли. Касается это в большей степени современных танков и эффективной артиллерии

Напомним, что освобождение Соледара российской армией позволяет ВС РФ отрезать пути снабжения украинских войск в Бахмуте (Артёмовске) – городе, расположенном южнее, где сейчас проходят активные бои. В конечном итоге, у российских войск появится возможность взять в кольцо оставшиеся там подразделения ВСУ.

Отметим, что о выходе за пределы города сообщил один из командиров ВСУ, участвовавший в боях за Соледар. До этого на западных окраинах Соледара ВСУ пытались отчаянно сопротивляться. Также, по его словам, ими была оставлена и городская промзона.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/ru
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:41
    +2
    Все что нужно знать. Сам же рушит другие мифы своих ципсошников что из Соледара "отступили но не разгромленные" отряды ВФУ. Именно бежали и были уничтожены. как видите официально он признаться в отступлении не может и дать приказ на отступление значит тоже. Значит ему обнюхавшемуся штабу уже не важна реальность. Он уже мечтает как 20 числа будет танки в германии выпрашивать а это трудно делать если на фронте одно поражение за другим. И это для нас невероятно хорошо складывается. именно сейчас когда вагнера взялись за Артёмовск этот клоун нагонит к ним в котел еще больше сырой неподготовленной пехоты чтоб удержать знаковый город "любой ценой" Пиарщики победили генералов. Значит скоро на фронте будет огромная дыра в обороне. Все складывается как нельзя лучше. Если бы этого наркомана не было его бы стоило придумать. реально пародия на гитлера , который сам рулил не слушая генералов.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:43
    +2
    А чего ему не врать то? Разом больше разом меньше, упоротые верют и с пеной у рта будут доказывать что он прав, а те кто с нормальной головой будут молчать, кому охота с СБУ по встречаться, или с неонаци в подворотне.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 09:50
      +2
      И ведь действительно некоторые упоротые верят. Хотя можно и под Киевом все еще за Соледар сражаться. А кто правду скажет, тот Кремлю продался. Вон даже Арестовича намедни ссаными тряпками закидали, когда он про укроПВО сказал.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:00
      +1
      Просто Зелик невнятно выразился: Продолжают вытаскивать за шиворот из подвалов и щелей этих самых "защитников западных ценностей", а тех кто не желает выползать, тех утилизируют.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 09:46
    +2
    Битва за Соледар продолжается без какой-либо передышки и остановки
    Великий и могучий русский язык, обратите внимание не "в" , а "за" и такую битву можно вести ЗА пределами города
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:48
    +2
    А он точно из нашего мира вещает? А может он каким то образом вещает из параллельного?
  5. Dos
    Dos Сегодня, 09:49
    +2
    hi Аяврик на очередной лярд замахнулся! И ведь намоет "е...нот - полоскун". request
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:50
    +3
    Битва за Соледар продолжается без какой-либо передышки и остановки
    Вот только уже за городом, а в южном направлении у Артемовска. В итоге у Зеленского все сводится к очередной мольбе (просьбе, требованию) современных танков и артиллерии. Такими темпами, которыми Зеленский утилизирует свое воинство со временем в танки садить некого будет и артиллерию обслуживать некому. Кто не будет убит или покалечен, тот сбежит подальше от самостийной.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:54
    +1
    В этом его видение по Соледару с мнением Пентагона "немного" расходится.....
  8. K._2
    K._2 Сегодня, 10:01
    +1
    Гитлер тоже ждал 13 армию Венка... Так и не дождался...
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:09
    0
    Ну вот, набросились на говорящего клоуна. Его хозяева брешут, как дышат, геббельс-медиа конвейер выпускает хрень круглые сутки. Под фанфары с обеих сторон плетутся договорняки, клоун знает, что он в полной безопасности и может лепить горбатого без последствий для своей персоны.