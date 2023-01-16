Бойцы ЧВК «Вагнер» окружили группировку войск противника в Клещеевке

В районе Артемовска к югу от населенного пункта Клещеевка «вагнеровцы» заняли позиции ВСУ. Теперь поселок окружен. У противника фактически нет шансов его покинуть живыми, не сложив оружие.
Известно и о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» практически завершили зачистку западных пригородов Соледара от противника. На данный момент отдельные украинские военнослужащие пытаются скрываться в подземных шахтных выработках, но их находят.
Также российские силы заняли соляной рудник №7, «музыканты» продолжают освобождение железнодорожной станции Соль, расположенной севернее Артемовска. Уже большая часть ее территории находится под контролем наших войск.
В этом районе «вагнеровцы» продолжают наступать в направлении населенных пунктов Раздоловка и Краснополье. Они уже вошли в северную часть поселка Красная Гора.
Интенсивные уличные бои ведутся добровольцами и в самом Артемовске. Они продвигаются к центру города с северо-запада, востока, юго-востока и юга. Но само продвижение не является главной задачей ЧВК «Вагнер». Основной целью его бойцов является уничтожение как можно большего количества техники и живой силы противника.
На Купянско-Сватовском участке линия фронта пока остается неизменной. А вот на Сватово-Краснолиманском направлении успешно наступают подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии. На участке Площанка-Макеевка они возвращают ранее утраченные позиции в районе балки Журавка.
Также ВС России захватили несколько опорных пунктов противника в районе Заречного и Торского.
Возможно, зимнее наступление российских сил, о котором много говорили на Украине и на Западе, начинает постепенно разворачиваться.