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Чехия и Словакия рискуют остаться без обещанных немецких танков в случае начала поставок ОБТ Leopard Украине

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Чехия и Словакия рискуют остаться без обещанных немецких танков в случае начала поставок ОБТ Leopard Украине

Германия не хочет передавать танки Leopard Украине, но союзники по НАТО давят на Берлин и положительное для Киева решение все же будет принято в ближайшее время. Об этом пишет газета Handelsblatt.


Немецкое издание, ссылаясь на неназванные источники сообщает, что в Берлине прорабатывают варианты поставок танков Украине на случай принятия положительного решения. Немецкое правительство размышляет, в какой именно форме Германия будет участвовать в так называемой "танковой коалиции" при ее создании. Сейчас на немцев давят Польша, Испания и Финляндия, уже давшие согласие на поставку танков Киеву, но не получивших разрешение на реэкспорт от Германии.

Министерство обороны Германии не желает передавать Украине танки из собственных запасов, так как это приведет к потере боеспособности страны на фоне и так плохого состояния немецкой бронетехники. Вариант с поставкой танков из запасов концерна Rheinmetall более предпочтительный, но предусматривает отправку техники только через год, после того, как она будет подготовлена. На этом фоне в Берлине не исключают, что Киев получит танки из числа предназначавшихся Чехии и Словакии в рамках кругового обмена, таким образом оставив две страны без обещанной техники.

(...) чтобы Киев получил в конечном итоге от ФРГ хотя бы 15 танков, все равно не обойтись без вклада по линии Минобороны

- пишет немецкое издание.

Напомним, что Чехия и Словакия должны получить от ФРГ 14 и 15 танков Leopard 2A4 соответственно в рамках кругового обмена за поставку Киеву танков Т-72. Чехи уже успели получить один Leopard 2A4, а словаки вообще ни одного. Зато Киев забрал у обеих стран советские танки, и теперь нацелился на немецкие.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 10:38
    +3
    зачем чехословакам танки? Они пойдут в пехоту...когда поляки кончаться.. а те, после окончания украинцев... Дружить с США - врагов не надо!!
    1. VOENOBOZ
      VOENOBOZ Сегодня, 10:53
      0
      Как чё тко подмечено, все в живую силу с м16, а мы их нейтронами.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Курильщик
      зачем чехословакам танки?

      А Вы не находите смешным, что страны ранее производившие танки сами, теперь вынуждены их ВЫПРАШИВАТЬ. А так я думаю, что они скорей получат М1 Абрамс или К2 Черную Пантеру, чем Леопарды... ФРГ, по замыслу США обязаны потерять былое могущество и сейчас все это и происходит
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    +2
    в Берлине не исключают, что Киев получит танки из числа предназначавшихся Чехии и Словакии в рамках кругового обмена
    Собравшись за европейским столом играют в подкидного на танки. Кто же в итоге в дураках останется? Одна Украина по всей видимости останется в "выигрыше" (по ее понятиям).
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: rotmistr60
      Собравшись за европейским столом играют в подкидного на танки. Кто же в итоге в дураках останется?

      Вся Европа ! Тут даже выбора нет .Сперва они целенаправленно сольют все советские запасы ,потом пойдут европейские . Догадайтесь чьим вооружением все вооружение будет заменено
      1. Простой
        Простой Сегодня, 11:24
        +1
        ФРГ на поставках, обслуживании и производстве рем.комплектующих на бабки и посадят.
        А одномоментно ФРГ не сможет возместить партнерам по НАТО, подарившим танки УКраине.
        Как итог -заместо леопардов партнеры по НАТО будут закупать абрамсы.
        Примечательно, что Абрамсы оказались "слишком сложные" для поставок на Украину.

        Без лоха жизнь плоха.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:42
    +1
    В Рамштайне чехам и словакам объяснят, что их номер "6", немчуру , к стати, это тоже касается.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:02
    0
    Дык, елы-палы, немцы сейчас в голос воют, что фон-дыр Лаен им страну без армии оставила, там какой-то дикий процент небоеготовой техники, откуда они танки на ходу возьмут?
    Самое смешное, что откапиталеный танк укропу тоже не айс - откапиталеный всегда ухода да текущего ремонта требует, а для этого данную технику знать надо. И опять, специфика ВСЕЙ немецкой техники - надо знать не "танк вообще", а танк именно этот - вот помажусь, что у них в каждой избушке свои погремушки, причем в каждой версии - разные, и больше ни в каких танках не встречающиеся! Это вообще признак "сумрачного тевтонского гения" - им волю дай, они столовую вилку сделают разборной с уникальным креплением)))
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:38
      0
      Выпустят версию инструкции по эксплуатации в картинках.




      Помню приехали к местным немцам в гости. Хозяин для нас специально купил
      грильницу на угле.
      Ну мы ей собрали, но в одном узле возникла заминка. И пока мы обсуждали, зачем и как эта "хреновина" в грильнице, хозяин, стоявший рядом не без ухмылки нам и говорит: "Вот так и с "тигром" во время войны было."
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:51
    0
    Трусы одни на 5 человек. Если один стянул их то другой остался с голой попой.
  6. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 12:03
    0
    15 танков это вряд ли много. Вместе с бредлями на одно наступление.

    Если это наступление прошляпим - будет плохо. Если нет, серьёзной разницы не будет.