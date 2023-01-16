Военное обозрение
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Институт изучения войны США спрогнозировал изменение фундаментальных подходов России к спецоперации

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Институт изучения войны США спрогнозировал изменение фундаментальных подходов России к спецоперации

В последнее время Вооруженные силы РФ демонстрируют изменение фундаментальных подходов к проведению специальной военной операции. Такое мнение высказывают эксперты Института изучения войны США, анализируя действия президента РФ Владимира Путина и высшего военного командования страны.


Во-первых, сейчас Россия предпринимает краткосрочные и долгосрочные усилия по наращиванию своих вооруженных сил. Так, наблюдается тенденция к радикальному увеличению армии посредством создания новых дивизий ВС РФ, а также увеличения возраста призыва на военную службу. Данные действия свидетельствуют на стремление президента реформировать ВС РФ для ведения масштабных боевых действий с применением обычных видов вооружений.

Во-вторых, Россия держит на военной службе мобилизованный личный состав, осуществляя его подготовку к вероятному использованию в дальнейших боевых действиях.

В-третьих, предпринимаются усилия по укреплению военной промышленности страны. Президент России Владимир Путин провел ряд встреч с представителями военной промышленности, посетил предприятия, а также признал существующие проблемы с разведывательными беспилотными летательными аппаратами.

В-четвертых, президент России сконцентрировал управление боевыми действиями в руках Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, участвующих в специальной военной операции. Не исключено, что это назначение свидетельствует о планах Кремля вести длительные боевые действия, считают американские аналитики.

Наконец, Россия готовит информационное пространство для поддержки специальной военной операции. Например, развиваются отношения ВС РФ с военкорами и блогерами.

Институт изучения войны США прогнозирует, что российские вооруженные силы могут предпринять новое крупное наступление на Луганском направлении, при этом на южном направлении – в Запорожской и Херсонской областях, ВС РФ будут заниматься обороной.

Также армия предпринимает усилия по нейтрализации возможного контрнаступления ВСУ, в том числе посредством лишения Украины большей части ее механизированных бригад, способных участвовать в контрнаступлении. Самым опасным сценарием американские аналитики называют наступление на северные области Украины с территории Белоруссии.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:07
    +4
    Институт изучения войны США спрогнозировал изменение фундаментальных подходов России к спецоперации
    Похоже на анализ, хотя некоторые допущения/гадание, имеет место быть.
    А теперь вопрос... нам стоит включится в полемику или подождём увидим???
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:32
      +2
      Цитата: rocket757
      нам стоит включится в полемику или подождём увидим???

      Собака лает, караван идёт!
      Можно было бы другую поговорку применить; «Свинья издохла, а хрюканье всё слышно», но рановато пока. yes
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:04
        0
        С некоторого времени, лента событий формируется не за бугром, а здесь, на полях сражений...
        Здесь все важно, а там... бабки отрабатывают/зарабатывают, не более того.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:45
      0
      а о чём полемизировать? Даже просто грамотному человеку было понятно, что на 40-млн.страну заходить с 0,25 млн.контингентом - полный идиотизм, но видимо грамотных неидиотов в ГШ может и есть, но голоса решающего у них не было. Нам безусловно сейчас надо наращивать численность и обеспечение Армии и вести операции как можно на большем количестве направлений, чтобы реализовать наше преимущество, пока НАТО не обеспечило укропов бронёй и артой и не уравняло огневую мощь сторон. Время сейчас двигаться, разбивать ВСУ на котлы и логистически несвязанные фронты, чтобы они не могли перебрасывать силы на слабеющие под нашими ударами направления. И главное - постоянно укреплять оборону и укрепления сразу после занятия новых рубежей, хватит в бирюльки играть, идёт ВОЙНА! Нужно ещё увеличивать Армию, как только подготовят уже призванных, нам ещё несколько территорий освобождать от прозападных режимов!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:08
        0
        видимо грамотных неидиотов в ГШ может и есть, но голоса решающего у них не было.
        . Разные голоса есть всегда, но к главному уху, то ли не допущены, то ли их не хотят слушать... по разному, но результат не шибко радостный.
        Так было, так есть, так и будет, увы.
    3. Zhan
      Zhan Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: rocket757
      Институт изучения войны США спрогнозировал изменение фундаментальных подходов России к спецоперации
      Похоже на анализ, хотя некоторые допущения/гадание, имеет место быть.
      А теперь вопрос... нам стоит включится в полемику или подождём увидим???

