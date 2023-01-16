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Появилось первое видео применения ВСУ французской гаубицы TRF1

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Появилось первое видео применения ВСУ французской гаубицы TRF1

Запад насыщает киевский режим разносортной боевой техникой, надеясь компенсировать существенные потери в матчасти, которые понесла украинская армия, лишившись, в частности, значительной части парка советских артиллерийских систем.


В целях восполнения арсенала в сентябре Киев закупил французские 155-мм гаубицы TRF1. 12 декабря ВСУ получили первые шесть пушек из 15 обещанных к передаче Парижем. В сети появилось видео их применения на фронте в районе Артёмовска, который штурмуется российскими войсками.

TRF1 производились в 1984-1993 годах. Всего для французской армии было выпущено чуть больше сотни систем. В последующем данные пушки заменялись самоходными гаубицами CAESAR. Последние TRF1 находились на вооружении 5-го полка морпехов, размещённого в Джибути, и были сняты с вооружения в апреле 2022 года.

TRF1 благодаря наличию собственной силовой установки способны передвигаться самостоятельно с небольшой скоростью, подобно уже переданным ВСУ из Италии гаубицам FH70. В целом TRF1 стоят в одном ряду с прочей буксируемой артиллерией НАТО, уже поставленной в незалежную. Однако, судя по видео, полученные ВСУ французские пушки снаряжены значительно упрощающей стрельбу системой управления огнём, что не часто случается при передаче киевскому режиму ствольной артиллерии. Поставки TRF1 производятся на коммерческой основе, этим и объясняется их оборудование СУО.

Автор:
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27 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:37
    +1
    TRF1 производились в 1984-1993 годах. Всего для французской армии было выпущено чуть больше сотни систем. В последующем данные пушки заменялись самоходными гаубицами CAESAR. Последние TRF1 находились на вооружении 5-го полка морпехов, размещённого в Джибути, и были сняты с вооружения в апреле 2022 года.
    Оно стреляет, будет стрелять, пока не уконтропупят всех и вся, там.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 13:42
      +1
      Цитата: rocket757
      Оно стреляет, будет стрелять,

      Интересно, а что это он там со смартфона вводит?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:47
        0
        Вряд ли из смартфона получится хороший баллистический компьютер ... мабудь координаты цели ему подкинули.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 13:53
          +4
          Цитата: rocket757
          Вряд ли из смартфона получится хороший баллистический компьютер ...

          Получился. Мы и они используем смартфоны/планшеты как баллистические компьютеры. ВСУ их так же использует для передачи данных из единой информационной системы и видео от БПЛА.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:42
            -1
            На безрыбье и рак рыба ... писал про ХОРОШИЙ б. комп, гражданская модель не шибко удобное устройство и не заменит профессиональное\ специализированное, от и до.
      2. Старый_геолог
        Старый_геолог Сегодня, 13:49
        +4
        Мне так показалось, что он просто подсвечивает лимбы вместо фонарика. А вот что это за стоп-сигнал горит у нее, типа чтобы беспилотнику удобнее наводиться в темноте было?
      3. гагрид
        гагрид Сегодня, 13:51
        +3
        Скорее всего просто включил фонарик
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:40
    0
    Улыбнуло.... на 10 месяц СВО окраина купила................ Это точно про окраину?
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 13:44
      +2
      Сегодня издание Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-15/ukraine-seeks-weapons-to-beat-back-russia-here-s-what-it-s-got) сообщило о том, что западные союзники Украины предоставили Киеву за все время СВО:

      ▪️410 танков советской эпохи;
      ▪️Около 300 единиц бронетехники и боевых машин пехоты;
      ▪️1100 бронетранспортеров;
      ▪️Около 925 «машин с противоминной защитой от засад»;
      ▪️Более 1540 пехотных мобильных машин;
      ▪️300 буксируемых гаубиц;
      ▪️95 ракетных установок;
      ▪️415 разведывательных дронов;
      ▪️14 российских штурмовиков Су-25 были закуплены в Болгарии странами НАТО и доставлены на Украину;
      ▪️4 Су-25 из Северной Македонии;
      ▪️20 вертолетов Ми-17 российского производства, изначально предназначенных для Афганистана, переданы в дар США;
      ▪️11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 13:46
        +8
        За всё время - 18 самолетов? А что же там ежедневно сбивает Конашенков на протяжении всего года?
        1. Советский Молдаван
          Советский Молдаван Сегодня, 13:51
          +2
          Тоже некоторые цифры вызывают недоумение
        2. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 13:52
          -1
          Цитата: invisible_man
          За всё время - 18 самолетов? А что же там ежедневно сбивает Конашенков на протяжении всего года?

