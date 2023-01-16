Военное обозрение
Войти Регистрация

Из-за севшего на мель шедшего из украинского порта судна перекрыто судоходство в Босфоре

20
Из-за севшего на мель шедшего из украинского порта судна перекрыто судоходство в Босфоре

Из украинских портов вышли очередные суда с продовольствием в рамках «черноморской зерновой сделки», о чем накануне сообщил Совместный координационный центр в Стамбуле.


В заявлении говорится, что вчера, 15 января, украинские порты покинули три судна. Одно из них Antheia с почти 16 тысячами тонн пшеницы, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Данный груз предназначен для Афганистана в рамках гуманитарной помощи.

Судно Dynamic M везет в Ливию 27,5 тонн кукурузы, а корабль под названием Torc направляется в Турцию с более чем 12 тоннами масла подсолнечника.

В общей сложности, на сегодняшний день, в рамках «зерновой сделки» из трех украинских портов было вывезено порядка 17,5 млн. тонн агропродукции. Морские гавани покинули 652 судна, которые должны были доставить продовольствие, в первую очередь, импортерам из стран Африки и Ближнего Востока.

В то же время, прикрываясь вероятной гуманитарной катастрофой в беднейших странах, Запад, как обычно, воспользовался достигнутыми договоренностями в своих интересах. Большая часть зерна из украинских потов направилась не в Африку или на Ближний Восток, а в ЕС, о чем неоднократно заявлял наш президент.

Стоит добавить, что сегодня стало известно о еще одном судне, покинувшем украинский порт. Как сообщается, турецкий сухогруз Nene Hatun направлялся в Стамбул. Однако судно село на мель в Босфоре.

На данный момент пролив закрыт, а транзит между Черным и Средиземным морями приостановлен на неопределенный срок, что выльется в огромные убытки для компаний, занимающихся морскими грузоперевозками. Выясняется, груз какой массы транспортировало судно, из-за которого теперь перекрыто судоходство на одной из оживлённых морских артерий.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:29
    +1
    Интересно что всплывет в результате расследования ? Может там в трюмах военная техника в Африку из западных поставок? прямой реэкспорт по схеме Роттердам плюс?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 11:36
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Интересно что всплывет в результате расследования

      Я Вас умоляю, ни кто копаться там не будет, во всем обвинят какого либо "козла отпущения", типа "пьяного украинского капитана", на этом все и закончиться, Турции очень выгодна "зерновая сделка" и она не будет "пилить один из суков, на котором сидит"
      1. avg
        avg Сегодня, 12:20
        0
        Перекрытие Босфора решает вопрос ограничения транспортировки нашей нефти. Мало того, что сокращается физический объем, так еще и простаивают дефицитные танкеры. Возрастают риски для покупателей и издержки страховщиков и судовладельцев. Словом, много чего может быть завязано на "пьяного укрокапитана и недисциплинированного матроса".
        1. for
          for Сегодня, 12:31
          0
          Цитата: avg
          "пьяного укрокапитана и недисциплинированного матроса"

          Как сообщается, турецкий сухогруз Nene Hatun направлялся в Стамбул. Однако судно село на мель в Босфоре
          1. avg
            avg Сегодня, 12:58
            0
            Полюбопытствуйте, на чей пост я отвечаю, а он выше.
    2. Seamaster
      Seamaster Сегодня, 11:41
      +1
      Вряд ли. Судя по фото, судно загружено по грузовую марку. Значит, что-то тяжелое, то есть, зерно. Военная техника, даже танки, сравнительно легкая - ее в трюмах не упрессуешь.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:53
        0
        Цитата: Seamaster
        Вряд ли. Судя по фото, судно загружено по грузовую марку.

        «Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов»,— говорится в сообщении ведомства в Twitter.

        Обычное явление. Плохая работа капитана и лоцмана ( если он был на судне).
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 11:58
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Плохая работа капитана и лоцмана ( если он был на судне).

          Там без лоцманов суда не ходят.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 12:32
            0
            Цитата: ВАШ
            Там без лоцманов суда не ходят.

            Да раз 50 ходил через Турецкие проливы, первые разы брал лоцмана, а затем подаешь, через агента (проливного) инфу, что ты ходил не раз, и они знают тебя по предыдущим проходам что ты "парень без проблем", но если идешь в турецкие порты, то лоцман обязателен. Место где сел "Nene Hatun" ( район Сарыер ) относительно широкое, ходить нужно осторожно, особенно когда идешь из Черного моря, там хорошо работает течение, на повороте может выбросить на берег ( что и случилось ).
            На карте видно Сарыер:
            1. ВАШ
              ВАШ Сегодня, 13:23
              0
              Цитата: tihonmarine
              Да раз 50 ходил через Турецкие проливы, первые разы брал лоцмана, а затем подаешь,

              Вы так заявляете. Вы владелец судна, капитан?
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:40
    +4
    Странная новость … Босфор несколько шире по фарватеру чтоб одно судно могло его перекрыть … тем более проводку осуществляют только турецкие шкиперы … ну значит туркам зачем-то понадобилась данная ситуация … где-то зарыт бакшиш))
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: silberwolf88
      Босфор несколько шире по фарватеру чтоб одно судно могло его перекрыть … тем более проводку осуществляют только турецкие шкиперы …

      Можно ходить и без лоцмана .... но если судно следует в порты Турции, лоцман обязателен. Те капитаны, которые редко ходят через Босфор, берут лоцмана.
  3. solar
    solar Сегодня, 11:40
    +2
    Очередной кликбейт.
    Турецкое судно в турецком проливе село на мель. Никакой сенсации, на море и не такое бывает.
    Но в заголовке сделали сенсацию.
    севшего на мель шедшего из украинского порта судна
  4. STUG III
    STUG III Сегодня, 11:43
    +2
    "Судно Dynamic M везет в Ливию 27,5 тонн кукурузы, а корабль под названием Torc направляется в Турцию с более чем 12 тоннами масла подсолнечника." В кузове КАМАЗа столько тонн уместится.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 11:46
      +1
      тоже не понял цифр. может пропущено "тыс". Просто целый корабль и всего 12 тонн, как то не верится.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    0
    судно село на мель в Босфоре... На данный момент пролив закрыт
    Порой складывается впечатление, что периодически суда в Босфоре садятся на мель не случайно. Если даже пролив проходят без лоцмана, то капитаны не первый раз идут этим маршрутом, так почему умудряются сесть на мель? То же и с Суэцким каналом - обязательно кто-нибудь да встанет поперек перекрыв все движение.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:46
    0
    Пусть до весны стоит......................
  7. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:47
    0
    Корабль Torc всего то с 12 тоннами подсолнечного масла ?
    Или автор допустил ошибку , или дурдом посылать корабль за 12 тоннами масла .
    Думаю 12 тыс тонн .
  8. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:48
    0
    *Судно Dynamic M везет в Ливию 27,5 тонн кукурузы, а корабль под названием Torc направляется в Турцию с более чем 12 тоннами масла подсолнечника. *
    что я сейчас прочитал. Автор понятия не имеет о чем пишет. из-за такого количества груза никто не будет фрахтовать судно.
  9. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:56
    0
    Украм позиция Турции не по нраву. Решили наказать. Все равно с них взять нечего.