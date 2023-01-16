Чехия и Словакия рискуют остаться без обещанных немецких танков в случае начала поставок ОБТ Leopard Украине

(...) чтобы Киев получил в конечном итоге от ФРГ хотя бы 15 танков, все равно не обойтись без вклада по линии Минобороны

Германия не хочет передавать танки Leopard Украине, но союзники по НАТО давят на Берлин и положительное для Киева решение все же будет принято в ближайшее время. Об этом пишет газета Handelsblatt.Немецкое издание, ссылаясь на неназванные источники сообщает, что в Берлине прорабатывают варианты поставок танков Украине на случай принятия положительного решения. Немецкое правительство размышляет, в какой именно форме Германия будет участвовать в так называемой "танковой коалиции" при ее создании. Сейчас на немцев давят Польша, Испания и Финляндия, уже давшие согласие на поставку танков Киеву, но не получивших разрешение на реэкспорт от Германии.Министерство обороны Германии не желает передавать Украине танки из собственных запасов, так как это приведет к потере боеспособности страны на фоне и так плохого состояния немецкой бронетехники. Вариант с поставкой танков из запасов концерна Rheinmetall более предпочтительный, но предусматривает отправку техники только через год, после того, как она будет подготовлена. На этом фоне в Берлине не исключают, что Киев получит танки из числа предназначавшихся Чехии и Словакии в рамках кругового обмена, таким образом оставив две страны без обещанной техники.- пишет немецкое издание.Напомним, что Чехия и Словакия должны получить от ФРГ 14 и 15 танков Leopard 2A4 соответственно в рамках кругового обмена за поставку Киеву танков Т-72. Чехи уже успели получить один Leopard 2A4, а словаки вообще ни одного. Зато Киев забрал у обеих стран советские танки, и теперь нацелился на немецкие.