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ОАК: Модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил успешный испытательный полёт

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ОАК: Модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил успешный испытательный полёт

Как сообщает российская «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК), модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет.


В ОАК говорят, что испытательный полет позволил проверить системы и оборудования самолета после модернизации.

Работу над усовершенствованием характеристик бомбардировщика ОАК ведет совместно с проектно-конструкторскими бюро «Туполев» и «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Модернизированный Ту-95МСМ обладает более высокими показателями эффективности и надёжности, отмечают в «Объединённой авиастроительной корпорации».

Напомним, что «предок» Ту-95МСМ стратегический бомбардировщик Ту-95 был создан в СССР еще в 1952 году и являлся элементом военно-стратегического паритета СССР в холодной войне с США.

Этот самолет вместе со своими модификациями занимает первые места в мире по ряду показателей. Так, он является самым скоростным в мире самолётом с турбовинтовыми двигателями, а также единственным в мире серийным бомбардировщиком-ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями.

Непосредственно Ту-95МСМ является усовершенствованной версией Ту-95МС, который также был спроектирован тоже еще в советское время. Ту-95МСМ получил новый двигатель, навигационно-вычислительную систему и комплексную систему управления и много чего другого. На ракетоносец можно подвесить до 8 стратегических крылатых ракет «воздух-земля» типа Х-101 или Х-102, последние из которых имеют термоядерные боеголовки.
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Использованы фотографии:
Ростех
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8 комментариев
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  1. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:45
    +3
    Вот же умели строить на века,не за бабло а за совесть и ещё послужит старичок.
    Настоящая кузькина мать.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:02
      +3
      Многие Ту-95МС построены позже, чем часть Ту-22М и Ту-160. Последний построен в 1992 году. Это не прямой наследник первоначального Ту-95, а самолёт на базе противолодочного Ту-142.
  2. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 12:51
    0
    И это далеко не первый модернизированный Ту-95 за последние годы. Не так ли?
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:03
      0
      Ту-95 МСМ это модернизация Ту-95 МС, созданного, в свою очередь, на базе Ту-142. Ту-95 первоначальных давно нет на вооружении.
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:52
    0
    хорошая новость ... большой запас по прочности и модернизации обеспечит его работу ещё на десятилетия до ввода достойной смены
  4. Floke
    Floke Сегодня, 12:59
    -1
    Сколько их уже модернизировано до версии Ту95МСМ?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Floke
      до версии Ту95МСМ?

      А еще будут ТУ95МСМСМСМСМСМ.....Других-то нету !
  5. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 13:21
    0
    "Медведь" (по классификации НАТО нашего Ту-95) ещё даст всем прикурить!

    Хотя КБ Туполева и распалось, но дело его живёт!