Военное обозрение
Войти Регистрация

Отличия БМП от БТР

3
Отличия БМП от БТР

Многие ошибочно полагают, что БТР - это легкобронированная машина на колесном шасси, предназначенная для перевозки пехоты, а БМП - такая же легкобронированная машина, только гусеничная.


Однако разделение по типу шасси на самом деле далеко не всегда соблюдается. В СССР выпускались модели БТР, имеющих гусеничное шасси, например БТР-50 и БМД-1. Самой распространенной в мире моделью БТР также является американская М113 на гусеничном ходу, общий тираж которой превысил 80 тысяч экземпляров. На базе М113 была выпущена БМП, состоящая на вооружении ряда стран. Также существуют и колесные БМП, например, южноафриканская БМП Ratel. Также можно отметить состоящую на вооружении канадской армии колесную БМП MAV, финская БМП Patria, а также ряд моделей, производимых в других странах.

Несмотря на то, что БМП производились по обе стороны "железного занавеса", формальное разделение на БТР и БМП за пределами бывшего СССР и стран, входивших в Варшавский договор, появилось только в 90-е годы. Юридические критерии отличия БТР от БМП были сформированы лишь в 1990 году при подготовке договора об обычных вооруженных силах в Европе. На день его подписания в ноябре 1990 года общее число БМП и БТР в странах Варшавского договора составляло 43 378 единиц, европейские страны, входившие на тот момент в военный блок НАТО, располагали 33 723 единицами техники подобного типа. Таким образом, Варшавский блок почти на 10 тысяч единиц превосходил силы НАТО по этому показателю. Однако, советские переговорщики заявили, что силы блока НАТО в Европе превышают силы Варшавского договора по количеству имеющихся у них на вооружении БМП. В НАТО ответили, что не разделяют БТР и БМП, после чего было решено ввести и юридически зафиксировать четкое разделение по типам боевых машин.

Единственным критерием, разделяющим БТР и БМП, стало наличие артиллерийского вооружения. Таким образом, если машина оснащена только пулеметным вооружением, то по международной классификации она считается БТР, независимо от типа шасси. Если же техника имеет пушку, то она считается БМП. Однако, этот критерий не всегда соблюдается, как, например, в случае с не пошедшей в серию БТР-90 или украинской БТР-3.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:19
    -2
    Иногда, чтобы идти вперед , надо вернуться к корням. Сейчас в ходе СВО остро выявилась нехватка в транспортных средствах подвоза личного состава на ЛБС. Речь идет о подвозе подкреплений, БК, вывозе раненых. зачастую эту функцию выполняют "уралы" и даже "камазы". дело в том, что чатсо технику приходится ремонтировать в полевых условиях и "люди с опытом" выполняющие роль механиков в полевых условиях как правило разнофункциональны. Кто разбирается в камазах, кто в уралах. некоторые и в том и в том но таких меньше. Для тех кто не понимает, камазы зачастую в более хорошем состоянии и к ним есть запчасти но сама конструкция неподходящая-тент выше и левое переднее колесо находится прямо под кабиной, что в случае наезда на мину приводит к гарантированным потерям. Иногда такую функцию выполняют уазики "таблетки" -они вместительны, проходимы, ремонтопригодны и функциональны. остается пожалеть что не бронированы и то же самое проклятие плоской кабины. Не хватает бронированных транспортных средств. Вроде тех уралов в заводской броне, которые есть у росгвардии или хотя бы бронированных кунгов для перевозки личного состава. остается только мечтать о массовом насыщении "линзами" которые в армии все таки есть и это вселяет надежду , что со временем маховик ВПК раскрутится...
  2. atos_kin
    atos_kin Сегодня, 11:52
    0
    Если же техника имеет пушку, то она считается БМП.

    Если ствол 20 мм и выше, то это уже пушка. БТР вымирают как класс.
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:10
    0
    Вообще, БМП, это дальнейшее развитие концепции БТР. И главное отличие в том, что помимо функции БТР, а именно, доставка подразделения на поле боя, БМП способна поддерживать оное и в бою. Именно так по советской тактической науке.