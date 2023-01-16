Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские военные прибыли на базу Форт-Силл в Оклахоме для прохождения подготовки по применению ЗРК Patriot

8
Украинские военные прибыли на базу Форт-Силл в Оклахоме для прохождения подготовки по применению ЗРК Patriot

Соединенные Штаты начинают подготовку украинских расчетов противоракетных комплексов Patriot, военнослужащие ВСУ, специально отобранные для этой миссии, прибыли в США. Об этом сообщает украинская пресса.


Самолет с украинскими военными на борту приземлился накануне в аэропорту Оклахомы - столицы одноименного штата США, после чего всушники были доставлены автобусами на территорию военной базы Форт-Силл, где и будет проходить обучение. Всего в США прибыло порядка ста украинских военнослужащих. Как ранее сообщали в Воздушном командовании ВСУ, для обучения в США были отобраны военные, прошедшие обучение в Харьковском университете Воздушных Сил и имеющие "перспективы" на дальнейшую службу в ВСУ.

Обычно подготовка расчетов ЗРК Patriot занимает почти 12 месяцев из-за сложности зенитного комплекса, но для ВСУ американцы разработали ускоренные курсы. Сколько они будут длиться неизвестно, но в Киеве заявляют, что учеба займет "недели, а не месяцы". Чему за это время смогут американцы научить украинских военных неизвестно, но на Украине этим вопросом, судя по заявлениям, не сильно озабочены, тем более, что Пентагон планирует оказать помощь не только в обслуживании, но и применении ЗРК. А протирать тряпочкой части комплекса можно научить и за несколько недель.

В конце декабря прошлого года в Минобороны Украины заявили, что готовятся к получению американских ЗРК Patriot, места их размещения определены, базироваться они будут на Западной Украине, где-то в районе Львова. В Киеве планируют, что система ПРО Patriot позволит сбивать российские баллистические ракеты, против которых сейчас у украинской ПВО средств нет. Это признают и в Генштабе ВСУ.

Напомним, что одну батарею ЗРК Patriot поставят Украине США, вторую - Германия. Сроки развертывания данных систем пока не определены.

Использованы фотографии:
https://mil.in.ua/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    +1
    Трактора Оклахомы напряглись......................
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:50
    0
    После арабского позорища Пэтриотов вот вообще менее интересны эти системы в бою, нежели качественные норвежские, которыми собственно и прикрыты административные здания в Вашингтоне.
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:52
    0
    Разведке нужно поднапречся,что бы заранее узнать точки их размещения.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:52
    0
    "Желаю успехов в труде и большого счастья в личной жизни" (с)
    жителям Оклахомщины!
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:53
    0
    ожидаемо вполне ... надо же шумеров научить чтоб потом хотя бы рядом с расчетами ов стояли для антуражу
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    0
    для ВСУ американцы разработали ускоренные курсы.
    Значит на украинской территории в состав расчетов будут входить американцы. Эти ЗРК станут одними из основных целей для поражения, а следовательно вместе с ними и американцы. С чем их и поздравляю.
  7. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 13:18
    0
    Интересно,а попадут эти воины в небоскрёб,после обучения ?
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:19
    0
    Ещё б американцев научить по этой ускоренной программе подготавливать смертников. Уже Арестович, оказывается ещё умный человек. Десять тысяч сейчас их прибудет. Украинцев, поляков. Земля пухом