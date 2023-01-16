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Американский аналитик назвал причины необходимости передачи танков M1 Abrams Украине

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Американский аналитик назвал причины необходимости передачи танков M1 Abrams Украине

Власти США должны предоставить Украине танки M1 Abrams. Это существенно приблизит успех ВСУ в противостоянии с Россией, считает автор 19fortyfive Майкл Рубин.


Между тем, ранее в Пентагоне отметили ошибочность стремления Украины обзавестись танками Abrams. По мнению американских военных, украинской армии будет очень сложно обслуживать данные танки, эксплуатировать их, а также оплачивать высокие расходы топлива. По мнению чиновников Пентагона, сейчас киевскому режиму лучше сосредоточить внимание на отремонтированных советских танках Т-72.

Однако Майкл Рубин подчеркивает, что Вашингтон должен передать Киеву несколько десятков или даже сотен Abrams, и это никак не препятствует использованию и танков Т-72. Аналитик подчеркивает, что даже если передать Украине 200 танков Abrams, на обороноспособности США это никак не отразится, а ситуацию на поле боя может изменить весьма существенно.

По утверждению Рубина, танки могут помочь украинской армии перейти в наступление в Донбассе. При этом аналитик признает наличие определенных недостатков у американских танков. Но эти проблемы, включая и высокий расход топлива, куда менее существенны, чем гибель украинских солдат, пишет Рубин, ссылаясь на слова советника украинского военного ведомства.

Американский аналитик подчеркивает, что успех Украины в боевых действиях должен рассматриваться США как очень важный национальный интерес страны. Кроме того, Рубин обращается и к проблеме взаимоотношений с Турцией: он считает, что успех в украинском конфликте прекратит шантаж США и НАТО со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рубин также пишет, что США смогут проверить реальную боевую эффективность своих танков в противостоянии не с иракскими или сирийскими формированиями, а с регулярной российской армией. Правда, аналитик забывает добавить, что если эффективность американских танков окажется под вопросом, то будет нанесен большой имиджевый удар по военно-промышленному комплексу США. Вероятно, об этом тоже думают в Белом доме, отказывая Украине в приобретении американских боевых машин.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Marine Corps photo by Sgt. Micha Pierce
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19 комментариев
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 13:35
    +2
    Рубин надо понимать с нынешним президентом страны "одного поля ягоды".Им украинцев мягко говоря не очень жалко(про россиян даже и говорить нечего)Но понимание придет рано или поздно к небратьям,людской ресурс небезграничен.
    1. Ingenegr
      Ingenegr Сегодня, 13:46
      +3
      Цитата: мазута
      Но понимание придет рано или поздно к небратьям,людской ресурс небезграничен.

      Не придёт. Не стоит тешить себя иллюзиями.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:48
      +2
      Рубин, это не аналитик, а обычный подстрекатель войны, хорошо усвоивший постулат "Разделяй и властвуй".
      Не знаю зачем в нашей прессе его называют аналитиком, Сороса - филантропом, а Билла Гейтса - общественным деятелем, если для всех них есть чёткие определения в УК РФ, где каждый преступник имеет своё определение. angry
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:48
      +1
      Едва ли 200 танков сумеют переломить ситуацию на фронте.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 16:18
        0
        Цитата: Бородач
        Едва ли 200 танков сумеют переломить ситуацию на фронте.

