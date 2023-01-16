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Представители НМ ДНР: Убегая из Соледара, ВСУ оставили много оружия и боеприпасов

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Представители НМ ДНР: Убегая из Соледара, ВСУ оставили много оружия и боеприпасов

Продолжают поступать новости из недавно освобожденного союзными силами города Соледар в Донецкой Народной Республике.


Напомним, что о взятии населенного пункта под полный контроль еще 13 января заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. При этом некоторые украинские «эксперты» и СМИ продолжают рассказывать об ожесточенных боях якобы в городской черте.

Между тем, поступают сообщения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» активно теснят противника в районе станции Соль, отбрасывая ВСУ еще дальше от освобожденного Соледара. Накануне «музыканты» уже взяли под контроль депо железнодорожной станции. Ведётся зачистка этих территорий.

Касательно самого Соледара, о подробностях «организованного исхода» украинских военных и иностранных наемников из города рассказали в пресс-службе НМ ДНР.

В ведомстве заявили, что, убегая из населенного пункта под натиском союзных сил, ВСУ оставили там большое количество оружия (включая натовское) и боеприпасов. Кроме того, улицы города буквально усыпаны телами украинских военных, рассказал представитель НМ ДНР агентству ТАСС.

Видео о том. что сейчас происходит в Соледаре, ведомство опубликовало на своей странице в соцсети.



Стоит отметить, что несмотря на заявления некоторых украинских экспертов о «бесполезности» Соледара в стратегическом плане, ВСУ ожесточенно сражались за данный населенный пункт, истратив при этом большое количество резервов. Ведь на деле, взятие союзными силами под контроль данного города, позволяет ВС РФ отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмут), поставив украинскую группировку в крайне тяжелое положение.
Автор:
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10 комментариев
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  1. arthh
    arthh Сегодня, 12:46
    +3
    В Артемовске тоже должно быть много трофеев дай бог
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:47
    +3
    То есть оружие и боеприпасы у них были, умения и решимости не хватило...
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:00
      +5
      Цитата: svp67
      То есть оружие и боеприпасы у них были, умения и решимости не хватило...
      Этого мало, еще нужно что то кушать, и что то пить. можно пару дней поголодать, потом будешь выбираться из окружения всё бросая.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:52
    -1
    Трофейное оружие открывает дополнительные рабочие места в России......
  4. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 12:52
    +7
    Нету союзных сил, есть только российские войска
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    0
    улицы города буквально усыпаны телами украинских военных
    Вчера показывали только в одном подвале более 40 убитых ВСУ уложенных в ряд, а сколько на улицах валяется это посчитают позже. Представитель "Вагнера" говорил, что украинской стороне будет предложено забрать тела своих в/сл, а если откажутся, то говорит придется нам зарывать, т.к. обязаны предать земле даже противника.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:23
      0
      если откажутся, то говорит придется нам зарывать, т.к. обязаны предать земле даже противника.
      ......а это так и есть ...мой первенец прибыл на побывку...рассказал , что самих боёв не много, ..но танковые экипажи после каждого боя превращаются в похоронные команды нациков хоронить ...у кого есть документы , то по могилке, у кого нет..в братские под номерами...негров и прочий западный зброд в морги...ну негров сразу в морг, а остальные латинос...по документам и шилдикам,определяют..если нет то .в братскую
  6. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 13:11
    0
    Много трофеев? По видео и снимкам этого не видно. Также как и пленных. Сколько убитых также непонятно. Говорят много.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:21
      0
      Много трофеев? По видео и снимкам этого не видно. Также как и пленных. Сколько убитых также непонятно. Говорят много.

      Ну это же со слов НМ ДНР, их привели в одно место и хватит.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:17
    0
    Великая победа, облегчающая наступление на Бахмут