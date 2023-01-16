Министр финансов Белоруссии: Страна намерена договориться с Россией о рефинансировании части своего долга

У нас имеются обязательства погашения долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), имеются также межгосударственные кредиты, которые мы брали у России при разных обстоятельствах. Также есть решение, предусматривающее получение заёмных средств для госбюджета на российской фондовой бирже взамен европейских институтов, которые ввели против нас санкции. Речь идёт не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были, но не на 100%, а в какой-то части, чтобы нам было легче их погашать и обслуживать

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, выступая в эфире телеканала «Беларусь 1», заявил о том, что страна намерена договориться с Россией по поводу рефинансирования части своего долга.Как отметил глава белорусского финансового ведомства, Москва покрывает до 70% заимствований Минска, в то время как обсуждение дальнейшего плана действий в этом направлении необходимо ввиду того, что европейский рынок кредитования для страны закрыт из-за экономических санкций.– подчеркнул министр.Как уточнил Селиверстов, этот вопрос уже обсуждался на уровне лидеров обеих стран, решение было принято: осталось лишь оформить некоторые договорённости на этот счёт.Отметим, что в ноябре прошлого года пресс-служба белорусского правительства сообщила о том, что стороны подписали соглашение о выделении Минску кредита на сумму в 105 млрд рублей на реализацию проектов по импортозамещению. За несколько месяцев до этого, первый замминистра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что обеими странами был определён ряд совместных проектов по импортозамещению, общий объём финансирования которых составил 1,3 млрд долларов (около 87,8 млрд рублей).Ранее в Республике Беларусь предложили Российской Федерации развивать совместные инвестпроекты, направленные на замещение импорта в условиях санкций со стороны Запада. О выделении Москвой 1,5 млрд долларов (примерно 101,3 млрд рублей) Минску для участия в программах импортозамещения говорил и президент страны Александр Лукашенко в рамках договорённостей со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Напомним, что в нынешнем году, общая сумма внешних долгов РБ, которые она должна будет погасить, включая их обслуживание, составляет 4,7 млрд долларов (317,5 млрд рублей).