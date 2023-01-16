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Министр финансов Белоруссии: Страна намерена договориться с Россией о рефинансировании части своего долга

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Министр финансов Белоруссии: Страна намерена договориться с Россией о рефинансировании части своего долга

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, выступая в эфире телеканала «Беларусь 1», заявил о том, что страна намерена договориться с Россией по поводу рефинансирования части своего долга.


Как отметил глава белорусского финансового ведомства, Москва покрывает до 70% заимствований Минска, в то время как обсуждение дальнейшего плана действий в этом направлении необходимо ввиду того, что европейский рынок кредитования для страны закрыт из-за экономических санкций.

У нас имеются обязательства погашения долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), имеются также межгосударственные кредиты, которые мы брали у России при разных обстоятельствах. Также есть решение, предусматривающее получение заёмных средств для госбюджета на российской фондовой бирже взамен европейских институтов, которые ввели против нас санкции. Речь идёт не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были, но не на 100%, а в какой-то части, чтобы нам было легче их погашать и обслуживать

– подчеркнул министр.

Как уточнил Селиверстов, этот вопрос уже обсуждался на уровне лидеров обеих стран, решение было принято: осталось лишь оформить некоторые договорённости на этот счёт.

Отметим, что в ноябре прошлого года пресс-служба белорусского правительства сообщила о том, что стороны подписали соглашение о выделении Минску кредита на сумму в 105 млрд рублей на реализацию проектов по импортозамещению. За несколько месяцев до этого, первый замминистра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что обеими странами был определён ряд совместных проектов по импортозамещению, общий объём финансирования которых составил 1,3 млрд долларов (около 87,8 млрд рублей).

Ранее в Республике Беларусь предложили Российской Федерации развивать совместные инвестпроекты, направленные на замещение импорта в условиях санкций со стороны Запада. О выделении Москвой 1,5 млрд долларов (примерно 101,3 млрд рублей) Минску для участия в программах импортозамещения говорил и президент страны Александр Лукашенко в рамках договорённостей со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, что в нынешнем году, общая сумма внешних долгов РБ, которые она должна будет погасить, включая их обслуживание, составляет 4,7 млрд долларов (317,5 млрд рублей).
Автор:
Использованы фотографии:
https://minfin.gov.by/
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13 комментариев
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  1. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:18
    +2
    Рефинансирование,не прощение. На преодоление фашистских санкций много сил и средств уходит и на оборону затраты резко возросли.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:24
      0
      Да бросьте, никто ничего возвращать не будет, ещё возьмут. По другому не получается к сожалению. Кислород перекрывают потихоньку, так что будем бороться с белорусами вместе.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:34
        -2
        Да им взаймы дать и не жалко. Могли б и простить долг. Не прощают только наверное на всякий случай. Чтоб не соскочили. Нам ещё умирать вместе. Ну или западу. Думаю им
      2. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 12:40
        +4
        совсогласен...именно поэтому чиновникам Батьки лучше помалкивать сейчас во всё горло о тонкостях долговых взаимоотношений России-Белоруссии, война идёт, заткнулись бы...
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 12:23
    0
    Ранее в Республике Беларусь предложили Российской Федерации развивать совместные инвестпроекты, направленные на замещение импорта в условиях санкций со стороны Запада. О выделении Москвой 1,5 млрд долларов (примерно 101,3 млрд рублей) Минску для участия в программах импортозамещения говорил и президент страны Александр Лукашенко в рамках договорённостей со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    Не вижу причин для задержки развития таких проектов. Весь мир в долгах как шелках, если так разобраться, все живут в долг, но самое неприятное, что их нужно со временем отдавать.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:44
      +1
      Цитата: Zhan
      все живут в долг

      Полосатые ещё и грабят.
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Zhan
      Ранее в Республике Беларусь предложили Российской Федерации развивать совместные инвестпроекты, направленные на замещение импорта в условиях санкций со стороны Запада. О выделении Москвой 1,5 млрд долларов (примерно 101,3 млрд рублей) Минску для участия в программах импортозамещения говорил и президент страны Александр Лукашенко в рамках договорённостей со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

      Не вижу причин для задержки развития таких проектов. Весь мир в долгах как шелках, если так разобраться, все живут в долг, но самое неприятное, что их нужно со временем отдавать.

      Белоруссия нам не отдает, только рефинансирование и новые берут, еще ДАМ говорил что тогда еще мы в них 200 лярдов зелени вложили безвозмездно и сейчас продолжаем.
  3. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 12:24
    -1
    Еще одни нахлебники прорисовываются, - Кормите нас за дружбу.
    1. максим1987
      максим1987 Сегодня, 12:28
      +2
      Цитата: Юн Клоб
      Еще одни нахлебники прорисовываются, - Кормите нас за дружбу.

      белорусы на эти деньги хотя бы действительно займутся импортозамещением, а не болтологией, как у нас( поменяв Запад на Восток). Потом пригодится
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:31
    +1
    Присоединяйтесь к Империи и ваш долг станет долгом Империи.
  5. maiman61
    maiman61 Сегодня, 12:32
    +1
    Какое рефинансирование? Вы о чем? Граждане России живут хуже чем в Беларуссии и какого черта мы должны им помогать? Хватит сидеть на нашем горбу! Надоели захребетники. Союзник, это тот, кто приносит нам прибыль, а не тот который тянет из нас все без конечно.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:50
      +1
      Цитата: maiman61
      Союзник, это тот, кто приносит нам прибыль, а не тот который тянет из нас все без конечно.

      Приносящие прибыль не союзники, но дойные коровы.
      Что-то таких у нас не наблюдается. hi
  6. кволту
    кволту Сегодня, 12:33
    +2
    что-то не пойму трудолюбивый белорусский народ, а в РФ все деньги просят(((