Из украинских портов вышли очередные суда с продовольствием в рамках «черноморской зерновой сделки», о чем накануне сообщил Совместный координационный центр в Стамбуле.В заявлении говорится, что вчера, 15 января, украинские порты покинули три судна. Одно из них Antheia с почти 16 тысячами тонн пшеницы, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Данный груз предназначен для Афганистана в рамках гуманитарной помощи.Судно Dynamic M везет в Ливию 27,5 тонн кукурузы, а корабль под названием Torc направляется в Турцию с более чем 12 тоннами масла подсолнечника.В общей сложности, на сегодняшний день, в рамках «зерновой сделки» из трех украинских портов было вывезено порядка 17,5 млн. тонн агропродукции. Морские гавани покинули 652 судна, которые должны были доставить продовольствие, в первую очередь, импортерам из стран Африки и Ближнего Востока.В то же время, прикрываясь вероятной гуманитарной катастрофой в беднейших странах, Запад, как обычно, воспользовался достигнутыми договоренностями в своих интересах. Большая часть зерна из украинских потов направилась не в Африку или на Ближний Восток, а в ЕС, о чем неоднократно заявлял наш президент.Стоит добавить, что сегодня стало известно о еще одном судне, покинувшем украинский порт. Как сообщается, турецкий сухогруз Nene Hatun направлялся в Стамбул. Однако судно село на мель в Босфоре.На данный момент пролив закрыт, а транзит между Черным и Средиземным морями приостановлен на неопределенный срок, что выльется в огромные убытки для компаний, занимающихся морскими грузоперевозками. Выясняется, груз какой массы транспортировало судно, из-за которого теперь перекрыто судоходство на одной из оживлённых морских артерий.