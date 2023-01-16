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Россия и Иран разрабатывают новое платёжное средство вместо рубля, иранского риала и доллара

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Россия и Иран разрабатывают новое платёжное средство вместо рубля, иранского риала и доллара

Центробанк Ирана планирует создание специального токена регионального значения. К данному проекту Тегеран намерен подключить россиян.

Об этом в интервью для газеты «Ведомости», заявил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

По его словам, Россия и Иран уже разрабатывают это новое платежное средство, которое смогут использовать для внешних взаиморасчетов вместо рубля, иранского риала и доллара. Предполагается, что в первую очередь он будет задействован в сделках, которые станут заключаться на территории особой экономической зоны в Астраханской области. Там планируют принимать грузы из Ирана.

В Тегеране собираются дать ему золотое обеспечение, то есть по сути речь идет о создании нового стеблкойна. Данным термином принято обозначать криптовалюты, обеспеченные либо «классическими» деньгами, либо золотом или другими драгоценными металлами.

Данную информацию подтвердил и член комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Ткачев. Правда, он отметил, что на официальном уровне можно будет заниматься данным вопросом только после того, как в законодательстве РФ будет урегулирован вопрос о порядке оборота в стране криптовалют.

Первая сделка по закупке товаров из-за рубежа с оплатой в криптовалюте в Иране была зарегистрирована в августе прошлого года. Сумма контракта составляла 10 миллионов долларов.
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20 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:39
    +1
    Россия и Иран разрабатывают новое платёжное средство вместо рубля, иранского риала и доллара
    Наверно, можно начинать с малого, пока большее никак не формируется, не действует ...
    Переходный период ...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:59
      0
      Нам, да и китайцам с персами, надо шевелится по-энергичнее, потому что янки уже разрабатывают программу по замене наличного доллара электронным с ликвидацией всех частных банков у себя и передаче всей базы электронного доллара в ФРС.

      Время не ждёт, кто опоздает тот пропадёт. hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:05
        0
        Зона охваты баксами, велика ... модернизировать свою финансовую систему под другие задачи, ещё та головоломка.
        Если в дела специалистов вмешаются политики, со своими хотелками, будет большой бада бум м м!!!
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:39
    +5
    Ай да персы, ай да молодцы - это же такая пачка дрожжей закинутая в валютный сортир - вони будет на всю планету good
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:44
    +5
    директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна

    Этих криптомахинаторов только подпусти. МММ верхом честности покажутся.
    1. for
      for Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: Дилетант
      МММ верхом честности покажутся.

      Он и есть таков по сравнению с нашими фондами.
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:48
    0
    Что то уже в Ираке и Ливии было, Вашингтон будет в ярости, ВВП держись, мы за тебя болеем soldier
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:48
    +2
    Запад своими безмозглыми и грубыми действиями, сам подталкивает угнетаемые им страны к подобным союзам.Что смертельно опасно для западников,это союзы сырьевых и энергоизбыточных стран. Если получится отвязать нефтяные цены от доллара,тогда по настоящему получится гудбай америка и Россия в шоколаде.
    Лиха беда начало.
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:49
    +2
    Дядя Сэм в непонятках. Что творят, а как же мое право откусывать от каждой нефте-газовой сделки
  7. Черчиль
    Черчиль Сегодня, 13:49
    -1
    Уже газ закончили за рубли продавать, теперь в ходу какая валюта?
  8. fiv
    fiv Сегодня, 13:56
    +1
    Коллеги! Создает ли угрозу развитие квантовых вычислений существованию криптовалют сейчас, пока сетевая материальная часть основана на предыдущей технологии?
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:56
    +1
    Валюта альтернативная доллару - повод к войне.
  10. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 13:59
    -1
    А главное всё это пойдёт в обход бюджета, спасибо.
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:11
    0
    Интересно, а в качестве международного платежа, кроме золота, можно задействовать и арендные механизмы. Предоставление территории или мощностей производства. Одна из стран берет в аренду, в обмен поставляя обозначенные в контракте товары, срок, объем и.т.п.
  12. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:23
    +1
    Первая сделка по закупке товаров из-за рубежа с оплатой в криптовалюте в Иране была зарегистрирована в августе прошлого года. Сумма контракта составляла 10 миллионов долларов.
    Кто-нибудь может мне объяснить, отказались от доллара, но сумма контракта в долларах.
    И вопрос неэкономиста, как рассчитывались, до того. как доллар стал международным платежным средством.?
    1. fiv
      fiv Сегодня, 14:40
      +1
      Думаю, сумму рассчитали в долларах, чтобы знать, сколько стоит. А платили криптовалютой, а не в долларах, таким образом, не воспльзовались услугами всяких свифтов и не зависели в сделке от амерской фин системы
  13. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 14:28
    +2
    Мне вот как обывателю одно не понятно: чем не устраивают рубль и реал? Для чего городить какую-то непонятную валютную надстройку?
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: abrakadabre
      Для чего городить какую-то непонятную валютную надстройку?

      Примерно для того же, для чего в РФ существуют более 300 коммерческих банков (а было и более 1000) вместо 5 в советской стране. начните переливать мёд из бочки в бочку и на каком-то этапе окажется, что переливать больше нечего.
      Физические материальные ценности создаются руками. А банковская деятельность - узаконенная спекуляция.
      Возможен переход к бартерным сделкам. Сколько поставил - столько и получил.
      Правда работа торгпредств должна проходить под жёстким контролем со стороны карательных органов (без права на обжалование и владение незаконно нажитым имуществом).
      Скорее всего сегодня мы переживаем самый худший период российской истории, когда лицо с полномочиями президента упрашивает министра-миллионера ускорить разработку контрактов для производства:

      Почитайте мемуары советских государственных деятелей о работе Сталина. Представьте себе, что Сталин упрашивал кого-то сделать что-то...
      Да тот же Мантуров уже четвёртые сутки бился головой в застенках Лубянки...
      Никто не может заставить Грефа работать в Крыму...
      Да хрен бы с ними!!!
      А как из страны смогли вывести по прозрачным схемам двести миллиардов долларов?!
  14. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 15:29
    -1
    Прогнозы Михаила Хазина подтверждаются. Рождается новая валютно-экономическая зона. Помимо России и Ирана ждём туда другие страны. Сирия, само собой. Дальше пойдут многие бывшие республики СССР. Надо затянуть сюда Турцию. Что дальше - посмотрим.
  15. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 15:49
    0
    Странно, почему только Россия и Иран. Как будут обеспечивать ликвидность на такой маленьком пространстве? Или опять курс к доллару привязывать?. Только валюта, общая для всей Азии может составить конкуренцию доллару