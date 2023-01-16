В российском МИД заявили о давлении извне на Кишинёв, цель которого - разорвать все связи с Москвой

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил о том, что осуществляется давление извне на Кишинёв, цель которого – разорвать все связи с Москвой. Как уточнил дипломат, введение зеркальных мер Москвой на приостановку Кишинёвом вещания русскоязычных телеканалов – не лучшая идея, ведь это ещё больше затруднит двусторонние отношения, которые и так натянуты.
Говоря о возможных ответных мерах, нужно понять, что граждане Молдовы нам не чужие. Введение таких мер ещё больше затруднит культурные, гуманитарные и человеческие контакты между народами двух стран. Это то, чего именно и добиваются внешние силы, подталкивая Молдову к разрыву связей с Россией. Мы постоянно призываем наших молдавских коллег не идти на поводу у них
– рассказал Полищук в интервью агентству ТАСС.
В то же время он напомнил и о том, что Россия считает приостановку вещания русскоязычных каналов актом политической цензуры, нарушающим принцип плюрализма СМИ, а также сознательным лишением всех русскоязычных жителей Республики Молдова источников новостного контента на предпочитаемом ими языке.
Вот, что он добавил по этому поводу:
Добиваемся должной и правовой оценки этого беззакония с целью отмены этих ограничений посредством международных организаций, поскольку данный шаг со стороны молдавских властей расцениваем как нарушение прав и свобод национальных меньшинств как в Молдове, так и в других странах
Напомним, что недавно комиссия по ЧС при правительстве РМ приостановила лицензию на вещание 6 телеканалов: «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акцент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». Власти страны мотивировали своё решение якобы «защитой медиапространства республики от искажённого освещения событий в связи с конфликтом на Украине, а не борьбой с русским языком», что само по себе является лицемерием со стороны официального Кишинёва, который постоянно твердит о «влиянии российской пропаганды» на молдавское общество, всё больше раскручивая маховик русофобии в республике.