Гросси: МАГАТЭ намерено расширить своё присутствие на Украине

Для предотвращения возможности аварии на одном из атомных объектов, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено расширить свое присутствие на территории Украины. Об этом заявил глава этой международной организации Рафаэль Гросси.В рамках мероприятий, направленных на увеличение присутствия МАГАТЭ на территории Украины, предполагается организовать постоянное непосредственное наблюдение со стороны представителей организации на всех находящихся в стране АЭС.Также сообщается о намерении Гросси в ближайшее время посетить Россию и Украину. Гендиректор МАГАТЭ планирует провести встречи с главами государств - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако, по словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, в графике президента России пока не значится проведение каких-либо встреч или переговоров с главой МАГАТЭ.МАГАТЭ начало мониторить ситуацию вокруг российской Запорожской АЭС после участившихся обстрелов объекта со стороны украинских боевиков. Агентство выступило с призывом к обеим сторонам конфликта прекратить ведение огня для предотвращения ядерной катастрофы.Ранее в МАГАТЭ заявили о планах разместить своих экспертов на территориях Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС на Украине, а также на Чернобыльской площадке. Сообщалось, что на каждом из вышеперечисленных подконтрольных Киеву ядерных объектов будут постоянно находиться по два эксперта агентства.Напомним, что Гросси считает "территорией Украины" и Энергодар, где расположена ЗАЭС. По Конституции РФ, Энергодар, как и вся Запорожская область, является территорией России.