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Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям

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Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям

Министерство обороны согласовало график работ по подготовке проходящего ремонт с модернизацией атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" к испытаниям. По итогам подготовительного этапа будет принято решение о сроках выхода крейсера в море.


Капитальный ремонт "Адмирала Нахимова" подходит к концу, в скором времени корабль выйдет на послеремонтные испытания. В настоящее время корабль уже готовят к прохождению испытаний, сейчас идет предварительный этап подготовки, по итогам которого и будет принято решение о готовности корабля покинуть достроечную стенку Севмаша и выйти в море, сообщают "Изветия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

О том, что Севмаш начал формировать сдаточную команду для "Адмирала Нахимова", стало известно еще в феврале прошлого года, об этом официально сообщала ОСК. Часть команды будет готовить крейсер к прохождению испытаний, другая - участвовать в них и сдавать корабль военным. Одновременно началось формирование экипажа обновленного крейсера.

В настоящее время "Адмирал Нахимов" находится у набережной Севмаша, сроки завершения работ не называются, однако ранее сообщалось, что вернуться в боевой состав корабль должен в начале 2023 года. Сразу же после окончания работ на "Адмирале Нахимове" на модернизацию и капитальный ремонт встанет флагман Северного флота однотипный тяжелый атомный крейсер "Петр Великий"

В ходе модернизации крейсер, вошедший в состав Северного флота еще в 1988 году, полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, "Адмирал Нахимов" будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
Использованы фотографии:
ОСК
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11 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:16
    +2
    192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР-это реальная боевая мощь good
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:21
      +5
      Это все хорошо.Но к этому крейсеру нужно усиление.Количество ударных вооружений ,но надо еще и крепкая оборона.Наличие на борту "Форта"(флотского С300) как известно,"Москве" не помогло".Крейсер должен находится в составе ордера,под охраной других клраблей с серьезным ПВО.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:28
        -2
        Наличие на борту "Форта"(флотского С300) как известно,"Москве" не помогло"
        ...а у тебя есть данные по случаю ЧС на борту РК Москва???...а ну поведай нам всем
        1. Смею_заметить_
          Смею_заметить_ Сегодня, 12:29
          0
          Нырните и спросите у "Москвы".
          Зачем нам черпать не из первоисточника?..
      2. Zhan
        Zhan Сегодня, 12:42
        +1
        [

        Там ПВО более чем серьёзная и дальней и ближней зоны, главное экипаж грамотно и хорошо подготовить. А с дуру можно и член поломать....
    2. Умник
      Умник Сегодня, 12:35
      +1
      Вотэто вундервафля получилась мое уважение! Ему бы еще в группу штук 5 фрегатов и 2 дэпл
  2. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 12:17
    0
    Как же хочется попасть на этот корабль просто по палубе погулять ощутить мощь.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:30
      +1
      Да мощь можно ощутить и на гораздо меньшем корабле.И попасть на него можно в Новороссийске.Крейсер"Фельдмаршал Кутузов".Ему то семьдесят лет,а все равно-мощь присутствует
    2. Умник
      Умник Сегодня, 12:36
      -1
      Когда его введут в строй напьюсь! От радости
  3. far diu
    far diu Сегодня, 12:22
    +2
    Главное чтобы под конец ремонта пожар не случился.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:38
    -1
    Боже, храни Орланы! Это очень грозное и страшное оружие... да еще с бесконечным запасом хода на АУ.