Пресса Германии: установка ценового потолка на электричество навредит экономикам Европы

Несмотря на нынешнюю кажущуюся относительную стабильность, в странах Евросоюза все еще могут подняться цены на энергоносители. Об этом говорится в статье, опубликованном в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По мнению автора статьи, правительствам европейских стран не стоит как-либо препятствовать повышению цен, так как установка какого-либо ценового потолка может нанести определенный экономический и политический ущерб.В материале уточняется, что благодаря альтернативным источникам энергии, а также снижению спроса в промышленности и в частном секторе, уровень цен на газ в Европе снизился до уровня, который существовал до начала российской спецоперации на Украине. Однако, в случае роста цен на энергоносители, правительства должны избегать искусственных ограничений в виде ценового потолка - это станет ошибочным решением.Согласно действующей в европейских странах системе, цены на электроэнергию напрямую зависят от цен на самые дорогие источники электроэнергии. При этом, система регулирует только оптовые цены, которые касаются промышленников и поставщиков электроэнергии. Цены для рядовых потребителей могут отличаться в зависимости от страны. Сейчас в Европе действует система Merit-Order, при которой стоимость электроэнергии зависит от стоимости самого дорогого источника электроэнергии. Начало боевых действий на Украине стало причиной роста цен на электричество в странах Евросоюза в то время, как в США они остались на прежнем уровне.В Италии и Германии после начала боевых действий на Украине цены для потребителей повысились почти вдвое. Во Франции благодаря государственному субсидированию удалось удержать их на прежнем уровне. В Испании они даже стали ниже. Однако, попытки правительств европейских стран сохранить прежний уровень цен приводит к росту косвенных экономических расходов. Субсидирование становится одной из причин роста государственной задолженности, однако ценовой потолок также приводит к негативному эффекту.