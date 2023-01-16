Кристина Ламбрехт официально подала в отставку с поста министра обороны Германии

Я сегодня попросила федерального канцлера об увольнении со своего поста министра обороны. Длящаяся месяцами фокусировка СМИ на моей персоне почти не позволяют освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии

Германия снова остается без министра обороны, занимающая этот пост в последнее время Кристина Ламбрехт подала в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Бундесвера.Глава военного ведомства ФРГ Ламбрехт подала прошение о снятии ее с должности министра обороны на имя канцлера Олафа Шольца. Причины ухода в отставку в Минобороны ФРГ не раскрывают, но сама Ламбрехт заявляет, что излишнее внимание прессы к ее персоне не дают ей с должным вниманием заниматься вопросами армии и безопасности Германии.- заявила она.Вообще немцам в последнее время с министрами обороны не везет. Сначала фон дер Ляйен развалила остатки Бундесвера и с чувством выполненного долга перешла в руководство Евросоюза, затем Ламбрехт доломала то, что не смогла уничтожить предшественница. Ставить руководить Министерством обороны ничего не понимающего в этом человека - это сейчас модная тенденция в Европе. До назначения на пост министра обороны Ламбрехт, по образованию юрист, была министром юстиции и защиты прав потребителей Германии, а также министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи.В последнее время ее неоднократно критиковали и называли "дилетантом", в том числе и сами военные, за неумелое руководство Бундесвером, падение обороноспособности государства, в том числе из-за истощений запасов вооружений, отправляемых на Украину. За год нахождения на этом посту она так и не смогла наладить нормальную работу Минобороны Германии.