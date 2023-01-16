Груды не прикопанных в грунт мин: установка заграждения от российской техники украинскими военными

В первые месяцы проведения спецоперации российские войска сталкивались с обширными минными полями, которые были расставлены перед украинскими позициями по всем правилам сапёрного искусства: мины были размещены в грунте, хорошо замаскированы и порой соединены в управляемые сети. Судя по появляющимся видео, в настоящее время украинские военные на утруждают себя кропотливой работой при установке заграждений.
Российский боец снял видео, на котором демонстрируются позиции ВСУ в районе освобождённой Павловки, на подступах к Угледару. Сидевшие здесь украинские военные не выдержали натиска и бежали, оставив после себя множество оружия и амуниции. Подступы к позициям усеяны грудами не прикопанных мин, лежащих под открытым небом или слегка прикрытых листвой. Данное заграждение было предназначено против российской боевой техники, однако она так и не пришла с этого направления, а позиции были взяты пехотой.
По всей видимости, на украинские позиции привезли грузовик с минами и военные кучно разбросали их по округе, не обременяя себя работой по маскировке заграждения. Этот случай говорит о существенном снижении квалификации личного состава ВСУ, кадровые части которых были выбиты в предыдущих боях.