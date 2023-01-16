Военное обозрение
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Груды не прикопанных в грунт мин: установка заграждения от российской техники украинскими военными

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Груды не прикопанных в грунт мин: установка заграждения от российской техники украинскими военными

В первые месяцы проведения спецоперации российские войска сталкивались с обширными минными полями, которые были расставлены перед украинскими позициями по всем правилам сапёрного искусства: мины были размещены в грунте, хорошо замаскированы и порой соединены в управляемые сети. Судя по появляющимся видео, в настоящее время украинские военные на утруждают себя кропотливой работой при установке заграждений.


Российский боец снял видео, на котором демонстрируются позиции ВСУ в районе освобождённой Павловки, на подступах к Угледару. Сидевшие здесь украинские военные не выдержали натиска и бежали, оставив после себя множество оружия и амуниции. Подступы к позициям усеяны грудами не прикопанных мин, лежащих под открытым небом или слегка прикрытых листвой. Данное заграждение было предназначено против российской боевой техники, однако она так и не пришла с этого направления, а позиции были взяты пехотой.

По всей видимости, на украинские позиции привезли грузовик с минами и военные кучно разбросали их по округе, не обременяя себя работой по маскировке заграждения. Этот случай говорит о существенном снижении квалификации личного состава ВСУ, кадровые части которых были выбиты в предыдущих боях.

Автор:
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:05
    +1
    В Лисичанске вообще поверх асфальта в связках на блокпостах лежали. а в Тошковке поверх асфальта но кусками шифера прикрытые...
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:11
    0
    Это же сколько потом работы по разминированию....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:28
      0
      Это обычное дело для войны, тут вопросов быть не может.
      Мариуполь до сих пор наши бойцы разминируют.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:13
    +4
    усеяны грудами не прикопанных мин,
    А груды гранат ни кого не смущают?
    Мины завезли, что бы это подразделение, скорей всего набранное из поспешно мобилизованных, установило их перед своими позициями, методом "строевого расчета", но что то мне кажется, что они о таком и не слыхали, да и судя по тому как наш боец тяжело передвигается по грязи, украинцы не захотели мараться...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:25
      0
      Нашим бойцам и сапёрам нужно проверять нет ли под каждой кучей такого добра главной мины, установленной по всем правилам, чтобы не сдетонировала сама куча.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +1
    в настоящее время украинские военные на утруждают себя кропотливой работой при установке заграждений.
    Сейчас не до качества, поэтому раскидывают кто как может с надеждой на авось. Недавно показывали работу наших саперов на подготовленных минных полях. Площади огромны, работы выше крыши, поэтому приходится применять и УР-77 ("Змей горыныч").
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:16
    +4
    Вообще мина на фото предназначена под древний минный раскладчик ВМР-1.

    Также под ВМР-2, там жёлоба нет, но есть механизм предающий вращение минам, отчего их можно сбрасывать с большей высоты не опасаясь что опрокинуться.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:26
    +1
    Груды не прикопанных в грунт мин: установка заграждения от российской техники украинскими военными
    . Музыканты и повара, шо сних взять?
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:28
    +1
    На Белорусской границе, асфальт эксковатером перекопали а рядом противотанковые мины в три-четыре ряда прямо на асфальт положили и ждут Российские танки.
    Иногда думаю,им бы горилки побольше,что бы указатели на тех дорогах поменяли и леопарды на них пустили,но сдаётся мне,что и без горилки,с такой кашей в головах и сами поверят что они и есть леопарды.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    0
    Как в "Трембите", еще лет 5 потом поля и леса зачищать придется..... Ну да это уже почти мирная работа, до этого еще далеко.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:34
    0
    Минное поле - это обоюдоостый меч.
    Кабы знать... может для себя набросали?
  10. hiller
    hiller Сегодня, 12:48
    0
    А бардак какой на позициях - одно слово свиньи. Привыкли жить в дерьме. В дерьме и подыхают.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:11
    0
    Уложить на бруствер с десяток мин от окопа в метре и на что надеяться ? Случайная пуля и разнесет это укрытие минами в месте с минерами