Украинская пресса проанализировала видео ликвидации боевиков ВСУ в окопах под Кременной

Недавно в интернете появилось видео, запечатлевшее уничтожение российскими военнослужащими украинских боевиков в окопах под Кременной. В социальных сетях делались выводы, что российские солдаты якобы были одеты в украинскую военную форму. Однако это опровергает сама украинская пресса.Как сообщает украинское издание «Страна», в действительности российские военнослужащие атаковали в своей форме. В форму ВСУ они не переодевались.Главный редактор одного из украинских ресурсов Юрий Бутусов тоже опроверг версию о том, что ВС РФ атаковали окопы под Кременной в украинской форме. Он опирается в своих выводах на информацию от украинских военных. Они сообщили, что российские бойцы смогли окружить позицию ВСУ и внезапно зайти с тыла. Именно по этой причине – внезапное появление с тыловой стороны – их и приняли за украинских военных.Как рассказывает Бутусов, данные события произошли у Краснопоповки в Луганской Народной Республике. В результате действий российских военных были ликвидированы 10 военнослужащих ВСУ.Украинское подразделение не смогло оперативно закрепиться и развернуть оборону, в итоге российская группа зашла в тыл позиции, которую охраняли двое боевиков ВСУ. Украинские солдаты не смогли вовремя сориентироваться и отразить нападение российских военных, подчеркивает украинский журналист.Бутусов назвал главной причиной произошедшего ошибки при проведении разведки до момента занятия позиции украинским формированием.