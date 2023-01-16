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Украинская пресса проанализировала видео ликвидации боевиков ВСУ в окопах под Кременной

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Украинская пресса проанализировала видео ликвидации боевиков ВСУ в окопах под Кременной

Недавно в интернете появилось видео, запечатлевшее уничтожение российскими военнослужащими украинских боевиков в окопах под Кременной. В социальных сетях делались выводы, что российские солдаты якобы были одеты в украинскую военную форму. Однако это опровергает сама украинская пресса.


Как сообщает украинское издание «Страна», в действительности российские военнослужащие атаковали в своей форме. В форму ВСУ они не переодевались.

Главный редактор одного из украинских ресурсов Юрий Бутусов тоже опроверг версию о том, что ВС РФ атаковали окопы под Кременной в украинской форме. Он опирается в своих выводах на информацию от украинских военных. Они сообщили, что российские бойцы смогли окружить позицию ВСУ и внезапно зайти с тыла. Именно по этой причине – внезапное появление с тыловой стороны – их и приняли за украинских военных.

Как рассказывает Бутусов, данные события произошли у Краснопоповки в Луганской Народной Республике. В результате действий российских военных были ликвидированы 10 военнослужащих ВСУ.

Украинское подразделение не смогло оперативно закрепиться и развернуть оборону, в итоге российская группа зашла в тыл позиции, которую охраняли двое боевиков ВСУ. Украинские солдаты не смогли вовремя сориентироваться и отразить нападение российских военных, подчеркивает украинский журналист.

Бутусов назвал главной причиной произошедшего ошибки при проведении разведки до момента занятия позиции украинским формированием.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:34
    +11
    Наши воины действительно вышли с тыла на позиции.Но это говорит о правильной организации и командованием на поле боя,и соответственно хорошо разведали позиции
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:37
      +4
      а что их, только в лоб атаковать?
      с бандервой рыцарские методы войны не следует привлекать.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:01
      +6
      Двое боевиков Укровермахта не пожелали сдаваться в плен, и были прямиком отправлены на встречу с Бандерой. am Туда им и дорога. am
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
      Земля им стекловатой. good
  2. мазута
    мазута Сегодня, 12:36
    +5
    Плакать не будем.Здоровья усопшим.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:38
    +8
    В окопе было 3 "тела", один лежал, второй автомат не отдавал, а когда заговорил третий, по речи - наемник, а далее, все, только в кино у полосатых, герой монологи произносит..., один не отдал автомат, другой вякнул.... Тары-быры разводить? Их двое (трое).....На нет и суда нет.
  4. hiller
    hiller Сегодня, 12:38
    +16
    Да "положить прибор" на комменты салорейха. Наш боец дал им шанс жить. Далее - смерть. Наш боец рисковал собственной жизнью, но В СПИНУ СТРЕЛЯТЬ НЕ СТАЛ! Русский он, русский. Неважно кто по национальности. По духу - русский.
    1. Червоный Байкер
      Червоный Байкер Сегодня, 13:11
      0
      Совершенно верно.
      Они мордами уткнулись от страха в своем окопе. Им были даны два шанса .
      От ихнего командования - умереть достойно
      От нашего солдата - сдаться
      Отказались от обоих.
      Но если бы представить, что они сдались....
      Идёт бой.
      В тыл ,пленных сразу не отправишь.
      Наших - пару человек и надо кого то выделять связать и охранять.
      Оправдано ли это?
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:39
    +5
    Буквально вчера в этом же районе наши воины "размотали" РОП 25 ДШБр , командир роты был взят в плен.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:44
      +6
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Буквально вчера в этом же районе наши воины "размотали" РОП 25 ДШБр , командир роты был взят в плен.

      Серьезный и умелый враг, и если их действительно разбили, то это хороший результат
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:48
    -5
    Зато... Сколько лайков в сети этот видосик заработал!
    Стал "вирусным" видио!..
    А всё почему?
    На миру и смерть красна. (древ. русская мудрость)
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 13:15
      -1
      Стесняюсь спросить...
      Все, кто минусит, настоящие "военнослужащие ВСУ"?
      Или просто... сочувствующие?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +2
    Им наш боец предлагал сдаться, но повели они себя неадекватно поэтому оба и получили по короткой очереди. Странно, что украинская сторона не заорала на весь мир о том, что российские в/сл расстреливают украинских солдат, а просто постаралась оправдать их смерть неожиданным заходом наших в тыл.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:00
    +3
    Боец делал все по обстановке и еще предложил сдаться . Они шансом не воспользовались ,толь от неожиданности ,толи от своей уверенности