        Да не дадут им столько "Абрамов", если вообще дадут. А если бы дали, тогда точно на них все противотанковые комплексы надо было бы опробовать - на столько ль страшен "Абрамс", как его расписывают.
    4. insafufa
      insafufa Сегодня, 13:51
      +1
      Так для начала я хочу узнать куда они дели тысячи танков М-60 все продали раз начали кричать об поставках Абрамсов.
      И еще вопрос куда дели тысячи танков Леопард 1 тоже все продали папуасам из людоедских но демократичных режимов.
      И еще вопросы про Челенджер 1 он куда делся или все в Иордании
      Короче где самый массовый танк США после Шермана был на вооружении всего блока НАТО в тысячах экземплярах 15 221 штук произвели
      Современные эксплуатанты
      Бахрейн — 180 M60A3, по состоянию на 2010 год[15]
      Босния и Герцеговина — 45 M60A3, по состоянию на 2010 год[16]
      Бразилия — 91 M60A3TTS, по состоянию на 2010 год[17]
      Греция — 324 M60A1/M60A3, по состоянию на 2010 год[18]
      Египет — 300 M60A1 и 1200 M60A3, по состоянию на 2010 год[19]
      Израиль — В период с 1964 года из США было поставлено 1400 танков M60 (в 1971 году были поставлены первые 150 танков)[20]. По состоянию на 2010 год — 711 M60/M60A1/M60A3 и 111 Магах-7[21][22]
      Иордания — 115 M60A1/M60A3 и 88 M60 Phoenix, по состоянию на 2010 год [23]
      Иран — 150 M60A1, по состоянию на 2010 год.[24]
      Испания:
      Армия Испании — 184 M60A3TTS, по состоянию на 2010 год[25]
      Морская пехота Испании — 16 M60A3TTS, по состоянию на 2010 год[26]
      Ливан — 66 M60A3
      Йемен — 50 M60A1, по состоянию на 2010 год[27]
      Марокко — 220 M60A1 и 120 M60A3, по состоянию на 2010 год[28]
      Оман — 6 M60A1 и 73 M60A3, по состоянию на 2010 год[29]
      Португалия — 86 M60A3, 7 M60A1 и 8 M60A4, по состоянию на 2010 год[30]
      Саудовская Аравия — 450 M60A3, по состоянию на 2010 год[31]
      Таиланд — 53 M60A1 и 125 M60A3, по состоянию на 2010 год[32]
      Китайская Республика — 376 M60A3, по состоянию на 2010 год[33]
      Тунис — 30 M60A1 и 54 M60A3, по состоянию на 2010 год[34]
      Турция — 274 M60A1 и 658 M60A3, по состоянию на 2010 год[35].
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:09
        0
        Майкл Рубин подчеркивает,
        "чиркашами" в трусах... никто и звать никак."абрамов" окраине никто не даст. да и с "лео" и "челенджерами" будем посмотреть.тут уже будет по серьёзке, топить можно будет баржи с "товаром".(нужно будет)
      2. Cetarb Kilork
        Cetarb Kilork Сегодня, 14:22
        0
        Вот тоже интересно. Не порезали же! И сколько м-60 на хранении в самих США?
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 14:56
          +1
          Цитата: Cetarb Kilork
          Вот тоже интересно. Не порезали же! И сколько м-60 на хранении в самих США?

          Нет их, раздали и порезали. При наличии на хранении 4000+ Абрамсов, нет никакого смысла М60 еще хранить.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    +3
    Намедни один японец высказался, что проблемы с СВО на окраине вызовет ядерный удар России по Японии, этот "мудрец" приплел к СВО турок. При этом в СМИ Папуа-Гвинеи пишут, что если окраина не победит, то следующими будут они.......
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:41
    +1
    Власти США должны предоставить Украине танки M1 Abrams. Это существенно приблизит успех ВСУ в противостоянии с Россией, считает автор 19fortyfive Майкл Рубин.
    Очередной горе вояка ...
    Между тем, ранее в Пентагоне отметили ошибочность стремления Украины обзавестись танками Abrams. По мнению американских военных, украинской армии будет очень сложно обслуживать данные танки, эксплуатировать их, а также оплачивать высокие расходы топлива. По мнению чиновников Пентагона, сейчас киевскому режиму лучше сосредоточить внимание на отремонтированных советских танках Т-72.
    Мнение вояк, специалистов, понятно и не лишено логики.
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:54
    +2
    Все,кто называет себя аналитиками,сдаётся мне,обсели вокруг глобуса и двигают на нём танковые армии и миллионы солдат как на шахматной доске,только с более серьёзным видом физиономии.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: sanik2020
      с более серьёзным видом физиономии.

      С более серьезным видом морды лица ! belay
  5. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:57
    +1
    Кто такой этот автор 19fortyfive Майкл Рубин.. Поискал в сети. Есть у них, у США какой-то журнал с интересным названием 1945. Ярый поклонник Байдена. Но ни как не официальное лицо.
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 14:10
      +3
      Русские или украинские корни у гражданина Миши Рубина. Наши граждане переехавшие в США стараются быть американцами больше чем сами американцы.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:27
    +1
    Должна быть ясно прочерченная " Тонкая красная линия"; это приемлемо, а это нет. И должно быть указано какие последствия произойдут в случае её пересечения. И ПЛЕВАТЬ НА КРИКИ КУСИДЫ С БАЙДЕНОМ!
  7. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 14:28
    0
    Всякие танки были уничтожены на (в) Украине. А, вот абрамсов еще не было.
  8. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 14:44
    +1
    Ну не власти США а Польша, туда уже Абрамсы поставили. Польша передаст их Украине. Давно в их умах задумка гуляет. На сегодня начиная с поставок БМП а потом танков ведется подготовка к наступательной операции. Думаю наши достаточно обеспечены артиллерией которая подавит данные объекты. Да Патриот тоже требуется включить в этот план. Думаю данные комплексы будет проще поразить на передовой.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 15:04
      0
      Логичнее круговой обмен с Польшей. Поляки передают Т-72 и Леопарды Украине, абрамсы поставляются в их ВС. В итоге Польская армия будет состоять из К2 и М1А1/А2.
      У Польши есть 2 хороших варианта леопардов 2A5 и 2PL, они близки к Т-90М, стоковые 2А4 староваты на уровне Т-72Б3.