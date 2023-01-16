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Бойцы ЧВК «Вагнер» окружили группировку войск противника в Клещеевке

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Бойцы ЧВК «Вагнер» окружили группировку войск противника в Клещеевке

В районе Артемовска к югу от населенного пункта Клещеевка «вагнеровцы» заняли позиции ВСУ. Теперь поселок окружен. У противника фактически нет шансов его покинуть живыми, не сложив оружие.


Известно и о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» практически завершили зачистку западных пригородов Соледара от противника. На данный момент отдельные украинские военнослужащие пытаются скрываться в подземных шахтных выработках, но их находят.

Также российские силы заняли соляной рудник №7, «музыканты» продолжают освобождение железнодорожной станции Соль, расположенной севернее Артемовска. Уже большая часть ее территории находится под контролем наших войск.

В этом районе «вагнеровцы» продолжают наступать в направлении населенных пунктов Раздоловка и Краснополье. Они уже вошли в северную часть поселка Красная Гора.

Интенсивные уличные бои ведутся добровольцами и в самом Артемовске. Они продвигаются к центру города с северо-запада, востока, юго-востока и юга. Но само продвижение не является главной задачей ЧВК «Вагнер». Основной целью его бойцов является уничтожение как можно большего количества техники и живой силы противника.

На Купянско-Сватовском участке линия фронта пока остается неизменной. А вот на Сватово-Краснолиманском направлении успешно наступают подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии. На участке Площанка-Макеевка они возвращают ранее утраченные позиции в районе балки Журавка.

Также ВС России захватили несколько опорных пунктов противника в районе Заречного и Торского.

Возможно, зимнее наступление российских сил, о котором много говорили на Украине и на Западе, начинает постепенно разворачиваться.
Использованы фотографии:
https://vk.com/strelkov_info
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:08
    +13
    Клещеевка и Часов Яр крайне важны ВСУ для снабжения в Артемовске.Если удастся прервать снабжение их участь будет решена
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:25
      +9
      Клещеевка позволяет вести огневой контроль над дорогой ведущей из Часов Яр к Артемовску и Константиновке, учитывая что трассы на Северск и Славянск уже перерезаны физически, то Артемовск будет сидеть на голодном пайке, а с голодухи и холода в нем много не навоюешь. Потом будет черед брать Красное. как возьмем Красное из Бахмута шумерам можно и нужно тикать сразу, бо иначе труба. Тут пришел сосед с войны, вернее привезли в госпиталь, а потом пустили домой на пару суток, так он с двумя дыркамив боку и полуобмороженными ногами. На ноги страшно смотреть, как будто их кипятили в котле живьем, ну мороз не тетка. Из дома на улицу панически не выходит, боится холода. И главное он молчит, МОЛЧИТ чо не спросишь! Видать даже вспоминать страшно, опасно и не в настроение.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:37
        0
        хорошо пошло! Не просто так Герасим прыгнул за руль, лишь бы не мешал, пускай делает вид что рулит. Главное - не терять темп, пока укропы не успели подгрузиться бронёй и обеспечить ею новый корпус, дополнительные 70 000 укропов отдохнувших и получивших технику нам сейчас не в кассу. Работайте, парни!
        1. syabroleonid
          syabroleonid Сегодня, 12:56
          0
          какие 75 тысяч? Сейчас формируют только первый корпус. Если верить Бородаю.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 11:45
      0
      Может всю группировку ВС РФ передать пригожину в управление, глядишь и толк будет
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 11:58
        -1
        Цитата: Умник
        Может всю группировку ВС РФ передать пригожину в управление, глядишь и толк будет
        Ха такие слова на этом сайте вас Заминусуют. Ибо тут все люто ненавидят коммерсантов, и считают что только государство, что то в состоянии сделать. А все предприниматели это варюги и хапуги. Ну и так далее. Одним словом Комуняки.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:10
      +1
      Военкоматы во Львове перекрыли почти все въезды и выезды в город.

      Большинство мобилизованных жителей Львовской области после получения повесток отправляют в состав 24-й механизированной бригады, 80-й десантной бригады, 103-й и 125-й бригады ТрО. Эти бригады находятся под Бахмутом и под Сватово и, судя по усиленной работе львовских военкоматов, нуждаются в срочном восполнении потерь.

      Раньше «западенцы» (жители западных областей Украины) были на привилегированном положении. Их не забирали массово на фронт. Западенские части формировались под карательные задачи. Сейчас все изменилось. Как пишут в сети, во Львове «метут» мужчин для Бахмута. Кровавая мельница добралась и до них.

