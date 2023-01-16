В российском МИД заявили о давлении извне на Кишинёв, цель которого - разорвать все связи с Москвой

Говоря о возможных ответных мерах, нужно понять, что граждане Молдовы нам не чужие. Введение таких мер ещё больше затруднит культурные, гуманитарные и человеческие контакты между народами двух стран. Это то, чего именно и добиваются внешние силы, подталкивая Молдову к разрыву связей с Россией. Мы постоянно призываем наших молдавских коллег не идти на поводу у них

Добиваемся должной и правовой оценки этого беззакония с целью отмены этих ограничений посредством международных организаций, поскольку данный шаг со стороны молдавских властей расцениваем как нарушение прав и свобод национальных меньшинств как в Молдове, так и в других странах