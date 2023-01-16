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На акции против политики НАТО в Германии развернули флаг ДНР и вспомнили о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

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На акции против политики НАТО в Германии развернули флаг ДНР и вспомнили о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

В Германии прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие представители левых партий. Акция была посвящена памяти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Участники акции протестовали против политики, проводимой военным блоком НАТО в странах Евросоюза.


Протестующие развернули флаг Донецкой Народной Республики и несли транспаранты с надписями, в которых упоминались события 2 мая в Одессе, когда украинскими нацистами были заживо сожжены мирные одесситы, выступившие против госпереворота 2014 года.

Немецкая газета Welt в своей статье делает упор на то, что большая часть участников акции протеста против политики НАТО являлись "белокожими немцами, в основном мужчинами", видимо, из-за превалирующей в последние годы тенденции, при которой представители левых движений начали ассоциироваться исключительно с представителями БЛМ и радикального феминизма. Протестующие скандировали антинатовские лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и другие.

Ранее представитель в Европарламенте от Ирландии Мик Уоллес заявил, что целью создания НАТО является расширение американского влияния в странах Европы. Он выразил мнение, что США создали НАТО для расширения своего влияния в государствах Европы. Депутат подчеркнул, что политикам следует начать заниматься защитой интересов представляемых ими народов, а не военно-промышленного комплекса США и военного блока НАТО.
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10 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:25
    +9
    Радует одно … есть ещё здравые люди в Германии … пусть их и мало … всё и везде начинается с малого
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:09
      0
      Им надо помогать, в том числе и деньгами, особенно когда на кону стоит вопрос масштабной войны в европейской части континента.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:30
    +3
    В Германии прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие представители левых партий.
     Левые в Германии малочисленны, к сожалению, настоящие левые, не СДПГ и прочие..Но тем не менее уже радует...
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:31
    +1
    Ну и отправили бы своего олафа в отставку.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +1
    Протестующие скандировали антинатовские лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома"
    А, что хорошее предложение "расплющить Запад" за то, что творится на Донбассе при полной поддержке и военной помощи Запада.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:40
    -2
    При всей положительности новости боюсь, что с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом современным властям РФ очень не по пути.
  6. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 11:45
    +2
    В Германии степень дрессировки коренного гражданина такая, что просто даже удивительно, что "белокожие немцы, в основном мужчины" вообще способны куда то выйти.
  7. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 11:51
    0
    Есть же толковые немцы, что не может не радовать.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +1
    На акции против политики НАТО в Германии развернули флаг ДНР и вспомнили о событиях 2 мая 2014 года в Одессе
    . Понятно, что не всем нравится то, что происходит в их странах, с их странами, но пока большая часть обывателя озабочен совсем другими проблемами.
    Какие перспективы... фиг её знает, поживём, увидим.
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:20
    0
    являлись "белокожими немцами, в основном мужчинами",
    ...во интерестная новость...а чё там в хермандиях все поголовно негры.....во докатились