      Поляки способствуют этому процессу - им чем меньше мужчин на западе Украины, тем легче будет оккупировать и аннексировать эти области.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    +2
    Возможно, зимнее наступление российских сил, о котором много говорили на Украине и на Западе, начинает постепенно разворачиваться.
    Вероятно, будем посмотреть, когда станет очевидным.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:25
      +3
      Вот то то и оно.Интересная там ситуация складывается .ВСУ стянули силы не только к Артемовску ,но и к Северсау и Кремеррой.Они могут нанести как и удар оттуда,так и попасть в окружение.Я думаю,что в течение ближайших нпдель там решится Или,или.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:02
        +2
        Наступление, без серьёзного усиления огневыми средствами, не реально...
        Вопрос, чего и сколько у них осталось и где оно есть?
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:12
    +8
    В соледарских шахтах очень хорошая соль - с высоким содержанием микроэлементов и с достаточно физиологичным содержанием калия. Надеюсь в скором времени увидеть её в российских магазинах.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 11:28
      +4
      Обязательно поступит, мы в Крыму при Украине покупали артёмсоль, снова будем покупать, и Вы тоже будете, её там много.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:28
      +3
      Самвя лучшая соль-вКрыму.Я имею в виду пищевую.В Артемовске раньше,насколько в курсе большими обьемами добывали техническую соль.Для регенерации фильтров на котельных,в частности.Просто занимался этим и знаю откуда возили
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:29
      0
      проблема только в том,что рынок соли в РФ занят полностью...и занят не импортом(если не считать Белоруссию)...поэтому появление на рынке АртёмСоли будет вести за собой снижение объёмов других производителей. примитивно говоря,мы помощем Соледару,но нанесём удару по Баскунчаку или Соль-Илецку...причём зная наших жадных ритейлеров,к снижению цены на соль-это вряд ли приведёт.

      поэтому нам и нужно увеличения рынка потребления. и самым логичным тут решением является добавление производителя соли вместе с рынком потребителей. то есть с территориями бывшей Украины
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:16
    +5
    Участь и так решена-контроллить можно так же как и в Соледаре с окраин самого Н.п. НУ там на месте , конечно виднее, в зависимости от рельефа. Интересно что маятник обратно к Лиману качнулся. если выйти на утраченные позиции под Изюмом, то вся славянснко-крамтаорская группировка будет под угрозой. правда сначала еще в авдеевке надо котел захлопнуть. и в Северске. И Угледар с запада отрезать. Ну там целый начальник Генерального штаба теперь не месте. разберется и без наших советов как-нибудь. Главное что фронт разрезан под Соледаром и это явление все таки стратегического характера а "не взятие маленько поселка"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:32
      +5
      Интересный момент..А что,Герасимов до этого был "не на месте"?Он не руководил Генштабом,не планировал операции на Донбассе.Да и раньше,в самом начале?Генштаб был в стороне?
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:22
      0
      взятие куда большей Северодонецко-Лисичанской агромерации не привело к разрезанию фронта,а тут прям разрезали...то есть теперь у укров нет единого фронта от условного Угледара через Часов Яр на Славянска,да??? это не разрезание называется,а в лучшем случае вклинение...

      хотя для персонажа,который не умеет пользоваться ни яндекс-погодой,ни яндекс картами ничего удивительного...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +8
    поселок окружен. У противника фактически нет шансов его покинуть живыми, не сложив оружие.
    Только так и не как иначе. Успехов бойцам и минимальных потерь.
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:21
    +9
    Молодцы Вагнер … продолжайте давить этих ушлёпков забывших свои русские корни и перешедших под знамена и идеологию фашизма
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:27
    +4
    Окруженную бандерву - утилизировать.....
  8. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 11:34
    -1
    Надеюсь, регулярные части "музыкантам" посодействуют тяжёлой техникой и авиацией. Развивать наступление - необходимо, это Герасимовское топтанием на месте под названием "перемалывание" уже привело к харьковской трагедии и херсонскому отступлению. Видно же, что для Укрорейха личный состав - ничто, хоть и миллион положить - в Киеве не одумаются и не пойдут на переговоры. История Германии показала, что никакие потери и поражения не образумят фашистов.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:17
      0
      у Вагнеров и своя техника есть...насколько понятно из их относительно недавнего сообщения,пошли проблемы с боеприпасами...но они не только у них,так как благодаря бездумному складированию и "уничтоженным в байках одного женераля" хаймарсам,осенью склады боеприпасов РФ были прорежены...
  9. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 11:45
    +1
    Главное - никаких гуманитарных коридоров. А всех иностранных наёмников провести через кувалдо-процедуру.
  10. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:15
    0
    у Вагнеров тактика что ли сменилась? клещи,окружение. молодцы,грамотно стали работать. пусть ещё большезвёздных лапиных и прочих подучат
  11. Сын летчика
    Сын летчика Сегодня, 13:03
    0
    Думаю, что Соледар важная победа, но, скорее, политико-психологическая. Вагнеру виват-виват-виват! Но ЧВК такие войны не выигрываются. Хотелось бы более эффективных действий регулярных войск. Очень бы приветствовал разворачивание в западном тылу шумеров диверсионно-партизанской войны. Как был бы славно, если бы пара-тройка эшелонов с западной техникой улетела в пропасть где-нибудь в Карпатах
  12. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 13:04
    0
    Несвежие новости - премьер польши моравецкий, отправляется в Германию, чтобы просить Берлин о поставках танков ВСУ. Ничего не меняется, почти сто лет прошло, а поляки ума так и не набрались, всё пытаются Россию одолеть, причём своими бывшими холопами, но сегодня не Тухачевский командует походом!