      Думаю да, рановато обсуждать. В генштабе идёт перетасовка, торпеды в пятую точку верховный вставил уже всем кому мог и фитили держит в руках.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:08
    +5
    Институт изучения войны (штатная численность 8 человек) видимо, наконец-то, заманил к себе на постоянную работу Капитана Очевидность. Эти "военные аналитики" просто пересказали самые возможные события, которые уже начали происходить. Вот такие они, американские аналитики...
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 11:09
    +2
    Нифига не понял.
    Как будто близкий к тексту пересказ перевода Google-пЪ... belay
  4. Mitos
    Mitos Сегодня, 11:09
    +2
    Им бы только анализировать. Но это нормальная ответная реакция страны на "дружественные" действия запада. Поставляя войну подкидывая оружия мира не добится, только больше смертей будет. Но видимо в этом и цель, не они умирают за свои интересы, а население которое и так они хотели уменьшить.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    +3
    эксперты Института изучения войны США
    Все пять пунктов включая подготовку информационного пространства в принципе сформулированы правильно и с этим можно согласиться. А вот заниматься прогнозом где российская армия начнет наступление для американцев занятие бесполезное. Где решит ГШ ВС РФ, там и начнет, а возможно и не на одном направлении.
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 11:19
    +1
    может что и есть похоже на правду в этих прогнозах, но в последнее время верить их прогнозам не стоит, если конечно в ГШ есть кроты...
  7. nobody75
    nobody75 Сегодня, 11:19
    +1
    И ничего про новую мобильную ОС, про ЕСУ ТЗ, которой ГЩ решил занятся всерьез. Будущее за интегрироваными робототехническими комплексами разведки - целеуказания - поражения. Срочно нужна единая защищенная шина данных для передачи данных в разведывательно - ударном контуре и выгрузки в озеро данных для последующего анализа!
    С Уважением
  8. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:24
    +1
    Журналисты Дмитрии Рогозины пошли в высокие технологии. На их место в журналистике пришли Ильи Полонские. Это что-то!
    В последнее время Вооруженные силы РФ демонстрируют изменение фундаментальных подходов к проведению специальной военной операции.
    Неужели?! Фундаментальные?! Я, например, не заметил. А кто заметил?
    Такое мнение высказывают эксперты Института изучения войны США, анализируя действия президента РФ Владимира Путина и высшего военного командования страны.
    Какие такие эксперты? Конкретную ссылочку полагается. Нет, у Ильи Полонского не полагается. Современная журналистика не требует. Посмотрим на эти "фундаментальные изменения".
    Во-первых, сейчас Россия предпринимает краткосрочные и долгосрочные усилия по наращиванию своих вооруженных сил.
    Кто-то видит в этом фундаментальные изменения?
    Во-вторых, Россия держит на военной службе мобилизованный личный состав, осуществляя его подготовку к вероятному использованию в дальнейших боевых действиях.
    Тоже фундаментальные изменения?
    В-третьих, предпринимаются усилия по укреплению военной промышленности страны. Президент России Владимир Путин провел ряд встреч с представителями военной промышленности, посетил предприятия, а также признал существующие проблемы
    laughing Без комментариев.
    В-четвертых, президент России сконцентрировал управление боевыми действиями в руках Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ.
    fool
    Наконец, Россия готовит информационное пространство для поддержки специальной военной операции. Например, развиваются отношения ВС РФ с военкорами и блогерами.
    crying В печку!!!
  9. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 11:44
    +1
    Мне любопытно а кто решил что на Запорожском направлении будет тишина? Усилия на нём решают вопрос с Авдеевкой вообще-то. Получается в этом институте балаболы, они за ГШ РФ уже всё порешали.