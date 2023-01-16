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Гросси: МАГАТЭ намерено расширить своё присутствие на Украине

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Гросси: МАГАТЭ намерено расширить своё присутствие на Украине

Для предотвращения возможности аварии на одном из атомных объектов, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено расширить свое присутствие на территории Украины. Об этом заявил глава этой международной организации Рафаэль Гросси.


В рамках мероприятий, направленных на увеличение присутствия МАГАТЭ на территории Украины, предполагается организовать постоянное непосредственное наблюдение со стороны представителей организации на всех находящихся в стране АЭС.

Также сообщается о намерении Гросси в ближайшее время посетить Россию и Украину. Гендиректор МАГАТЭ планирует провести встречи с главами государств - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако, по словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, в графике президента России пока не значится проведение каких-либо встреч или переговоров с главой МАГАТЭ.

МАГАТЭ начало мониторить ситуацию вокруг российской Запорожской АЭС после участившихся обстрелов объекта со стороны украинских боевиков. Агентство выступило с призывом к обеим сторонам конфликта прекратить ведение огня для предотвращения ядерной катастрофы.

Ранее в МАГАТЭ заявили о планах разместить своих экспертов на территориях Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС на Украине, а также на Чернобыльской площадке. Сообщалось, что на каждом из вышеперечисленных подконтрольных Киеву ядерных объектов будут постоянно находиться по два эксперта агентства.

Напомним, что Гросси считает "территорией Украины" и Энергодар, где расположена ЗАЭС. По Конституции РФ, Энергодар, как и вся Запорожская область, является территорией России.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:27
    +1
    В Энергодар ещё одного "представителя" пришлют?!
    Щедро...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:15
      0
      С Гросси с его МАГАТЭ, как с козла молока!
      Его МАГАТЭ - такая же "слепая" и проукраински разведывательная, прозападно заангажированная организация, как и ОБСЕ.
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:35
    +1
    МАГАТЭ по указке янки отправляют на ещё не освобождённые от укропов АЭС чисто для поддержки позиций киевского режима, живой щит против нас, таковы реалии.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:35
    +1
    Гросси: МАГАТЭ намерено расширить своё присутствие на Украине
    Понятно, откосить они не могут, ОПЛАЧЕНО!
  4. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 12:38
    0
    О "грязной бомбе"-судя по относительно быстрой реакции агентства , они там крайний раз надыбали что то и приняли превентивные меры.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    +1
    (МАГАТЭ) намерено расширить свое присутствие на территории Украины
    А толку? Присутствуют на ЗАЭС, а Гросси не находит смелости и сил признать, что обстрел станции ведут ВСУ. "Дипломатично" призывает обе стороны прекратить огонь. На других украинских АЭС возможно готовили компоненты для "грязной бомбы", так разве представители МАГАТЭ смогут это зафиксировать, а тем более когда уже все возможные "улики" подтерты. Вот и получается, что исключительно имитация кипучей деятельности (ИКД).
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    0
    И чё ему дома не сидится? Не званный гость.....................
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: Uprun
      И чё ему дома не сидится? Не званный гость.....

      Не званный гость, хуже шумера.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:58
      0
      Не званный гость.
      ..незваный гость хуже татарина....татары пожаловались в ёён и теперь надо называть --незваный гость лучше татарина
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:00
    0
    Также сообщается о намерении Гросси в ближайшее время посетить Россию
    ...може сначалу фукусиму посетит....гадит радиоактивными отходами уже 11 лет....не чё у них в мэгэтех в бошках вооще!!!!....полный феньшуй по ходу
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:04
    0
    сообщается о намерении Гросси в ближайшее время посетить Россию и Украину. Гендиректор МАГАТЭ планирует провести встречи с главами государств - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Не надо Вове с ним встречаться ,запачкаешься об американскую шестерку .Нет в словах Гросси хоть толики правды ,лишь желание услужить.По этому встреча с ним не продуктивна априори ,будет вилять хвостом ,что бы не называть вещи своими именами .А на что способны международные наблюдатели ,мы уже видели ,на примере ОБСЕ