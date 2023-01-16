Россия и Иран разрабатывают новое платёжное средство вместо рубля, иранского риала и доллара

Центробанк Ирана планирует создание специального токена регионального значения. К данному проекту Тегеран намерен подключить россиян.
Об этом в интервью для газеты «Ведомости», заявил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.
По его словам, Россия и Иран уже разрабатывают это новое платежное средство, которое смогут использовать для внешних взаиморасчетов вместо рубля, иранского риала и доллара. Предполагается, что в первую очередь он будет задействован в сделках, которые станут заключаться на территории особой экономической зоны в Астраханской области. Там планируют принимать грузы из Ирана.
В Тегеране собираются дать ему золотое обеспечение, то есть по сути речь идет о создании нового стеблкойна. Данным термином принято обозначать криптовалюты, обеспеченные либо «классическими» деньгами, либо золотом или другими драгоценными металлами.
Данную информацию подтвердил и член комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Ткачев. Правда, он отметил, что на официальном уровне можно будет заниматься данным вопросом только после того, как в законодательстве РФ будет урегулирован вопрос о порядке оборота в стране криптовалют.
Первая сделка по закупке товаров из-за рубежа с оплатой в криптовалюте в Иране была зарегистрирована в августе прошлого года. Сумма контракта составляла 10 миллионов долларов.