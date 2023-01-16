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В российском МИД заявили о давлении извне на Кишинёв, цель которого - разорвать все связи с Москвой

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В российском МИД заявили о давлении извне на Кишинёв, цель которого - разорвать все связи с Москвой

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил о том, что осуществляется давление извне на Кишинёв, цель которого – разорвать все связи с Москвой. Как уточнил дипломат, введение зеркальных мер Москвой на приостановку Кишинёвом вещания русскоязычных телеканалов – не лучшая идея, ведь это ещё больше затруднит двусторонние отношения, которые и так натянуты.


Говоря о возможных ответных мерах, нужно понять, что граждане Молдовы нам не чужие. Введение таких мер ещё больше затруднит культурные, гуманитарные и человеческие контакты между народами двух стран. Это то, чего именно и добиваются внешние силы, подталкивая Молдову к разрыву связей с Россией. Мы постоянно призываем наших молдавских коллег не идти на поводу у них

– рассказал Полищук в интервью агентству ТАСС.

В то же время он напомнил и о том, что Россия считает приостановку вещания русскоязычных каналов актом политической цензуры, нарушающим принцип плюрализма СМИ, а также сознательным лишением всех русскоязычных жителей Республики Молдова источников новостного контента на предпочитаемом ими языке.

Вот, что он добавил по этому поводу:

Добиваемся должной и правовой оценки этого беззакония с целью отмены этих ограничений посредством международных организаций, поскольку данный шаг со стороны молдавских властей расцениваем как нарушение прав и свобод национальных меньшинств как в Молдове, так и в других странах

Напомним, что недавно комиссия по ЧС при правительстве РМ приостановила лицензию на вещание 6 телеканалов: «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акцент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». Власти страны мотивировали своё решение якобы «защитой медиапространства республики от искажённого освещения событий в связи с конфликтом на Украине, а не борьбой с русским языком», что само по себе является лицемерием со стороны официального Кишинёва, который постоянно твердит о «влиянии российской пропаганды» на молдавское общество, всё больше раскручивая маховик русофобии в республике.
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Использованы фотографии:
https://www.mid.ru/ru/
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6 комментариев
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  1. alekc75
    alekc75 Сегодня, 14:51
    0
    немного осталось румынке-в этом году порт возьмут и ПМР вздохнёт свободно!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: alekc75
      немного осталось румынке-в этом году порт возьмут и ПМР вздохнёт свободно!

      Ваши слова да в уши НШ Герасимову winked
    2. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 15:09
      0
      А может Краков в этом году? :)) год и месяц всего :))
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:07
    0
    В российском МИД заявили о давлении извне на Кишинёв, цель которого - разорвать все связи с Москвой
    . Да ладно, санду манду и рада бы, да страшно, народу, просто жизни не будет вовсе, никому они не нужны.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:18
      0
      Да ладно, санду манду и рада бы
      Как правильно вы сказали. Надеюсь слово после "санду" с ударением на последний гласный?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:14
    0
    Если до окончания сроку пчелка не введет молдаван под румын, то уйдут ее...., полосатые не помогут.