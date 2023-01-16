Зеленский по-прежнему лжёт украинцам, заявляя о «продолжении боёв за Соледар»

Битва за Соледар продолжается без какой-либо передышки и остановки

Этот год – решающий. Сейчас мы нуждаемся в ещё большей мобилизованности – во всём свободном мире. Нужны новые оборонные решения, благодаря которым украинским воинам удастся отбросить российскую армию с нашей земли. Касается это в большей степени современных танков и эффективной артиллерии

Несмотря на признания украинских военных о потере контроля над городом, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему цинично водит за нос свой народ, утверждая о «продолжении ожесточённых боёв» за Соледар.Вот как прокомментировал происходящее в своём вчерашнем видеообращении к народу глава украинского государства:Как уточнил украинский президент, эти бои крайне важны, для того чтобы «нанести потери» российской армии, в то время как про значительные потери в технике и живой силе ВСУ, он предпочитает умалчивать.Также нелепо прозвучало ещё одно его заявление на фоне перехода Соледара под контроль российских войск:Напомним, что освобождение Соледара российской армией позволяет ВС РФ отрезать пути снабжения украинских войск в Бахмуте (Артёмовске) – городе, расположенном южнее, где сейчас проходят активные бои. В конечном итоге, у российских войск появится возможность взять в кольцо оставшиеся там подразделения ВСУ.Отметим, что о выходе за пределы города сообщил один из командиров ВСУ, участвовавший в боях за Соледар. До этого на западных окраинах Соледара ВСУ пытались отчаянно сопротивляться. Также, по его словам, ими была оставлена и городская промзона.