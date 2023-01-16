В Германии прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие представители левых партий. Акция была посвящена памяти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Участники акции протестовали против политики, проводимой военным блоком НАТО в странах Евросоюза.Протестующие развернули флаг Донецкой Народной Республики и несли транспаранты с надписями, в которых упоминались события 2 мая в Одессе, когда украинскими нацистами были заживо сожжены мирные одесситы, выступившие против госпереворота 2014 года.Немецкая газета Welt в своей статье делает упор на то, что большая часть участников акции протеста против политики НАТО являлись "белокожими немцами, в основном мужчинами", видимо, из-за превалирующей в последние годы тенденции, при которой представители левых движений начали ассоциироваться исключительно с представителями БЛМ и радикального феминизма. Протестующие скандировали антинатовские лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и другие.Ранее представитель в Европарламенте от Ирландии Мик Уоллес заявил, что целью создания НАТО является расширение американского влияния в странах Европы. Он выразил мнение, что США создали НАТО для расширения своего влияния в государствах Европы. Депутат подчеркнул, что политикам следует начать заниматься защитой интересов представляемых ими народов, а не военно-промышленного комплекса США и военного блока НАТО.