          У них своя арифметика, правильная. А для тех кто ее правильной не считает, смотрите ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). ))))
        3. Владимир Михалев
          Владимир Михалев Сегодня, 14:34
          -1
          Для начала Первое - ремонт. Второе прессе все данные вплоть до гвоздика передаются, и разведки не надо? Пресса пишет то что ей сказали.
        4. Дмитрий_Маркин
          Дмитрий_Маркин Сегодня, 14:39
          0
          Там за единицу уничтоженной техники определённую сумму выплачивают, поэтому ещё много самолётов будет сбито.
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:48
        -1
        Статистика не полная, поскольку отсутствует инфа о количестве уже утилизированной из этого списка.
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 13:46
      +1
      Цитата: Uprun
      Улыбнуло.... на 10 месяц СВО окраина купила................ Это точно про окраину?

      Улыбнуло не это, а то, что каналы поставок западных вооружений на Украину до сих пор не перекрыты, только улыбка какая то кривая получается. И пишут про то как Украина использует западное вооружение, будто бы это так и должно быть, так и задумывалось.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: aleksejkabanets
        каналы поставок западных вооружений на Украину до сих пор не перекрыты
        как вы себе представляете перекрытие этих каналов? Или вы думаете там сплошь идиоты и о маскировки и простых тентовых фурах там не слышали?
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 15:53
        0
        Цитата: aleksejkabanets
        Цитата: Uprun
        Улыбнуло.... на 10 месяц СВО окраина купила................ Это точно про окраину?

        Улыбнуло не это, а то, что каналы поставок западных вооружений на Украину до сих пор не перекрыты, только улыбка какая то кривая получается. И пишут про то как Украина использует западное вооружение, будто бы это так и должно быть, так и задумывалось.

        Не пойму аргументацию отминусовавших Ваш пост( сами не поясняют).
        Неужели кремлевские?! Или, - страшно подумать,- олигархи ВО читать начали...))) belay
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:01
      -1
      Обвешались долгами по самое и выше ...
      возврата не будет, потому как это "инвестиции" забугорных на войну с Россией.
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:41
    +3
    Поставки TRF1 производятся на коммерческой основе, этим и объясняется их оборудование СУО.

    А вот это ни чего себе, они не только попрошайничают, но и покупают. Вопрос где деньги взяли? Не за прокачку ли газа.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:42
    0
    Мерзопакостные французы... Им то чего там надо? Денежки зарабатывают? Ну...
  5. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 13:48
    +1
    Хреначат основательно безо всякой опаски. А где наша ответка? Либо видео с полигона?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:58
      -1
      Либо видео с полигона?
      ...так и есть...ты на форму бойцов арты посмотри...а если детальней к рукам бойцов.....это далеко от фронта...вполне даже очень далеко..примерно во франции
  6. fiv
    fiv Сегодня, 13:48
    0
    Франции понравилось поддерживать своих галичанских братьев в их борьбе чем-нибудь нужным и полезным. Нынче вот гаубицы, раньше - "болезнь французская"! Следующий шаг - переход галичан с сала на лягушек, а потом все вместе - геть на саранчу, ибо ровными рядами пойдут выкапывать море на месте Сахары. Для галичан выкапывать море не впервой, а французы там уже были, места знают.
  7. гагрид
    гагрид Сегодня, 13:54
    +1
    За систему управления огнём поясните.чтр за система?Чем она конкретно помогает.
  8. ИССИДОР
    ИССИДОР Сегодня, 14:10
    0
    С буксируемой артиллерией проблемы у двух сторон, в связи с недостаточной мобильностью. В данном конфликте нужна самоходная артиллерия, но на безрыбье и рак рыба.
  9. Дмитрий_Маркин
    Дмитрий_Маркин Сегодня, 14:41
    0
    Видео её уничтожения было бы лучше.