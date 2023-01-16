Украинские военные прибыли на базу Форт-Силл в Оклахоме для прохождения подготовки по применению ЗРК Patriot

Соединенные Штаты начинают подготовку украинских расчетов противоракетных комплексов Patriot, военнослужащие ВСУ, специально отобранные для этой миссии, прибыли в США. Об этом сообщает украинская пресса.Самолет с украинскими военными на борту приземлился накануне в аэропорту Оклахомы - столицы одноименного штата США, после чего всушники были доставлены автобусами на территорию военной базы Форт-Силл, где и будет проходить обучение. Всего в США прибыло порядка ста украинских военнослужащих. Как ранее сообщали в Воздушном командовании ВСУ, для обучения в США были отобраны военные, прошедшие обучение в Харьковском университете Воздушных Сил и имеющие "перспективы" на дальнейшую службу в ВСУ.Обычно подготовка расчетов ЗРК Patriot занимает почти 12 месяцев из-за сложности зенитного комплекса, но для ВСУ американцы разработали ускоренные курсы. Сколько они будут длиться неизвестно, но в Киеве заявляют, что учеба займет "недели, а не месяцы". Чему за это время смогут американцы научить украинских военных неизвестно, но на Украине этим вопросом, судя по заявлениям, не сильно озабочены, тем более, что Пентагон планирует оказать помощь не только в обслуживании, но и применении ЗРК. А протирать тряпочкой части комплекса можно научить и за несколько недель.В конце декабря прошлого года в Минобороны Украины заявили, что готовятся к получению американских ЗРК Patriot, места их размещения определены, базироваться они будут на Западной Украине, где-то в районе Львова. В Киеве планируют, что система ПРО Patriot позволит сбивать российские баллистические ракеты, против которых сейчас у украинской ПВО средств нет. Это признают и в Генштабе ВСУ.Напомним, что одну батарею ЗРК Patriot поставят Украине США, вторую - Германия. Сроки развертывания данных систем пока не определены.