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Новая модульная система для оказания помощи терпящим бедствие судам и подлодкам разработана в России

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Новая модульная система для оказания помощи терпящим бедствие судам и подлодкам разработана в России

Глубоководный аппарат АС-30. Фото иллюстрационное



В России разработан новый модульный комплекс для оказания помощи терпящим бедствие кораблям и подводным лодкам. Новая система спасения уже поступила на Северный и Тихоокеанский флоты.

Российские военные моряки получили новую систему спасения, позволяющую оказывать помощь терпящим бедствие кораблям, судам и подводным лодкам без использования специализированных судов. Разработчикам удалось разместить необходимое оборудование в обычных морских контейнерах, тем самым сделав комплекс модульным. Данные контейнеры можно размещать на борту любого подходящего судна, а не ждать прибытия специального спасательного.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны, поставки новых комплексов начались осенью прошлого года, первые системы получили моряки Северного и Тихоокеанского флотов. Командование флотов уже провело несколько учений для освоения комплексов. Также проверялась возможность размещения контейнеров на обычных судах и военных кораблях, их перебрасывали на большие расстояния морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В комплекс входят три контейнера с оборудованием. Первый контейнер оснащен системами, позволяющими откачивать воду с бортов кораблей, судов и подводных лодок. Второй предназначен для борьбы с пожарами и проведения спасательных работ. В третьем контейнере размещается оборудование для проведения глубоководных работ на борту подводных лодок.

По мнению экспертов, в некоторых случаях обычное судно с размещенными на борту контейнерами и командой спасателей может спасти жизни военным морякам, не дожидаясь подхода специальных судов аварийных служб.
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8 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:15
    +2
    Главное, чтобы этот комплекс не оказался (как всегда) очередным, на веки экспериментальным, анаговнетом в единственном экземпляре. Надеюсь, что их будет всегда больше одного на каждом флоте.
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:55
      -1
      Сколько лет прошло с момента гибели Курска и только сейчас озаботились?
      Лошарик уже который год в ремонте, что ещё кроме этого имеется?
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 12:08
      +2
      Ну написали же что прошли испытания и поступили на флота, на Северный и Тихоокеанский.
      И лучше чтобы было не по одному комплекту. А что с обслуживающей командой ? Оборудование специализированное, значит к нему и подготовленные люди должны быть.
  2. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 11:16
    -1
    По мнению экспертов, в некоторых случаях обычное судно с размещенными на борту контейнерами и командой спасателей может спасти жизни военным морякам, не дожидаясь подхода специальных судов аварийных служб.

    И сразу «Курск» вспомнился...
    Почти четверть века понадобилось...Почему-то не веселят темпы внедрения нового...
    1. frog
      frog Сегодня, 11:25
      +1
      Разнообразные системы спасения в полный рост создавались еще в Союзе. Только адмиралы не знали, что с ними делать....
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:19
    0
    Имея подводный флот просто необходимо иметь разноплановые системы спасения и оказания помощи терпящим бедствие … хорошо что уделяют этому внимание … тема нужная и важная
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +1
    Данные контейнеры можно размещать на борту любого подходящего судна, а не ждать прибытия специального спасательного.
    Что намного сократит время для начала спасательной операции. Следовательно и возрастают шансы на спасение команд (экипажей).
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 11:36
    -1
    А команда, которые эту технику обслуживает, я так понимаю вместе с контейнерами грузится