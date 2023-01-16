ВСУ обстреляли Детский реабилитационный центр, супермаркет и аптеку в Донецке

Город Донецк вновь подвергся массированному обстрелу со стороны украинских формирований. ВСУ обстреляли торговый центр из РСЗО HIMARS, фактически уничтожив гражданское здание. Спасателям пришлось обрушить фасад торгового центра, чтобы не появились новые жертвы.Сейчас в Донецке продолжаются спасательные работы: находившихся в здании людей пытаются извлечь из-под завалов. У ТЦ выставили ограждение, за которым собрались родственники людей, находившихся в торговом центре. В здании, по которому ударили ВСУ, находились супермаркет, аптека, поэтому здесь было много мирных жителей – это и работники торговых организаций, и многочисленные покупатели. Известно как минимум о двоих погибших, но не исключено, что их может быть намного больше. Также есть раненые: по данным комендатуры Донецка, которые озвучило издание «Блокнот», это не менее четырех человек.Кроме торгового центра, ВСУ обстреляли из РСЗО и Детский реабилитационный центр. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов не стал скрывать эмоций в своем посте в социальной сети. Это понятно: ВСУ не гнушаются наносить удары даже по детским учреждениям, хотя разведка украинских формирований работает хорошо и им прекрасно известно, что в данном реабилитационном центре находятся дети и подростки.Как сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин, в 12:00 продолжился обстрел Киевского района города. Со стороны населенного пункта Ласточкино выпустили 6 снарядов калибром 155 мм. В 12:10 был обстрелян Петровский район Донецка со стороны населенного пункта Курахово. Оттуда выпустили пять снарядов калибром 155 мм.Таким образом, украинские вооруженные формирования в очередной раз совершают военные преступления против мирного населения. Жертвами обстрелов ВСУ становятся беззащитные люди, которые, между прочим, самим же киевским режимом рассматриваются как «граждане Украины» (хотя ДНР давно вошла в состав Российской Федерации).