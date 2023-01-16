Военное обозрение
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ВСУ обстреляли Детский реабилитационный центр, супермаркет и аптеку в Донецке

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ВСУ обстреляли Детский реабилитационный центр, супермаркет и аптеку в Донецке

Город Донецк вновь подвергся массированному обстрелу со стороны украинских формирований. ВСУ обстреляли торговый центр из РСЗО HIMARS, фактически уничтожив гражданское здание. Спасателям пришлось обрушить фасад торгового центра, чтобы не появились новые жертвы.


Сейчас в Донецке продолжаются спасательные работы: находившихся в здании людей пытаются извлечь из-под завалов. У ТЦ выставили ограждение, за которым собрались родственники людей, находившихся в торговом центре. В здании, по которому ударили ВСУ, находились супермаркет, аптека, поэтому здесь было много мирных жителей – это и работники торговых организаций, и многочисленные покупатели. Известно как минимум о двоих погибших, но не исключено, что их может быть намного больше. Также есть раненые: по данным комендатуры Донецка, которые озвучило издание «Блокнот», это не менее четырех человек.

Кроме торгового центра, ВСУ обстреляли из РСЗО и Детский реабилитационный центр. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов не стал скрывать эмоций в своем посте в социальной сети. Это понятно: ВСУ не гнушаются наносить удары даже по детским учреждениям, хотя разведка украинских формирований работает хорошо и им прекрасно известно, что в данном реабилитационном центре находятся дети и подростки.


Как сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин, в 12:00 продолжился обстрел Киевского района города. Со стороны населенного пункта Ласточкино выпустили 6 снарядов калибром 155 мм. В 12:10 был обстрелян Петровский район Донецка со стороны населенного пункта Курахово. Оттуда выпустили пять снарядов калибром 155 мм.


Таким образом, украинские вооруженные формирования в очередной раз совершают военные преступления против мирного населения. Жертвами обстрелов ВСУ становятся беззащитные люди, которые, между прочим, самим же киевским режимом рассматриваются как «граждане Украины» (хотя ДНР давно вошла в состав Российской Федерации).
Использованы фотографии:
Телеграм-канал мэра Донецка
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:36
    +2
    В Ад бандерву!

    ттттттттттттттттттттт
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:38
    +1
    ВСУ обстреляли Детский реабилитационный центр, супермаркет и аптеку в Донецке
    . Всякую нелюдь придётся искать, потом и наказывать...
    К сожалению, самые главные, организовавшие этот кошмар, останутся далеко и мало доступны.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    0
    Фашист он и на Украине фашист, только еще более циничный.
    Прочитал информацию, что эти нелюди начали звонить российским детям от имени МЧС и предлагать с целью якобы проверки включить газовые конфорки не зажигая газ и выйти в другую комнату. При этом в своих постах эта сволота пишет, что даже если из 100 поведется один и произойдет взрыв, то это уже победа.
  4. hiller
    hiller Сегодня, 12:44
    +1
    А вот лицо нацистов из салорейха. В бою бегут, только с женщинами, детьми и стариками воевать могут. И то издалека. Убийцы. В бетон, чтобы не смердели.!
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:49
    0
    Что бы стать фашистом,надо перестать быть человеком,потому не люди они и не человеки.