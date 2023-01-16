Британская газета: Лондон получает российские нефтепродукты через свою бывшую колонию

Британская газета The Daily Telegraph отмечает, что на фоне усиливающихся антироссийских санкций Запада Великобритания нашла «черный ход», чтобы продолжать получать нефтепродукты из России. Таким ходом стала бывшая британская колония - Индия.Подобного рода поставки через посредников вполне законны в Великобритании, но очевидно, что они подрывают все усилия Лондона по ограничению доходов России, пишет The Daily Telegraph.По данным издания, импорт нефтепродуктов из Индии в Великобританию за последнее время значительно возрос. Понятно, что Индия не является крупной нефтяной страной. Она, в свою очередь, увеличила закупки нефти в России. Так, индийский нефтеперерабатывающий завод Jamnagar в 2022 году закупил у России в четыре раза больше сырой нефти, чем в 2021 году, пишет издание, а Великобритания, в свою очередь, в прошлом году закупила у этого завода в 2,5 раза больше нефтепродуктов, чем в 2021 году. Выводы напрашиваются сами собой...По словам эксперта консалтинговой компании Wood Mackenzie Алана Гелдера, если до событий на Украине нефть из России была очень редкой на нефтеперерабатывающих заводах Индии, то теперь каждый пятый баррель нефти на этих заводах - российский.Таким образом, Лондон заменил российскую нефть на «индийскую».