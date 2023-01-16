The Washington Post: от конфликта между Турцией и НАТО выигрывает президент России

Конфликт внутри военного блока НАТО, причиной которого стало вето со стороны Турции на расширение альянса путем включения в него Швеции и Финляндии, играет на руку лишь президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в опубликованной в американском издании The Washington Post статье.По мнению авторов статьи, для нанесения серьезного стратегического поражения России, НАТО необходимо добиться своего расширения, которое невозможно, пока Турция не придет к какому-либо соглашению по этому вопросу со своими западными партнерами по альянсу.В опубликованном материале также отмечается, что кроме гипотетического военного поражения России или смены власти в РФ на более лояльных к Западу лидеров, вооруженный конфликт на Украине не способен принести западным странам каких-либо положительных перспектив в стратегическом плане, кроме вероятного расширения НАТО путем включения в альянс Финляндии и Швеции. Однако, Турция продолжает препятствовать этому сценарию.Журналисты издания утверждают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет торговаться с руководством НАТО до тех пор, пока альянс не согласится пойти на некоторые уступки. Турецкому лидеру это необходимо для того, чтобы порадовать свой, как заявлено, националистический электорат накануне близящихся выборов.Как подчеркивают авторы статьи, Турция, являющаяся одним из старейших членов НАТО, нередко оказывается не самым удобным союзником для западных стран. При Эрдогане, взявшем курс на сближение с Россией, эта тенденция только усилилась.Также сообщается, что турецкий омбудсмен предложил создать гуманитарный коридор в Стамбуле, через который будут проходить обмены пленными раненными военнослужащими, а также гражданскими между Россией и Украиной. Создание такого коридора Эрдоган намеревается в ближайшее время обсудить с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.