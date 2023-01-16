ОАК: Модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил успешный испытательный полёт

Как сообщает российская «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК), модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет.В ОАК говорят, что испытательный полет позволил проверить системы и оборудования самолета после модернизации.Работу над усовершенствованием характеристик бомбардировщика ОАК ведет совместно с проектно-конструкторскими бюро «Туполев» и «ТАНТК им. Г.М. Бериева».Модернизированный Ту-95МСМ обладает более высокими показателями эффективности и надёжности, отмечают в «Объединённой авиастроительной корпорации».Напомним, что «предок» Ту-95МСМ стратегический бомбардировщик Ту-95 был создан в СССР еще в 1952 году и являлся элементом военно-стратегического паритета СССР в холодной войне с США.Этот самолет вместе со своими модификациями занимает первые места в мире по ряду показателей. Так, он является самым скоростным в мире самолётом с турбовинтовыми двигателями, а также единственным в мире серийным бомбардировщиком-ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями.Непосредственно Ту-95МСМ является усовершенствованной версией Ту-95МС, который также был спроектирован тоже еще в советское время. Ту-95МСМ получил новый двигатель, навигационно-вычислительную систему и комплексную систему управления и много чего другого. На ракетоносец можно подвесить до 8 стратегических крылатых ракет «воздух-земля» типа Х-101 или Х-102, последние из которых имеют термоядерные боеголовки.