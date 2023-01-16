Представители НМ ДНР: Убегая из Соледара, ВСУ оставили много оружия и боеприпасов

Продолжают поступать новости из недавно освобожденного союзными силами города Соледар в Донецкой Народной Республике.
Напомним, что о взятии населенного пункта под полный контроль еще 13 января заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. При этом некоторые украинские «эксперты» и СМИ продолжают рассказывать об ожесточенных боях якобы в городской черте.
Между тем, поступают сообщения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» активно теснят противника в районе станции Соль, отбрасывая ВСУ еще дальше от освобожденного Соледара. Накануне «музыканты» уже взяли под контроль депо железнодорожной станции. Ведётся зачистка этих территорий.
Касательно самого Соледара, о подробностях «организованного исхода» украинских военных и иностранных наемников из города рассказали в пресс-службе НМ ДНР.
В ведомстве заявили, что, убегая из населенного пункта под натиском союзных сил, ВСУ оставили там большое количество оружия (включая натовское) и боеприпасов. Кроме того, улицы города буквально усыпаны телами украинских военных, рассказал представитель НМ ДНР агентству ТАСС.
Видео о том. что сейчас происходит в Соледаре, ведомство опубликовало на своей странице в соцсети.
Стоит отметить, что несмотря на заявления некоторых украинских экспертов о «бесполезности» Соледара в стратегическом плане, ВСУ ожесточенно сражались за данный населенный пункт, истратив при этом большое количество резервов. Ведь на деле, взятие союзными силами под контроль данного города, позволяет ВС РФ отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмут), поставив украинскую группировку в крайне тяжелое положение.